億元政府外判車合約調查｜經濟差致司機不換車　看準無核對漏洞

《香港01》獨家揭發機電署及水務署外判客貨車使用115輛無登記的違規車輛，兩份涉及總值1.87億元公帑。外判合約要求承辦商提交「核准車牌名單」及行車證副本，確保車齡低於七年，政府部門要記錄每日出車的車牌。有任職超過十年的政府外判車司機透露，司機在經濟低迷下不願換車，致違規車湧現。兩個部門無跟足程序，令承辦商看準監管漏洞，估計「超齡車」成本比跟足合約的正規車低一成。



北角水務署外每日有約20輛外判車提供服務，記者現場發現至少五輛違規外判車提供服務。（香港01記者攝）

工作車牌每日有紀錄 無登記車不可能「走漏眼」

港府多個部門都有使用外判輕型貨車服務，方便職員外出工作、巡查、維修及送貨等公務，最近一年批出的外判輕型貨車合約總值約5.5億元。

政府要求外判車車齡不可多於七年，以免因經常維修影響公務。合約亦同時要求投標的承辦商，要提交「核准車牌名單」及行車證副本，證明有足夠數量並合規的輕型貨車提供，中標後「車牌名單」下的所有車輛都要在工作前驗車。

政府外判合約招標書列明，外判商要提交行車證副本，司機亦要提交行車紀錄表。

司機每日亦要簽署行車紀錄表，填寫車牌及司機名字。如果做足以上監督的步驟，政府只要核對資料，必然可發現有車輛違規服役。

機電署及水務署回覆《香港01》查詢時承認，有115輛不在「核准車牌名單」的車輛為兩部門提供服務，間接揭露兩個部門沒有檢查「行車紀錄表」。

在北角水務署外，保安每日都會紀錄停泊在水務署外的外判車車牌。（香港01記者攝）

「超齡車」司機日薪少10%

阿希（化名）擔任政府外判客貨車司機超過十年，包括記者直擊過有違規超齡車的九龍灣機電署總部，他說開工時在九龍灣機電署、北角水務署，都有發現六至九輛「超齡車」，「政府部門若做足合約內的監管措施，根本不會走漏眼」。

「超齡車」近年湧現，跟足規矩保養和換車的司機生計大受影響。阿希稱外判司機每日可收約750元，但「超齡車」司機只有約680元，並已包含油費，承辦商由每輛車可賺50、60元，變到「超齡車」可賺約100元，相差近一倍，因此外判商以更低廉的價格投標獲利，他估計外判商每張標因此最多或可賺近100萬元。若以兩個部門共1.87億元合約計算，慳一成的成本亦已過千萬元。

除該兩個部門外，物流署也有為其他政府部門提供輕型貨車服務，但該批外判車無部門標誌，亦無固定時間及地點工作，阿希認為更難發現有無違規超齡車為政府部門工作。

任職超過十年的外判車司機阿希（化名）指，政府部門若做足合約內的監管措施，根本不會出現違規車。（歐嘉樂攝）

兩部門稱會安排定期抽查用車紀錄

機電署及水務署稱，已檢視現時預約租用車輛的程序，認為需要加強職員對核實租用車輛要求的認知，並提醒職員須確定在「核准車輛名單」内的車輛才可使用。兩部門亦會安排定期抽查用車紀錄，監察承辦商是否符合合約要求。

機電署及水務署已要求承辦商解釋事件，若發現違規將會嚴正跟進，並因應調查結果採取適當行動，包括向有關承辦商發出書面警告、考慮循合約渠道要求扣減相關服務費用等。若事件涉及嚴重違規，或會考慮暫停有關承辦商投標的資格。