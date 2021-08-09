2011年，時任發展局局長林鄭月娥推行新政策，誓言要打擊新界村屋僭建物，點名清拆高過三層的「村廈」，當年林鄭亦因此與鄉紳交惡。不過十年來執法幾乎只聞樓梯響，連申訴專員公署都看不過眼要主動調查。《香港01》發現，港府終於在今年初「動真格」。

屋宇署今年先後向元朗新田永平村及蕃田村，發出共80張清拆令，當中超過三分之二須清拆全幢村屋。記者深入調查，揭開鄉委會介入內幕，村民更反問「有咩好驚？」知情人士透露，已計劃拖延至政府換屆，「釘契咪釘契囉，又唔等錢開飯！」。



「01偵查」系列報道：

元朗新田57幢「村廈」被勒令全幢清拆 鄉委介入圖拖至政府換屆

林鄭揚言嚴打僭建「村廈」十年 當局只識別208幢 僅19幢清拆

屋宇署今年1月及5月分別向新田永平村及蕃田村發出合共80張清拆令，當中有至少57張命令，要求清拆全幢村屋，並須在180天內完成有關工程。（林頌華攝）

80張清拆令 限期180日內完成

屋宇署於2012年4月1日對新界村屋僭建實施新政策，會按嚴重及風險程度決定清拆僭建物。時任發展局局長林鄭月娥當時指，首輪要即時清拆的目標，是原本三層高，但建到四層高或以上的村屋，更點名元朗新田蕃田村有六層高的村屋須清拆。



新政策實施逾九年，屋宇署今年1月及5月向新田永平村及蕃田村發出合共80張清拆令，當中有至少57張命令要求清拆全幢村屋，須在180天內完成有關工程。

村廈林立 村口橫額警告「傳媒及政府拍攝」

永平村與蕃田村位置相鄰，村屋排得密密麻麻，巷與巷之間十分狹窄，四層或以上的「村廈」在村內林立，最高有六層高、每層700呎，天台大多設有簷篷。

新田永平村及蕃田村不同地方均有懸掛橫額，稱近日有「傳媒及政府部門」於村內任意拍攝，警告任何人士未經許可，不得入村。（陳晶琦攝）

記者入村了解，發現村內有告示指，屋宇署近日展開新一輪打擊村屋僭建物行動，着業主聯絡鄉事委員會委託律師辦理。村內多處更懸掛橫額，稱近日有「傳媒及政府部門」於村內任意拍攝，警告任何人士未經許可，不得入村。

村民：有咩好驚 交鄉委會處理

在村內的其中一幢五層高的丁屋，近日獲發全幢清拆令。業主文先生無正面回應，是否會按命令清拆僭建，或提出上訴，更指不擔心祖屋會被全幢清拆：「無驚！有咩好驚？」他直言並非只有他一人獲發清拆令，單是蕃田村已有近40幢僭建，已交由鄉委會處理。

蕃田村的另一幢每層1400呎的三層高相連村屋，亦獲全幢清拆令，其中一名住戶拒透露任何細節，着記者向新田鄉鄉事委員會查詢。

新田鄉鄉事委員會主席文美桂接受電話訪問時指，這方面的事宜鄉議局會公布，稱「個人唔方便講」隨即掛線。

鄉委會知情人士：拖到政府換屆

新田鄉委會知情人士透露，兩條村是次接獲大規模的清拆令，「十個有九個都唔會拆！」又反問記者，「你幾時聽到僭建屋會倒塌？無問題就唔好拆。」他預料，委員會將沿用一貫做法以「拖字訣」處理，盼拖至政府換屆或待司法程序頌布判令再作打算。

新田鄉鄉事委員會主席文美桂拒回應村內接獲當局大規模清拆令事宜，稱「個人唔方便講」隨即掛線。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於現時獲發全幢清拆令的村屋，倘須進行買賣，買家恐拒承擔風險，致物業未能成功交易，變相凍結資產。知情人士則指，「釘契咪釘契囉，咪唔買唔賣囉，又唔係等錢開飯！」他以過往經驗，認為最少需時四至五年才會有上訴結果。

新田80張清拆令 43張上訴

屋宇署就事件回覆《香港01》指，永年村及蕃田村的現場勘察工作於2018年至2019年期間進行，惟因新冠疫情工作進度受影響，故先後於，故今年1月及5月根據《建築物條例》，分別就永平村及蕃田村的僭建物共發出80張清拆令，當中有43張清拆令已進入上訴程序。至於餘下的首輪目標僭建物，亦預計於三個月內獲得所有相關土地及樓面資料，並發出清拆令。

至於林鄭2012年點名的蕃田村六層高村屋，屋宇署則指實施新政策前已發出清拆令，業主早前已將村屋修改至符合法例的豁免條件，亦已註銷有關清拆令。