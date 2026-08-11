外勞中介3｜兩年批11萬　指定勞務機構與艇仔互卸責　致剝削不斷

「補充勞工優化計劃」推出至今共批出約11萬個輸入外勞名額，但伴隨而來的是多個不良中介剝削外勞，甚至令外勞變成黑工的個案。

雖然機制規定要由國家指定的勞務機構，辦理外勞來港的手續，但第三方中介從中為僱主和勞工牽線獲利，當中和勞務機構是否存在合作關係？立法會議員周小松認為情況或存在灰色地帶，香港和內地部門應建立溝通機制，通報不尋常個案，勞工處如發現可疑情況亦應主動跟進，要求香港僱主解釋。



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「補充勞工優化計劃」推出後，2023年9月至2026年5月底，政府批出近11萬個輸入勞工名額。（立法會文件）

優化計劃出台兩年 批近11萬外勞名額

「補充勞工優化計劃」推出不足三年，已批出11萬個輸入勞工名額。至2026年5月31日，7.4萬人已獲批簽證，當中6.7萬人已抵港。不過，計劃推出以來不斷有外勞被俗稱「艇仔」的第三方中介剝削的個案，包括向勞工收取高昂中介費、要求每月從勞工薪金中分成、克扣退款。

勞福局局長孫玉菡曾指，和內地商務部有密切合作，確保勞務公司在內地和香港的運作合規合法，但無論多嚴謹也有人想走漏洞、打刷邊球。（資料圖片／鄭子峰攝）

2024年，勞福局局長孫玉菡在立法會回應議員質詢時，指和內地商務部有密切合作，確保勞務公司在內地和香港的運作合規合法，「但機制無論我做得多嚴謹，如何加緊，始終也有人想走漏洞、打刷邊球。」他接受《文匯報》訪問時，曾呼籲勞工直接向指定勞務機構應徵，確保過程符合兩地法規，但有勞工稱難以直接透過勞務機構找工作。

勞工界立法會議員周小松認為，香港政府難以干預到內地法律，只可加強對勞工的宣傳教育。（梁鵬威攝）

指定勞務企業與中介有無合作？ 周小松：或有灰色地帶

立法會議員周小松指，或較多人直接向指定勞務機構應徵職位，競爭較大，反而中介可以提供到其他工作機會。

內地規定，14間指定勞務企業以外的公司，不可做涉港勞務業務。不過，《香港01》早前報道的內地中介「新力量」負責拉生意，再經指定勞務企業辦手續，即使最後勞工無完成合約，勞務企業亦非直接向勞工退款，而是退予中介，結果中介拖延退款，勞工求助無門。

這樣是否代表中介和指定勞務企業有合作？法律上又是否容許這種合作方式？周小松相信或有灰色地帶，但香港政府難以干預到內地法律，只可加強對勞工的宣傳教育。

對於有內地勞工獲批簽證，但僱主卻否認有請人，周小松形容事件奇怪、不太正常。（梁鵬威攝）

兩地發現不尋常現象應通報打擊

周小松認為，如香港和內地部門建立通報機制，發現不尋常現象個案，有機會是違法現象，可通知內地部門留意，打擊違法行為。

對於受內地中介「新力量」影響的內地勞工個案，有勞工被指示到非合約指明地點上班，被變「黑工」，及有外勞來港後發現工作範圍與合約不同，周小松指有關部門在外勞來港後，應加強教育，拒絕違反合約和簽證條件的要求。

周小松認為，如香港僱主獲批多個輸入外勞名額後，有大量名額沒有用盡，勞工處應主動跟進。（梁鵬威攝）

記者接觸到的內地勞工中，至少八人已獲入境處批出工作簽證，但簽證上註明的香港公司卻否認有請外勞。

僱主需要為每名外勞繳付約9000元的再培訓徵款，外勞才會獲批簽證，周小松形容事件奇怪、不太正常，指不能不排除僱主遇上突發情況，但過往很少見到有僱主獲批外勞配額後不輸入勞工。他認為，如香港僱主獲批多個輸入外勞名額後，有大量名額沒有用盡，勞工處應主動跟進：「這種情況絕對不理想，我覺得勞工處見到這種情況，一定要該公司解釋。」

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