【藍色香蕉】香蕉界Häagen-Dazs？果肉極香口感味道似雪糕！

大家對香蕉的印象當然是黃色皮，可能你會見過近年新興的紅皮香蕉。那麼藍色皮的香蕉你見過嗎？藍色香蕉並非什麼基因改造食物，是天然品種，而且果肉極香，歐美地區人士更譽為香蕉界Häagen-Dazs！

這款藍色香蕉的學名是Blue Java Banana，原產於東南亞，十分耐寒，在攝氏-7°C下亦能生長。藍香蕉熟透後跟普通香蕉一樣，外皮會變成黃色，蕉肉也一樣是奶白。藍色香蕉在不同地方有不同的名稱，在夏威夷叫作「雪糕香蕉（Ice Cream Banana）」、中美洲地區稱為「Cenizo」，而斐濟人稱其為「夏威夷蕉（Hawaiian Banana）」。

繼紅皮香蕉，藍色香蕉（Blue Java Banana）的藍色皮，令人驚奇。（Twitter）

藍香蕉在夏季時便會成為歐美地區的寵兒，到底它有什麼特別之處令人愛不釋手？

按圖看藍香蕉（Blue Java Banana）營養、口感味道及建議菜式：

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雖然香港市面尚未有藍色香蕉的蹤影，不過大家可以看看YouTuber Raw Aussie Athlete及Lady Flora的試食片，感受一下藍色香蕉的滋味。

資料參考：LAD BIBLE、Novo Taste、三立新聞網