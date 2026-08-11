外勞中介2｜涉多宗問題個案珠海中介陷糾紛　前股東、法人拒認責

《香港01》調查發現，多名經一間珠海中介「新力量」申請來港工作的外勞，部份人付款後無獲安排來港；有人來港後被安排的工作違反簽證條件，慘變黑工。這些勞工要求中介退款，但不獲理會。「新力量」有其他在珠海及香港運作的關聯公司，在港更有持牌職業介紹所。公司前股東及法人代表互指是對方責任，否認欠勞工錢。

有外勞指「相信香港法治之區」，望執法部門處理事件。勞工處無回應有無收到關於涉事中介的投訴，只表示如事件不涉及本港職業介紹所，要考慮直接向內地部門求助。



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有內地勞工到中介珠海辦公室追討欠款，當時有人稱一個月內會退，辦公室招牌是「快手搵」。（受訪者提供片段截圖）

勞工上珠海辦公室要求退款 門口招牌「快手搵」

《香港01》報道，多名內地勞工經一間珠海中介申請來港工作，有人簽了無效的問題合約；有人獲入境處批出簽證後，僱主卻說無請人；有人有簽證卻變成黑工。整件事的起因，都是中介「廣東新力量人力資源有限公司」。

有勞工曾到中介珠海的辦公室要求退款，並拍攝了過程。影片可見辦公室招牌是「快手搵」，勞工問一名員工何時退款，對方回應一個月內，並稱沒有收到退款的話「你報警拉我咪得」、「坐兩三次都出嚟，怕咩」。

香港僱主指曾有人以「快手搵」名義招攬生意

內地查冊顯示，「快手搵」公司註冊名是「珠海快手僱傭人力資源有限公司」。「新力量」公司仍在冊，與「快手」使用同一個註冊地址，兩間公司創始股東均為「吳凡」，他是香港經營持牌職業介紹所「快手搵」，亦是註冊公司「香港勞工集團有限公司」的股東。

有受聘的勞工透過珠海「新力量」應徵，但其香港僱主卻指，是聯絡及透過香港的「快手搵外勞」聘用勞工。（受訪者提供）

《香港01》此前報道過，付了中介費想來港做售貨員、簽了問題合約的廣州人馮先生，他的香港僱主表示，當初在社交平台見到香港「快手搵外勞」的廣告才主動聯絡中介查詢，過程中沒聽過「新力量」。

「新力量」前股東吳凡，在香港經營持牌職業介紹所「快手搵」，宣傳稱主要從事外備中介業務。（網上片段截圖）

「新力量」前股東經營「快手搵」 稱與欠款無關

吳凡稱只是曾擔任珠海「新力量」的高層，否認「快手搵」與外勞個案有關，稱「快手搵」無欠外勞錢，「和『新力量』一定無關係」。至於為何珠海「快手搵」辦工室會有職員回應勞工退款的問題，他稱不知道：「我點知佢哋有冇答，你話係就係呀？」

內地查冊顯示，吳凡於2025年8月不再是「新力量」的股東，改由另一姓吳的人出任，而這名新股東現時是吳凡珠海「快手」公司的合夥人。對於勞工被拖欠退款的問題，吳凡叫記者聯絡「新力量」的法定代表人張解圍。

珠海「新力量」辦公室正門，曾有「香港勞工集團有限公司」、「香港快手搵外勞職業介紹所」的招牌。（受訪者提供）

前股東、法人拒認責 公司陷糾紛

有內地勞工提供「新力量」曾上載至社交平台的影片截圖，辦公室正門曾有「香港勞工集團有限公司」、「香港快手搵外勞職業介紹所」的招牌，名稱和吳凡在港經營的公司一樣。

張解圍稱於2025年10月初已被解僱，稱問題個案均在她離開後發生，涉事個案的僱主都不是由她接觸。她又稱，「新力量」開業時，公司門口招牌已顯示「快手搵」。

香港「快手搵」的辦公室，和指定勞務機構「福建中福」的香港子公司位於同一大廈。（香港01記者攝）

記者去過勞務機構中福的香港子公司，有職員指曾收到部份勞工求助，他亦親自到位於同一大廈的「快手搵」辦公室了解，職員稱公司股東有糾紛正打官司所以「不敢退錢」。

2025年10月張解圍於中國商務部直屬的《國際商報》刊登聲明，稱公司印章和她的私章被其他人違法持有及使用，公司內部確有糾紛。

內地人馮先生至今未追回退款，已分別在珠海和香港報案，他指「相信香港是法治之區」。（梁鵬威攝）

受影響勞工赴港報警：相信香港是法治之區

交了錢卻無法來港的馮先生，與其他受同一中介影響的勞工曾來港報警求助：「我們都相信香港是法治之區，會對這中介做出一個正確的判決。」

記者接觸勞工已在珠海報案，有五人亦來港報警。警方確認收到報案，指報案人早前在內地經中介機構代辦申請來港工作，付款後發現中介機構只提供承諾的部份服務，初步了解後認為事件不涉及刑事成份，列作糾紛處理。

勞工處無回應有無收到關於涉事中介的投訴，只表示一直重視有關職業介紹所涉嫌違法的投訴 ，但如求職者欲投訴內地的不良勞務中介，不涉及本港職業介紹所，就要考慮直接向內地部門求助。

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