01跨國調查｜墨西哥海馬濫捕偷運追蹤　香港海味舖代客走私北上

撰文： 李穎霖 勞顯亮 最後更新日期： 2021-02-22 07:00

海馬是瀕危或易危野生動物，進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規管，香港海關去年11月查獲750公斤走私海馬，市值約100萬元，是全年最大宗，但這只是全球走私海馬黑市貿易的冰山一角。《香港01》與總部位於倫敦的非牟利機構「中外對話」以及墨西哥的調查記者合作，追蹤墨西哥海馬走私路徑。 墨西哥2012年後全面禁止海馬出口，禁運前兩年，香港入口墨西哥海馬量急升，但墨西哥並無將相關數據呈報到《公約》中。記者更發現，香港不少海味店或藥材舖，明目張膽稱可代客「走私」海馬到中國內地。 記者：李穎霖、Enrique Alvarado、Andres M. Estrada、Alejandro Melgoza 編輯：李穎霖、勞顯亮 聯合採訪：香港01、中外對話 Diálogo Chino

海馬是瀕危或易危野生動物，進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規管。圖為香港海洋公園內的海馬。（資料圖片 / 江智騫攝）

墨西哥華人走私海馬罪成被輕判

2018年7月19日，譯音名為甄大全（Daquan ZHEN）的華人，從中美洲國家伯利茲，經過墨西哥城轉機飛往上海，墨西哥城機場海關檢查他的行李時，聞到強烈的魚腥味。

執法人員在他的行李中找到六個黑色袋，共有81隻海馬、海星，以及未能辨別來自何種魚類的花膠。這些海味可以用作中藥材，特別是海馬，常用來煲湯或浸酒，不少人相信有補腎壯陽作用。

7月19日，甄大全在墨西哥的法庭認罪，之後被拘留。在墨西哥，海馬是受保護物種，作為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的締約方，出入口海馬都需要特別許可。

記者翻閱法庭文件，控方認為可以將甄大全判處入獄及罰款22,696美元（約17.6萬港元）。但經審訊後，最終被判罰款6,600美元（約5.1萬港元）及以後禁止入境墨西哥。

甄大全只是墨西哥環保署破獲56宗海馬走私案中的其中一個罪犯，當中至少36人在墨西哥城國際機場被捕。

案件或涉墨國貪腐

在墨西哥，非法盜獵者會用拖網捕殺海馬，再將其急凍製成乾海馬，透過郵件、隨身行李等各種渠道偷運出境。

墨西哥聯邦環保署環境訴訟前總監Israel Alvarado認為，此類案件多數以罰款輕判告終，除了因為貪腐，還因為墨西哥的執法、檢控和司法機構缺乏訓練有關。「法官傾向輕判，可能是他覺得走私一點海龜蛋、石首魚花膠、海馬，要判監太嚴厲。」

中國每年進口500噸

中國是全球最大海馬消費國，每年進口約500噸。以往在墨西哥出口海馬需要申請許可證，2012年之後更全面禁止出口，非法出口最高刑罰是九年監禁，但近年從墨西哥走私到亞洲的海馬逐年增加，進出口雙方都存在執法漏洞。

根據墨西哥聯邦環保署的數據，2001至2019年，追蹤到有95,589隻海馬企圖被走私出境的海馬，真正走私的數字相信遠高於此。

中國是全球最大海馬消費國，每年進口約500噸。內地當局近年亦破獲多宗海馬走私案，圖為2018年廣西南寧海關檢獲走私海馬。（中新社）

墨西哥走私海馬64%流向京滬港

記者根據墨西哥的資訊透明法，發現聯邦環保署追蹤到的走私海馬中，有64%流向香港、北京和上海。中國需求強勁，但難以獲得合法的出入口許可，香港因為管制寬鬆，成為走私海馬的中轉站。

根據香港政府統計處的數字，近十年香港進口乾海馬的總數有下降趨勢，由2010年的近8,000公斤，逐年下降至2019年的221公斤。然而消費者對海馬的強勁需求衍生出地下交易，並未反映於官方統計數據中。

墨西哥未有向《公約》呈報出口數據

根據香港錄得的數字，2009至2011年間從墨西哥入口的海馬數量，由200公斤飆升至900公斤，相當於25萬隻海馬。不過，全球海馬貿易專家Sarah Foster指出，墨西哥當局並未向《公約》呈報相關數據，亦從未解釋兩年間貿易量飆升的原因。

香港購買毋須許可 海味舖隨處可見

乾海馬常見於香港的藥材及海味舖，由於貨源不多，故屬高價藥材，一両由數百至千元不等。海馬體積愈大，價錢就愈貴，其產地亦影響售價。

在港買賣乾海馬毋須許可證，惟出口到其他地方，須向漁護署申領再出口許可證，2015年至2020年11月期間，漁護署共發出76張再出口許可證，涉及約2,500公斤海馬，當中大部份源自泰國，從本港再出口至中國內地、澳門、台灣、日本、泰國、加拿大及美國。

