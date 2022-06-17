運血螞蟻直擊・3｜操控診所、化驗所　水貨客羅湖取血　日驗800支

《香港01》早前揭發有走私集團，透過跨境貨車運內地孕婦血液來香港的化驗所，鑑定胎兒性別，涉事化驗所大股東林某某，更被內地公安通緝。據知目前集團已停收新訂單以評估形勢，林某某亦轉讓多間診所股權。



多名走私集團的前員工，對記者詳細解釋集團運作，操控診所、化驗所，疫情封關前更聘水貨客到羅湖的儲物櫃取血，又租用上水唐樓單位用作雪藏血液，旗下四間集團四間化驗所每日驗400至800支血液，每年生意過億元。



《香港01》記者早在4月初已鎖定走私集團，全程直擊這幫「運血螞蟻」來港的物流鏈，有「工蟻」散貨到不同化驗室，記者更鎖定主腦「蟻王蟻后」，跟蹤他們到火炭一間工廈化驗所的樓層。（01製圖）

親口認不敢北上 欲「營救」內地被捕員工

《香港01》早在4月初跟蹤被海關截獲走私血液的跨境貨車，有「運血螞蟻」疑帶走私血液到火炭一間化驗所。記者發現該化驗所大股東林某某在2015年，同樣曾涉走私孕婦血被公安通緝。

記者成功聯絡四名該集團前員工，包括診所、化驗所及後勤職員。他們透露以林某某為首的集團，除有四間化驗所外，更有三間診所及負責推廣聯絡等業務的公司，提供「一條龍」驗孕婦血服務，在香港及內地至少有20多間公司。

他們說，林某某早年已曾親口承認不敢再去內地，又希望「營救」被公安拘捕的內地員工。

《香港01》早前曾向林某某詢問，其是否在2015年曾涉內地的走私血液案件，他說「你不要說這些東西」，再問及他是否被內地公安通緝，他立刻稱「黐線，你都傻嘅」。（香港01記者攝）

診所、唐樓作血庫 職員、水貨客交收

疫情封關前，集團會聘用水貨客去深圳，在羅湖的儲物櫃取血，再「人肉帶貨」來港。集團的上水及沙田診所為血液的收集點，會派職員到附近港鐵站收集血液，更租用上水唐樓單位作雪藏血庫。但疫情後，集團改用跨境運送蔬菜的貨車走私。

記者接獲多條「運血螞蟻」與人爭執的片段，都是在沙田及火炭站。當中一條在今年約3月的片段，一名疑為集團職員在沙田站行人天橋外被指罵運血。記者其後到沙田診所，確認其中一人為職員，說法與前員工吻合。

▼疑為集團職員及「運血螞蟻」於沙田、上水交收血液▼



火炭工廈為「大本營」 高峰期驗1500支血

診所收血後，就會透過集團旗下不同公司，分工收集和運送到化驗所。消息指，集團旗下有11間公司，均設在火炭的同一幢工廈，包括三間化驗所，另一間化驗所亦在附近。

該四間化驗所，均由同一名化驗師擔任董事，當中三間的間接控股大股東為林某某，另外的股東亦有重疊。

該集團運作至少九年，網絡遍布30多個省市。職員指，疫情前集團四間化驗所日驗約400至800支血液，高峰期如臨近新年，更要日驗約1,500支血。由於一般香港人毋須以此方法驗胎兒性別，因此這些主要是內地孕婦的血液。

記者發現，「運血螞蟻」主犯「蟻后」及「蟻王」步入的火炭工業中心，為集團的「大本營」。該集團有至少11間公司均位於同一幢火炭工廈內，包括三間化驗所。 （香港01記者攝）

被海關約會面

由於香港和內地執法部門，不時檢獲走私血液，因此走私集團會要求客人抽取兩支血液樣本，確保可安全送達化驗所。

職員稱在去年10月至11月，海關調查集團旗下三間化驗所，詢問為何檢獲的走私血液中，有這些化驗所的報告。記者向海關查詢事件，惟截稿前未有回覆。

▼集團官方網站近日已被刪除▼



轉讓三診所股權至關聯公司 刪集團官網

今年1月，林某某已將間接持有的三間診所控股權，轉讓至另一間註冊地址相同的公司。自《香港01》的報道刊出後，列出了各間診所、化驗所名單的集團官方網站已被刪除。員工透露，林某某要求旗下四間化驗所必要時暫停運作，以評估形勢。

檢測中心對外表示，暫停接收樣本。（受訪者提供）

員工透露，雖然底薪只有一兩萬元，但集團會用入股花紅制，吸引員工入股後為公司賣命，每月有5%至10%回報。集團每月更會貼出所有員工的薪金表，不少人月入四五萬元。