2011年，時任發展局局長林鄭月娥推行新政策，誓言要打擊新界村屋僭建物，點名清拆高過三層的「村廈」，當年林鄭亦因此與鄉紳交惡。不過十年來執法幾乎只聞樓梯響，連申訴專員公署都看不過眼要主動調查。《香港01》發現，港府終於在今年初「動真格」。
屋宇署今年先後向元朗新田永平村及蕃田村，發出共80張清拆令，當中超過三分之二須清拆全幢村屋。記者深入調查，揭開鄉委會介入內幕，村民更反問「有咩好驚？」知情人士透露，已計劃拖延至政府換屆，「釘契咪釘契囉，又唔等錢開飯！」。
「01偵查」系列報道：
元朗新田57幢「村廈」被勒令全幢清拆 鄉委介入圖拖至政府換屆
林鄭揚言嚴打僭建「村廈」十年 當局只識別208幢 僅19幢清拆
80張清拆令 限期180日內完成
屋宇署於2012年4月1日對新界村屋僭建實施新政策，會按嚴重及風險程度決定清拆僭建物。時任發展局局長林鄭月娥當時指，首輪要即時清拆的目標，是原本三層高，但建到四層高或以上的村屋，更點名元朗新田蕃田村有六層高的村屋須清拆。
新政策實施逾九年，屋宇署今年1月及5月向新田永平村及蕃田村發出合共80張清拆令，當中有至少57張命令要求清拆全幢村屋，須在180天內完成有關工程。
村廈林立 村口橫額警告「傳媒及政府拍攝」
永平村與蕃田村位置相鄰，村屋排得密密麻麻，巷與巷之間十分狹窄，四層或以上的「村廈」在村內林立，最高有六層高、每層700呎，天台大多設有簷篷。
記者入村了解，發現村內有告示指，屋宇署近日展開新一輪打擊村屋僭建物行動，着業主聯絡鄉事委員會委託律師辦理。村內多處更懸掛橫額，稱近日有「傳媒及政府部門」於村內任意拍攝，警告任何人士未經許可，不得入村。
村民：有咩好驚 交鄉委會處理
在村內的其中一幢五層高的丁屋，近日獲發全幢清拆令。業主文先生無正面回應，是否會按命令清拆僭建，或提出上訴，更指不擔心祖屋會被全幢清拆：「無驚！有咩好驚？」他直言並非只有他一人獲發清拆令，單是蕃田村已有近40幢僭建，已交由鄉委會處理。
蕃田村的另一幢每層1400呎的三層高相連村屋，亦獲全幢清拆令，其中一名住戶拒透露任何細節，着記者向新田鄉鄉事委員會查詢。
新田鄉鄉事委員會主席文美桂接受電話訪問時指，這方面的事宜鄉議局會公布，稱「個人唔方便講」隨即掛線。
鄉委會知情人士：拖到政府換屆
新田鄉委會知情人士透露，兩條村是次接獲大規模的清拆令，「十個有九個都唔會拆！」又反問記者，「你幾時聽到僭建屋會倒塌？無問題就唔好拆。」他預料，委員會將沿用一貫做法以「拖字訣」處理，盼拖至政府換屆或待司法程序頌布判令再作打算。
至於現時獲發全幢清拆令的村屋，倘須進行買賣，買家恐拒承擔風險，致物業未能成功交易，變相凍結資產。知情人士則指，「釘契咪釘契囉，咪唔買唔賣囉，又唔係等錢開飯！」他以過往經驗，認為最少需時四至五年才會有上訴結果。
新田80張清拆令 43張上訴
屋宇署就事件回覆《香港01》指，永年村及蕃田村的現場勘察工作於2018年至2019年期間進行，惟因新冠疫情工作進度受影響，故先後於，故今年1月及5月根據《建築物條例》，分別就永平村及蕃田村的僭建物共發出80張清拆令，當中有43張清拆令已進入上訴程序。至於餘下的首輪目標僭建物，亦預計於三個月內獲得所有相關土地及樓面資料，並發出清拆令。
至於林鄭2012年點名的蕃田村六層高村屋，屋宇署則指實施新政策前已發出清拆令，業主早前已將村屋修改至符合法例的豁免條件，亦已註銷有關清拆令。