伊利沙伯中學偷拍事件　欠調查成二度傷害　風雨蘭籲設機制及培訓

旺角伊利沙伯中學有學生涉嫌偷拍多名女同學裙底，受害人向老師投訴，但遭勸「算數」了事。

風雨蘭總幹事王秀容表示，偷拍裙底屬刑事罪行，對學校無調查、草率處理事件感到驚訝，形容是對受害人的二度傷害。她強調，學校制定處理性騷擾投訴的指引非常重要，包括投訴渠道、調查程序、上訴機制，及教導老師如何處理。



伊利沙伯中學有舊生向《香港01》表示，多名同學在校期間，遭男同學偷拍裙底，有受害人指控，學校勸部份受害人「算數」了事。（李澤彤攝）

伊利沙伯中學有舊生向《香港01》表示，多名同學在校期間，遭男同學偷拍裙底，亦有多人目擊事件。不過，有受害人指控，學校以涉事男生只認偷拍兩名同學，及沒有證據為由，勸其他受害人「算數」了事，又指其投訴已close file（結案）。

「這已是（干犯）一條刑事法例，學校又如此草率處理，沒有調查，我覺得驚訝。」風雨蘭總幹事王秀容表示，學校可能只草率地找了受害人及偷拍者了解事件，「傾咗就算」的做法非常不智：「如事件涉刑事，學校找涉事者了解，問他有沒有做，他可能會毀滅證據。」

風雨蘭總幹事王秀容認為，伊利沙伯中學未公平公正地處理事件，手法對受害人造成二度傷害。（資料圖片／吳煒豪攝）

王秀容指出，伊利沙伯中學的網站上，未見處理性騷擾投訴的詳細流程，但學校處理一般投訴的流程包括調查及上訴。不過，她認為學校沒有正式調查事件，估計屬非正式處理，甚至連正式投訴亦算不上，認為學校未公平公正地處理事件，手法對受害人造成二度傷害。

王秀容表示，受害人一般只想偷拍者停止相關行為，及對自己道歉，故向學校求助相當合理。她表示，對是次事件中被二度傷害的受害人感痛心。

伊利沙伯中學處理正式投訴的機制，包括調查及上訴階段。（伊利沙伯中學官網）

教育局的網頁顯示，2008年政府修訂《性別歧視條例》後，任何人作出造成「有敵意或威嚇性的環境」的行徑而構成的性騷擾，亦適用於教育環境，學校有責任確保環境安全、沒有性騷擾。

去年10月，《2021年刑事罪行（修訂）條例》刊憲生效，新增的罪行包括非法拍攝或觀察私密部位。一經定罪，最高可判囚五年。

位於旺角的伊利沙伯中學，有學涉嫌偷拍多名女同學裙底。（夏家朗攝）

王秀容指出，偷拍案近年增多，政府亦修例應對，學校對嚴重的社會事件應更敏感，而非視而不見。她表示，學校制定處理性騷擾投訴的指引非常重要，亦需教導老師如何處理相關投訴，因此平機會及風雨蘭近年協助多間學校，制訂防止及處理性騷擾投訴政策，訂明投訴渠道、詳細流程、處理方法等。學校亦需定期為教職員和學生作出培訓，提高對性騷擾的認知和意識。