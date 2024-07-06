種馬計劃遭證監會列可疑投資涉款千萬　一蚊Joe曾任總監疑推銷

2021年「A List」公司的投資「種馬」部份股權的牧場養馬計劃，吸引過百人參與，涉款數千萬元。暱稱為「一蚊Joe」的藝人游莨維，當時擔任「A List」行政總監，常向投資者分享心得和噓寒問暖。根據計劃，每次種馬交配、子嗣拍賣，投資者都有收益。不過事隔三年，所有投資回報全部無影，本金無法贖回，該計劃更被證監會列為「可疑投資產品」。

「A List」負責人在苦主大會中，直斥有人向傳媒舉報，令上市大計泡湯。《香港01》發現，他曾被澳門馬會追討養馬費而破產，目前仍身負多宗追債訴訟，面對記者查詢，他指「不便回應」證監會的警告。游莨維表示今年3月已離職，辯稱「分享」不是「推銷」，又指與TVB約滿與此事無關。



藝人游莨維（Master Joe）曾為A List Stud的行政總監，身穿印有公司商標的衣服，出席活動。該公司的澳洲牧場養馬計劃在5月被證監會列為可疑投資產品。（A List Stud Facebook）

整個投資計劃，要從賽馬圈的「種馬」投資說起。賽馬馬匹講求血統和基因，自身或子嗣有成績的「種馬」，馬主可收取配種費。

涉事的其中一個投資計劃，是一匹名為「遙遠星空」（Deepfield）的種馬。「遙遠星空」去年配種費達88,000澳元（約46萬港元），牠的子嗣是擅跑及容易受訓的馬匹，特別適合香港比賽。截至去年2月，牠有65匹子嗣在港登記，49匹受訓馬當中，28匹馬曾在港勝出66場賽事，其中「遨遊氣泡」（Voyage Bubble）去年勝出香港經典一哩賽。

Deepfield的子嗣是擅跑及容易受訓的馬匹，特別適合香港比賽，去年牠的配種費高達8萬8000澳元（約46萬港元）。（Newgate Stud 網頁）

保證23萬元回報

事主Iris（化名）2021年參加一個澳洲牧場養馬講座，職員以及暱稱為「一蚊Joe」或「Master Joe」的藝人游莨維，當場介紹計劃。Iris投資了18.8萬港元，購買「遙遠星空」的0.039%股份。

計劃涉及兩間關聯公司「A List Racing」（一一一有限公司）及「A List Stud」（領先牧場有限公司）。根據計劃，「遙遠星空」作為種馬，在2022至2025年期間，每年生下的五個子嗣，均獲0.55%股份，合共20匹；該批子嗣拍賣後，投資者會獲得收益，並保證有23.1萬元的保證回報。「遙遠星空」若與其他馬匹配種，投資者就會有額外收益，預計有13萬元，四年投資預計可取得36萬元。只要Deepfield配種愈多，分紅就會愈多。

A List Racing的Deepfield養馬投資計劃，聲稱有23.1萬元保證回報。（受訪者提供）

拖近一年仍未派發回報

當時游莨維是TVB合約藝員，但根據「A List」網站，他是該公司「行政總監」（Administrative Director），社交媒體上亦常有他身穿該公司標誌的衣服出席活動的相片。

Iris說，游莨維當時聲稱「A List」很可信，更自稱是公眾人物，若騙人會被傳媒大肆報導，又指公司會為馬匹購買保險；推銷計劃時常噓寒問暖，因而令她更相信這個計劃。

按照投資計劃，Iris理應在2023年8月開始收到回報，但至今都未能收取。《香港01》聯絡到牽涉「A List」種馬投資的其他苦主，其中一人稱至少牽涉200人，除了部份人稱收取過一千幾百的回報外，大部份人都未曾收取過回報。

事主Iris（化名）2021年參加一個澳洲牧場養馬講座，投資18.8萬元，但回報拖近一年仍未能獲取。（梁鵬威攝）

稱有人報東張西望 投資者打消注資念頭

苦主自去年開始聯絡「A List」，被告知公司未完成計算收益，事件一直膠着。直至今年4月，「A List」舉行三次會員大會，其中一次在美孚的一間補習社舉行，至少80人參加，苦主佔九成，部份人更投資了三、四個計劃。

Iris（化名）在2021年參加了澳洲牧場養馬講座，由TVB藝人游莨維（Master Joe）及A List Racing職員介紹澳洲養馬投資計劃，保證有23.1萬元回報。（受訪者提供）

當日主持大會的，是「A List Racing」和「A List Stud」的股東兼董事李紹義（Chris Lee）。根據會議錄音，會上有人追問他關於種馬「遙遠星空」的狀況，李指牠不在「A List」的牧場，精蟲不活躍，發燒後出現問題，會處理賠償。

