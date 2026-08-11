外勞中介1｜正規變黑工　無招聘卻獲簽證　亂象頻生追款無門

「補充勞工優化計劃」推出近兩年，批出近11萬外勞來港。計劃規定輸入內地勞工，一定要經國家批准的勞務企業辦理，但過程中往往有俗稱「艇仔」的第三方中介牽線，亦因此衍生出層層亂象。《香港01》調查發現，有經一間珠海中介申請來港的勞工，付了幾萬元，但有人簽了無效的問題合約；有人獲入境處批出簽證後，僱主卻說無請人；有人有簽證卻變成黑工。

無法來港、已回內地的外勞稱，勞務企業已向中介退款，中介一直無歸還，向中介追討近20萬人民幣退款但無果。而涉事的勞務企業指，一直依法合規經營，無回應與中介的關係。



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王先生（左起）、阿明（化名）和何先生透過內地中介獲聘，取得香港工作簽證，卻無收到通知來香港開工。（梁鵬威攝）

「補充勞工優化計劃」規定，香港僱主和內地勞工都需經14間國家核准的內地勞務企業，或其在港經營的持牌職業介紹所辦理手續，勞工需向勞務企業支付「勞務費」。不過，過程中如有俗稱「艇仔」的第三方中介牽線，勞工還要付多一筆「中介費」。

何先生（左）指，一同受聘的多名勞工致電香港僱主，對方卻否認有請外勞。（梁鵬威攝）

個案一：獲批簽證 港公司卻稱無請人

何先生、王先生、阿明（化名）與另外五名內地勞工，2025年經珠海一間叫「新力量」的中介，獲香港一間物流公司聘用為「司機」和「調度員」，每人繳交3.6萬至3.8萬元人民幣勞務費加中介費，線上面試、簽約都無見過僱主。

9月簽約後，工人一直無收到消息，於是不斷查詢，中介於12月就帶他們到葵涌貨櫃碼頭「走一轉」。他們均指，當時有自稱是物流公司的職員向他們介紹工作區域，及入職後公司會為他們報考的車牌種類。

到2026年3月，工人獲入境處發出工作簽證，但他們至今都無收到開工通知。他們覺得可疑，於是致電香港僱主，但職員稱無請外勞，亦否認有在他們的僱傭合約上簽名。

「我就有疑問，這個簽證到底如何批出？」何先生說。

何先生、王先生和阿明獲入境處發出的工作簽證，有列明香港僱主公司，僱傭合約上亦有人代表僱主簽名、蓋印。（梁鵬威攝）

獲簽證的八個勞工，現時只有兩人獲部份退款，受訪的三人一元都未能取回。

記者多次聯絡涉事的香港物流公司，至截稿前都無收到回應；入境處和勞工處都無提供有關個案的詳情。

獲連鎖飲品店僱用的黃小姐，和她經同一中介來港的外勞同事工作時被入境處拘捕，事後向黃小姐表示被處方控告。（何頴賢攝）

個案二：正規申請來港卻變黑工

黃小姐經「新力量」獲一間連鎖飲品店聘用，合約寫明上班地址是元朗，但她被派到太古、九龍灣、觀塘分店開工，更不是在合約列明的手打檸茶店，而是僱主經營另一個乳酪品牌。開工不足兩個月，她的同事、經同一中介來港的外勞工作時被入境處拘捕：「他（被捕外勞）當時還發微信給我，說入境處要告他，要他坐監。」

來港的外勞都需在合約列明的地址，「補充勞工優化計劃」起初規定，僱主可以向勞工處申請不多於三個指定地點，2026年6月就放寬到五個。如沒有申請及獲批，外勞就等同違反簽證條件，即是黑工。

入境處確認，2025年在涉事飲品店九龍灣德福廣場分店，拘捕一名懷疑於非合約指定地點工作的中國籍勞工及其僱主，但只有勞工被落案起訴。（楊凱力攝）

入境處確認，2025年在涉事飲品店九龍灣德福廣場分店，拘捕一名懷疑於非合約指定地點工作的中國籍勞工及其僱主，但只有勞工被落案起訴違反逗留條件罪，最後改為遵守法庭頒的簽保守行為命令。僱主無被起訴。

