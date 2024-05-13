不宜放雪櫃食物｜洋葱變軟番茄失香味8食物忌冷藏　薯仔蒜得唔得?

不宜放雪櫃食物｜雪櫃，凍冰冰，以為可以為食物凍齡，什麼東西吃不完用不完，都往雪櫃塞塞塞，希望延長它的壽命。其實，並非所有食物都適合居住「北極」，在低溫的環境下，不一定便能保鮮或不變。以下是8種常被錯放入雪櫃的食物，快快打開雪櫃，檢查一下，看看哪些要搬家！



番茄不宜放雪櫃影響香味。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物1：番茄 低溫現休克香味流失

佛羅里達大學（The University of Florida）曾有研究發現，番茄放於低溫的環境下（約5°C），會出現休克狀態，影響其基因活動，放上3天便會令味道香氣流失，即使放回失溫也無法恢復。冷空氣還會損害番茄細胞壁上的膜，令質地改變，多汁的番茄變成粉狀，甚至出現黑斑。

洋葱放雪櫃容易發霉。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物2：洋葱 最佳溫度7°C至10°C

美國農業部建議，最好把洋蔥保存在7°C至10°C，略較雪櫃高溫。雪櫃一般約攝氏4度或以下，冰格溫度則約攝氏-18度或以下。 而雪櫃的冷濕空氣，會令洋葱中的澱粉質轉化成糖，加速令它變軟變濕，甚至發霉。

薯仔只需放入紙袋，存放在陰涼地方便可。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物3：薯仔 加速澱粉轉化成糖

根莖的食物如薯仔，也不宜放雪櫃冷藏。當中的澱粉會加速轉化成糖，產生異味和粗糙口感。最好將它放入紙袋，儲存在陰涼的地方。

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蒜頭放入雪櫃易發芽。（iStock）

不宜放雪櫃食物4：蒜頭 冷濕空氣易發芽

蒜頭最好存放在室溫約15°C、通風陰涼處。台中市澄清醫院中港院區營養課長賴淑娥曾在健康網站中表示，以什麼方法保存蒜頭，應取決於使用蒜頭的頻率。建議若天天用蒜者，蒜頭放雪櫃也無妨；但若一兩周才使用的，則不宜冷藏，因為雪櫃的冷濕空氣，會令蒜頭容易發芽和發霉，或變得煙韌如橡皮。

麵包可放入冰格，吃時才拿出來烤焗。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物5：麵包 放下格抽乾水分變乾硬

麵包不宜放雪櫃，是指放在攝氏約4度的冷藏庫，因會把麵包的水分抽乾，變得乾硬。若要麵包保持軟熟濕潤，宜將麵包包裝好放進冰格內，吃時才將它解凍烤焗，能保鮮幾個月。

即使不會令營養流失，蜂蜜放雪櫃還是會結晶，影響口感。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物6：蜂蜜 乳酸菌失活性損營養

蜜糖根本毋須放進雪櫃，它本身就是天然防腐劑，只需在陰涼通風的地方，便可持久保存，很少變質。毒物專家招名威在其專頁中表示，新鮮蜂蜜的成分包含酵母菌、乳酸菌及大量酵素，在室溫下發揮效益，若經常在雪櫃中進進出出多次，當中的酵素或益生菌容易失去活性。不過室溫也不宜過高，若存放攝氏30°C以上的環境下，或被陽光直接照射，也會變質，大大降低其營養價值。

羅勒在低溫環境下容易枯萎。（資料圖片）

不宜放雪櫃食物7：羅勒 香氣流失加速枯萎

不少香草為延長保鮮期，可放進雪櫃，但羅勒卻是一個例外。把羅勒葉保存在冰箱內，不但會令它香氣流失，還會加快變色枯萎。要令羅勒保鮮，應把它當花朵般，插在清水中，存放室溫內便可。

不宜放雪櫃食物8：咖啡豆 易吸其他食物異味

冷藏咖啡豆，不但會令咖啡香味消失，還會吸入冰箱裏其他食物的氣味，除非它的作用是吸味包！

雪櫃其實並非萬能，雖然可以提供溫度環境，抑制細菌的生長及繁殖速度，但並不能完全把細菌殺掉，有些細菌例如李斯特菌在低温下，仍然能夠生長繁殖。食物即使放進雪櫃也有它們的生命期限，以下是25種不同食物放雪櫃的壽命。

按圖看各種食材在雪櫃（保鮮格，約攝氏4度）的期限：

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消委會亦對各類食的保存位置有以下建議：