李紹義又聲稱公司遇到財困，有中國投資者願意出資為公司解困，並藉此上市，但因為有會員向TVB資訊娛樂節目《東張西望》舉報，令投資者失去信心，打消注資計劃。他又提及將「合法轉移」公司資產，計劃5月拍賣馬匹後，會員將獲得分紅。

A List Racing及A List Stud老闆李紹義（左）設有多個澳洲牧場養馬投資計劃。（A List Racing Facebook）

證監會列計劃為「可疑投資產品」

不過到了5月，苦主收到的並非任何回報或退款，而是證監會的警告。

證監會5月7日將「Horse farm scheme（牧場計劃）by A List Racing」，列作可疑投資產品，指其具備《證券及期貨條例》的集體投資計劃或其他金融產品特點，未獲認可向公眾發售，更點名「Chris Lee」及「A List Racing」、「A List Stud」兩間公司。

證監會在5月初將A List Racing及A List Stud 的牧場及養馬計劃，列作「可疑投資產品」，未獲認可向公眾發售。涉事的投資產品亦一般須由獲證監會發牌或註冊的中介人銷售。（證監會網頁）

「A List」為馬匹擁有者成疑問

究竟Iris是否買下「遙遠星空」的股權？「A List」是否擁有這匹種馬，或是否有權出售牠的股權呢？

香港賽馬會網頁的販馬代理名單，載有A List Racing公司，但標明名單僅供馬主參考，不應視作獲馬會核准或認許。

根據馬匹資訊網站，「遙遠星空」（Deepfield）的擁有者為Alan Bell及Kia Ora Stud，未見李紹義（Chris Lee）或A List的名字。在2022至2024年，每年亦至少有70隻「遙遠星空」的子嗣出售，但只有三隻由「A List」掛牌。

記者曾向兩名擁有人查詢事件，Kia Ora Stud着記者轉問正養育「遙遠星空」的Newgate Stud，但Newgate Stud未有回覆事件。Alan Bell擔任董事的公司亦未有回覆。

根據馬匹資訊網站，Deepfield的擁有者為Alan Bell及Kia Ora Stud，未見李紹義（Chris Lee）或A List Stud的名字。

曾欠澳門馬會養馬費破產 董事被追討600萬

根據法庭紀錄，李紹義早在2012年被澳門馬會入稟追討約24萬元養馬費用，亦因該案而在2014年被頒令破產。他及A List Racing最近兩年都有五宗法庭案件，牽涉債項追討或合約糾紛，當中2023年7月入稟的合約糾紛，涉款600萬元。

記者在於6月到A List Racing位於中環的註冊地址，李紹義著記者以電郵查詢事件，並指事件已交由律師團隊跟進。（香港01記者攝）

A List：不便回答「可疑投資產品」一事

記者在6月到A List Racing位於中環的註冊地址，成功找到李紹義。問及投資者未能取得收益、證監會列可疑投資產品事宜時，他着記者以電郵查詢事件，並指事件已交由律師團隊跟進，亦不回應馬匹「遙遠星空」擁有權的問題。

A List其後電郵回覆記者，要求提供事主資料核實，否則未能提供相關收益的回應，又指合約內容有保密協議，牽涉商業資料及私隱不便透露，任何民事爭議會交由律師團隊處理。A List稱不便回答證監會列可疑投資產品一事，建議事主以個人身份向證監會查詢。

游莨維：三月已離職 屬個人分享非推銷

至於曾任A List行政總監的藝人游莨維，接受《香港01》訪問回應事件。他承認曾任職A List，但已於今年3月離職，「我與幾位公司同事已經離職，原因非常簡單，因為公司再不能夠支持香港業務。」他又指，2022年初起，已無再推介A List。

游莨維聲稱自馬業萎縮後，無再推薦養馬計劃，但強調當時舉辦的只是「分享會」，不是「投資講座」，他也沒有推銷養馬計劃，他個人亦有投資部份項目，損失了六位數字，即係以十萬元起計。

游莨維稱在3月已經離職A List，只是分享作為馬主的經驗，沒有推銷投資計劃。（楊凱力攝）

記者追問為何不是投資，游莨維辯解指，擁有馬匹部份股份並非投資，對於講座提及「回報」、「收益」等，游稱這部份並非他負責。

游莨維今年2月約滿TVB後無再續約，他回應指無續約與投訴無關，他強調與TVB仍是良好的發展關係，現時改與邵氏簽約。TVB回覆稱，此事件與電視台及《東張西望》節目組完全無關。

警方列消費者糾紛 無人被捕

警方指在1月接獲一名女子報案，稱經代理公司進行投資，未能取得回報。事件暫不涉及刑事成分，案件現列作「消費者糾紛」，無人被捕。