黃小姐說，中介在群組內安排外勞到不同分店報到，以為跟足指示工作就無問題，中介事後稱不知道安排會令正規外勞變黑工，她不相信。在同事被捕後，她堅持按合約上的地址上班，但不足半個月就被解僱，她說僱主無說明原因。

根據合約，內地勞務機構會向提早解約的勞工按比例退回勞務費，黃小姐引述勞務機構稱已退回中介公司，但她仍未收到錢，認為中介應一併退回中介費：「你（中介）安排我來當非法黑工，我付錢是想正規來港工作，如果要做非法黑工，為何要付三萬多元？」

記者嘗試過找這間連鎖飲品店的公司，但到截稿前都無收到回覆。

中介稱不知道工作安排會令工規外勞變成黑工，黃小姐不相信對方的說法：「我付錢是想正規來港工作，如果要做非法黑工，為何要付三萬多元？」（何頴賢攝）

記者亦接觸到另外兩名分別被聘用為廚房幫工及清潔工的內地勞工，她們指來到香港開工後做的工作完全不同，是樓面侍應，這種做法其實亦屬違法。她們離職後，一人獲勞務機構直接退回勞務費，但中介費至今都追討不回來。

記者接觸到未能取回退款的外勞，都是由中介「新力量」牽線，再經勞務機構「福建中福」申請來港。他們引述「中福」指，勞務費已退還給「新力量」。

中福的香港子公司回覆《香港01》，指一直依法合規經營，如確屬公司責任，絕不推諉逃避，但無回應與「新力量」關係的問題。

馮先生簽署的合約，僱主無簽足名，亦無勞工處蓋印。（受訪者提供）

個案三：無效「假合約」

馮先生是廣州人，有十多年銷售經驗，2025年9月經中介「新力量」應徵一份香港的售貨員工作。中介在面試當日就通知他獲聘用，10月到中介的珠海辦公室簽約，他比較小心，未來港前只肯支付1.7萬元人民幣的半額勞務費加中介費。等了近半年，他都無收到來港開工的消息，亦未獲退款，更發現簽署的僱傭合約有問題。

僱主為外勞申請簽證前，需簽署一份「補充勞工優化計劃」專用的標準僱傭合約。馮先生在合約上簽足名，但三個僱主必須簽名的欄位，只有一個有簽名，勞工處填寫的欄位更是留白、無蓋印。除他以外，至少還有一名勞工稱被同一公司聘用，合約亦無勞工處蓋印。

勞工處確認，向僱主正式批出名額後才會發出有蓋印的表格，即馮先生被中介指示簽約及付費時，這份合約是未填完、無效的。

馮先生付款後半年仍未收到來港開工的通知，才發現簽署的合約有問題。（梁鵬威攝）

記者找到馮先生合約上的僱主，他確認曾委託涉事中介申請外勞名額，視像面試後曾向中介確認有幾個人符合要求，但稱無確認聘用。他指2025年最急需人手，一直有問中介何時有勞工可來港工作，但直到2026年1月，中介才通知稱勞工處已批出名額。他稱事件拖延太久，又覺得中介可疑，所以無繼續簽名為外勞辦理簽證。

另一間一直有請外勞的餐廳亦被指有問題合約，一名申請來港工作的內地人稱簽了無僱主簽名、無勞工處蓋印的合約，付了3萬元人民幣的中介費，未獲退款。該餐廳負責人向記者稱從未與這名勞工簽約，不知發生何事，着記者問中介。

馮先生當初在社交平台上見到中介「新力量」的廣告，才聯絡應徵。（梁鵬威攝）

《香港01》追查涉事中介，中介在珠海及香港運作的關聯公司，在港更有持牌職業介紹所，公司前股東及法人代表互指是對方責任，否認欠勞工錢，詳情請見另稿。

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