不過難申請許可證，並不代表難以將海馬帶到其他地方，香港的海味舖就有「代客走私」服務。

乾海馬為常見的貴價藥材，體積愈大，價錢就愈貴，一両由數百至千元不等。（李穎霖攝）

旺角海味店：加運費可送到全中國

旺角一間海味舖出售的海馬，多數來自美洲國家，包括墨西哥，職員對佯裝顧客的記者稱，貨源來自藥廠，如客人光顧該店買一定數量的海馬，可以代為寄海馬到內地：「你自己不要帶，海關會捉。我們有辦法，你不用理，付點運費就可以。我上邊（內地）都有客。」他指，運送費用約需200元，可送到全中國，中途出問題作出賠償，着記者不用擔心。

但他強調，不要自行找速遞公司將海馬寄到內地，「不是容易運送的，我們也是找人帶貨，總之有辦法有渠道。」

旺角一間海味舖的職員指，可以代客寄海馬到內地，運費只需200元，中途出問題作出賠償。（李穎霖攝）

上環海味店：一定要走私才能送上去

另一家位於上環的海味店，職員同樣聲稱可替客人找人帶貨到內地，直言「搞（許可證）都沒有用，一定是走私才能送上去」。他指，如跟足程序從香港將海馬寄到內地，會被徵重稅：「你買的話，總之幫你搞得掂上去。燕窩等什麼都可以，有人肯收你錢就得。」

一家位於上環的海味店職員直指，「搞（許可證）都沒有用，一定是走私才能送上去」。（李穎霖攝）

中醫：鮮有處方 多植物可代替

中醫認為海馬有補腎壯陽、活血消腫，及散結作用，而其背後藥理主要和性激素有關。「補腎壯陽的藥在人體有類似性激素作用，性激素隨人體年齡增加下降，所以不少長者需要補充。」香港浸會大學中醫藥學院教學科研部副教授張世平指，海馬多用於治療腎陽衰虛而導致的男性陽痿、女性不孕、老人哮喘等病症。

張世平指出，香港和內地的中醫鮮有處方海馬，不少市民是自行購買，用來煲湯或浸酒：「海馬屬魚類，可說是藥食同源，副作用相對較低。」他說海馬並非無法取代的藥材，補骨脂、淫羊霍、覆盆子等中草藥同樣具補腎壯陽功效：「植物可栽培，對大自然的損害相對較少。」

事實上，香港於1973年簽署《瀕危野生動植物種國際貿易公約》後，已訂下《保護瀕危動植物物種條例》作出規管。

香港浸會大學中醫藥學院教學科研部副教授張世平指，海馬有補腎壯陽的作用，但香港和內地的中醫鮮有處方海馬，不少市民是自行購買。（龔嘉盛攝）

禁運無法阻截走私

全球海馬貿易專家Sarah Foster表示，乾海馬非常容易被帶出境，「海馬體積小，容易保存，常混雜到其他海味乾貨中，走私路徑亦難追查。」她說禁止海馬貿易並無作用，進出口許可證門檻高，只會變相鼓勵違法交易，「政府可以取消禁令，並推動合法及可持續的海馬交易。」

「不少是經過速遞公司寄出。」墨西哥國家漁業研究所調查員Alicia Poot說，「速遞公司職員如果知道是非法寄出的物品就會報警處理，但他們一般都不知道海馬是非法的。」

墨西哥下加州漁農署前官員Abraham Huerta指，現時當局已無批准商業使用海馬的許可，只有經過出入口雙方提供使用方案、研究用途的申請才會批准。儘管如此，墨西哥仍有證據證明，大量海馬被販賣到黑市。

疫情打擊螞蟻搬家 走私多用傳統海運路線

香港漁護署指，本港走私海馬個案以進口為主，2015年至去年11月，漁護署及海關共破獲264宗走私海馬個案，涉1,940公斤海馬。

2020年至今年2月18日，香港漁護署與海關共破獲13宗走私海馬個案，涉117公斤海馬。當中最大的一宗為去年11月底，海關於落馬洲管制站抽查一個自印尼經深圳到港、報稱為磨沙膏的快遞貨物，及搜查其收貨人住處時，檢獲的75公斤乾海馬，佔去年檢獲的走私海馬總數逾六成。

海關發言人指，今年受新冠病毒疫情影響，不法分子較難以旅客身份用「螞蟻搬家」形式走私瀕危物種，繼而利用貨運方式將物品偷運進出境；就走私途徑而言，今年仍以傳統的海運路線走私大量的瀕危物種為主。

墨西哥當局近年在墨西哥城國際機場，拘捕36人涉走私海馬。圖為去年墨西哥城機場旅客戴口罩的情況。（路透社）

報道由《香港01》與「Diálogo Chino」聯合採訪

英文版 English Version：Impunity and incompetence fuel illegal Mexico-China seahorse trade

西班牙文版 Spanish Version：El comercio ilegal de caballitos de mar entre México y China aumenta

葡萄牙文版 Portuguese Version：Comércio ilegal de cavalos-marinhos entre México e China prospera sem fiscalização

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