【丁權無國界】僑報遍佈「收丁廣告」　賣丁荷蘭男：條村都未聽過

《香港01》日前揭發，無居港權的馬來西亞人賣出丁權，並獲政府批出丁牌，事涉鄉議局主席劉業強家族。原來海外丁權買賣一直十分普遍及公開。 不少新界原居民過往選擇定居英國、荷蘭等地，記者翻查資料發現，荷蘭有中文報章上曾不時刊有分類廣告，公然招收香港原居民丁權。 記者訪問到一位已賣出丁權的「荷蘭男丁」。他自述在套丁過程中，連建屋地點也不清楚，全程只負責在文件上簽名，便能收取18萬港元費用。

荷蘭僑報《華僑新天地》上，曾經不時出現收購丁權的分類廣告。（《華僑新天地》網上剪報截圖）

荷蘭華僑如揭開當地中文報章《華僑新天地》，或者見過以上招收丁權的分類廣告。《香港01》翻查報章歷史檔案發現，2012至2015年間，《華僑新天地》曾出現最少17則同類廣告，招收全港各區鄉村丁權，包括元朗沙江圍、八鄉、十八鄉、西貢、大埔、粉嶺等。廣告寫明持外國護照、無香港身份證人士均可「賣丁」，有些更明碼實價，似乎瞄準當地第二代、甚至第三代香港移民的「丁權」市場。

荷蘭華文報章上，曾經不時出現以上收購丁權廣告。（《華僑新天地》網上剪報截圖）

分類廣告招收丁權 以父親祖父姓名證出身

記者以男丁親友身份，致電曾多次刊登廣告、希望收購元朗沙江圍丁權的莫先生。莫先生告訴記者，現時暫不收購丁權，但此前每個丁權大概可賣得20萬港元——相比馬來西亞的丁權收購價，足足高一倍。莫表示，男丁只需告知父親及祖父姓名，他便會聯絡村民，以不同渠道查核男丁身份，例如村中打醮時，男丁父系祖先曾經捐款，村中人可查核捐款紀錄，確認男丁的原居民身份。

不少本港原居民早年移居英國及荷蘭居住，但現無可靠統計數字顯示海外男丁人數。（資料圖片／Pixabay）

「荷蘭丁」18萬賣丁權

芸芸海外男丁中，《香港01》找到一名以18萬賣出丁權的「荷蘭丁」接受訪問。王先生今年三十餘歲，是荷蘭出生港僑後代，在當地讀書工作，土生土長。其父親是粉嶺鄉村原居民，早年移居荷蘭，十年前已賣出丁權 。王先生說在荷蘭的親朋戚友當中，超過二十人已賣丁。大約六年前，父親介紹他和兄長認識的一名粉嶺地產發展商，商討賣出二人丁權。王先生憶述，賣丁事務並不複雜，分三期手續，只須每期到港一次簽署文件，「即係期期都係簽個名㗎啫， 我哋唔使交文件，或者做某啲嘢」。

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「荷蘭丁」稱不知建屋地點 無保留任何建屋文件

對自己賣出的丁權將用於何處建屋，他說：「 嗰個村我都未聽過，都唔係好知叫咩名」，只記得並非祖先原住鄉村，「係（粉嶺）再入啲嘅」，亦即是轉至其他原居民村範圍申請建丁屋，俗稱「飛丁」。王先生雖曾多次到訪香港，但未去過建屋地點，只知道兄弟二人的丁權將在兩幅土地上，用作建築兩幢相鄰丁屋。除賣丁獲利的收據和地產商的卡片外，王與地產商簽署的所有文件均由對方保存，他手上連副本也沒有：「文件無畀我哋，但畀我哋過目過。」

一般套丁過程中，男丁必須到地政署與地政官員會面，以獲批丁牌，但王先生表示事隔數年，已記不起曾否與政府職員會面，他只記得曾在地產商陪同下，前往一個辦公室，期間有職員曾問：「你係咪嚟賣丁？」

荷蘭僑報曾不時出現收購海外丁權廣告，當中有點名鄉村名稱，亦有些是明碼實價。（《華僑新天地》網上剪報截圖）

賣丁三部曲 「一個崩都冇出」

王先生說，賣丁過程分三部曲：首期是男丁可獲派發展商土地，第二期則是申請建屋牌照、準備建屋圖則等文件，第三期就是完成建屋工程後，將建好丁屋轉名予發展商。王先生的粉嶺丁權以18萬港元賣予發展商，亦是分三期收款：完成首期後，男丁可收取一半費用，第二期後收三成，第三期收餘下兩成尾數。他笑言，過程中，男丁「係一個崩都冇出」。

大律師何旳匡表示，一般套丁手法都是發展商將私人土地，轉名予男丁，之後再由發展商安排男丁申請丁牌，並向政府虛假聲稱男丁為土地實權持有人。到發展商建好丁屋，取得滿意紙，再代表男丁將丁屋賣出。

男丁：丁權是一個bonus

王先生今年三十餘歲，現時持香港身份證、亦有本港永久居留權，不時回港旅遊探親，但自言不會留港定居，因為「香港做工辛苦，福利又冇乜」，而且自己已於該地置業。「一來自己無錢起丁屋、又唔係成日返香港，加上屋企人仍有一座祖屋，其實已足夠。丁權變咗無用。」

記者問他認為一個丁權是否值18萬？「冇話值唔值，個個人都想賣多啲嘅，佢嗰時畀得你咁多，咪接受囉，係一個extra囉。」王先生承認，「其實你無嗰個丁權，係無嗰筆錢。係一個bonus。」

本港現時並無海外原居民的正式人口統計。新界傳統權益委員會主任梁福元2011年曾接受傳媒採訪，引述政府數據指，香港約有3至5萬海外男丁，但近日回應本傳媒查詢時指對此無記憶，請記者向向鄉議局查詢，惟鄉議局一直未回覆記者查詢。

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