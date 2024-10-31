億元政府外判車合約調查｜01追查揭發115輛違規服役　佔23%

港府多個部門與外判貨運公司簽訂長期租用輕型貨車合約，方便職員公務及運貨，最近一年簽訂合約總值5.5億元。合約規定這些外判車車齡不可多於七年，但《香港01》追查數個月發現，機電署及水務署價值約1.87億元合約的外判車中，有多輛「超齡車」違規提供服務，兩部門承認違規服役車輛共有115輛，而核准名單的外判車總數為493輛，換言之違規車佔23%。

涉事外判商立勝承認有超過十輛「超齡車」，但無統計總數；GoGo Tech則未有回應事件。



《香港01》在機電署總部發現至少有四輛違規外判車提供服務，接載職員。（香港01記者攝）

機電工程署、水務署、食環署、政府物流署及香港郵政都有使用外判輕型貨車服務，方便職員外出工作、巡查、維修及送貨等公務。2023年11月至今批出的合約，約5.5億元。當中機電署及水務署最新批出的合約價值共1.87億元。

外判車車齡不可多於七年

《香港01》取得一份最新在2023年11月批出的機電署兩年合約招標書，列明輕型貨車的首次登記日期要在2017年4月或之後，即是車齡不可多於七年。外判商每日至少需要提供226輛輕型貨車予機電署，中標的是「立勝」及「大昌行」。九龍灣機電署總部用車佔了近半，每日至少有104輛輕型貨車，全部都是由「立勝搬運有限公司」提供。

《香港01》取得一份最新在2023年11月批出的機電署兩年合約招標書，列明輕型貨車的首次登記日期要在2017年4月或之後，即是車齡不可多於七年。

機電署總部至少有四輛「超齡車」

記者今年4至8月期間到訪九龍灣機電署總部，拍攝到四輛疑為外判輕型貨車行車證，車齡都多於七年，分別在2013至2016年登記，即8至10年車齡。

涉事的四輛外判車在工作時段多次出入機電署總部。記者在6月一個工作日，拍攝到一輛在2016年登記的白色客貨車，司機先接載職員後到啟德社區隔離設施，半個鐘後返回機電署總部，再接載職員到藍田匯景花園。

《香港01》發現至少4部違規「超齡車」提供服務，四輛外判車的首次登記日期都早於2017年4月，即違反合約要求的「少於七年車齡」。（香港01記者攝）

在7月一個工作日早上約9時，記者跟隨另一輛於2013年登記、車齡超過十年的香檳金顏色客貨車，司機先在機電署總部停車場接載街燈組職員，先後到油塘、牛頭角及黃大仙維修街燈。

記者發現有違規外判車到九龍灣機電署總部接載職員。（香港01記者攝）

北角水務署至少有五輛「超齡車」

另外，記者於8月在北角水務署，同樣發現至少五輛疑為外判「超齡車」，首次登記日期在2013至2016年之間，即車齡八至十年。

根據在2024年8月水務署批出的三年合約，署方要求外判輕型貨車的首次登記日期要在2017年8月或之後，即是車齡不可多於七年。外判商每日提供138輕型貨車，在港島區每日至少提供25輛輕型貨車，中標的是GoGo Tech及立勝。在北角水務署外圍，每日早上的上班時段都會見到約20輛外判車停在路邊等候。

記者在8月一個工作日到北角水務署，跟隨一輛在2015年登記、車齡九年的白色客貨車，司機在上午8時多到達北角水務署附近，至早上9時多進入水務署，接載多名職員到西半山旭龢道公廁。

北角水務署每日有約20部外判車提供服務，記者發現至少五部違規「超齡車」提供服務。（香港01記者攝）

多達115輛違規 拒透露「超齡車」數量

《香港01》就事件向機電署及水務署查詢，並提供部份疑為外判「超齡車」車牌。兩個部門無回應「超齡車」的數量有多少，僅稱「核准車輛名單」的車輛合規。機電署稱在6至8月期間，立勝及大昌行分別有45和40輛不屬於「核准車輛名單」的車輛提供服務。水務署則稱在8月1至28日，GoGo Tech及立勝分別有26和4輛不屬於「核准車輛名單」的車輛提供服務。

兩個部門核准名單的外判車總數為493輛，現有115輛無登記車服役，即違規車佔已登記車輛總數23%。

兩個部門每日均會紀錄出車的外判車車牌，記者追問有否向運輸署查冊不在合約名單的車牌，並要求提供相關「超齡車」數量。兩個部門僅稱，已停止不屬名單的車輛提供服務，正調查事件，不排除循合約渠道向承辦商追討，不便披露詳細資料。

記者在北角水務署發現至少五輛違規「超齡車」，當中四輛車首次登記日期早於2017年8月，即屬違規。

外判商認逾十輛車「超齡」 實際數量「敏感」

記者亦聯絡同時為兩部門提供服務的承辦商立勝，立勝運輸組李先生承認有超過十輛「超齡車」，當中水務署有四部車車齡超過七年，但具體數量不清楚。問及是否49輛無登記的車輛都為「超齡車」，他斷然否認。記者再追問會否有一半無登記車為「超齡車」，他則不想回覆這個「敏感」的數字，並表示公司有不足之處，未知政府會如何處理事件。

另一間水務署外判商GoGo Tech則未有回覆事件，另一間機電署外判商大昌行稱，所有車輛均符合合約要求。