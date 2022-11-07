匡智松嶺二校涉虐兒等投訴增至12宗　校長現身區議會疑遇記者即閃

嚴重智障兒童學校大埔匡智會松嶺二校再涉虐兒，教育局收到涉及虐兒、人事等投訴增至12宗，上月局方突擊巡查後，就校方不足提出建議，但未有公開詳情。松嶺二校校長及匡智會代表，今日（7日）本應邀出席大埔區議會會議解釋事件，但校長疑看到有記者在場，便以「校內急事」為由離開，僅現身五分鐘，無回答任何問題。

匡智會代表於會上承認涉事老師仍然在職，亦收到懷疑虐兒片段，但稱暫時未有足夠證據，令法團校董會暫停涉事老師職務，又以警方正進行刑事調查為由，拒詳細回應事件。



特殊學校再涉虐兒・專頁｜收到告密信後 家長、職員經歷了什麼

匡智松嶺第二校校長房湘雲（紅圈者）今早（7日）應邀出席區議會會議，但到場約五分鐘後、記者設置拍攝器材時，房湘雲突然提袋離開。（李穎霖攝）

校長現身區議會五分鐘 稱「校內急事」即閃

匡智松嶺第二校今年再捲虐兒醜聞，有匿名信指控，校內有老師曾以衣物，對情緒失控的學生「笠頭」，宿舍亦有學生被約束工具長時間綁住。匿名信圖文並茂，家長及傳媒更收到相關片段及相片。

事件曝光後，大埔區議員劉勇威、區鎮濠及毛家俊向醫療、教育及社會服務委員會提交聯署，要求匡智會及教育局出席會議，解釋事件。

松嶺二校校長房湘雲突稱「校內有急事」，離開會議室後再無折返。（梁鵬威攝）

學校校長房湘雲及匡智會代表今早（7日）應邀出席，並於會議開始前入坐。不過，約五分鐘後，正當記者設置拍攝器材時，房湘雲突然提袋離開會議室，再無折返。

會議討論到松嶺二校虐兒事件時，主席毛家俊宣布，區議會秘書處收到通知，指房湘雲稱「校內有急事需親自處理」，缺席會議。毛家俊於會上表示，校內應有一定人手處理校務，對房湘雲突然缺席感莫名其妙，另一議員區鎮濠更表示對此感憤怒。

匡智會助理總幹事（教育）陳家立回應提問時，屢以警方已就事件展開刑事調查為由，拒提供細節，但在被追問下承認涉嫌虐兒的老師仍然在職。（梁鵬威攝）

匡智會代表承認涉事老師仍在職

面對議員針對虐兒事件及校方處理手法的質詢，匡智會助理總幹事（教育）陳家立屢表示，警方已就事件展開刑事調查，不會加以評論，亦拒提供細節。對此，區鎮濠幾度表示，並非所有問題都與警方的調查有關，尤其是涉嫌虐兒的老師有否被停職，轟匡智會代表拒回應問題，直指「不明白他的邏輯」。

區鎮濠幾度轟匡智會代表拒回應問題。（梁鵬威攝）

陳家立被追問下，承認涉嫌虐兒的老師仍然在職，但他稱暫時沒掌握到證據足以令法團校董會暫停涉事老師職務，亦無回應有關老師是否進行接觸學生的工作。

他又指，校方早期已收到虐兒相關的指控，稱校內「有啲工作已啟動」，只是後來有人報警求助，警方建議下部份工作不能繼續進行。

對於匡智會代表指，有區議員就2019年夾手事件觀看片段後，認同學生無被職員夾到手，有份去參觀的議員何偉霖補充，當時認為「職員非有意夾學生手」。（梁鵬威攝）

2019年學童被夾斷手指 邀區議員觀看片段

松嶺二校校長早前被指控，曾以投訴信是匿名為由，拒處理虐兒指控。陳家立於會上表示，校方會跟從教育局的指引處理投訴，雖然匿名投訴可以不處理，但仍會視乎事件的嚴重程度而定。

陳家立又在會上指，匡智會曾就2019年松嶺二校有學生於暫舍被職員用門夾手的事件，邀請六位區議員到校參觀及觀看片段，稱當時議員看畢片段均認同學生無被職員夾到手。不過，有份去參觀的議員何偉霖補充，當時認為「職員非有意夾學生手」，時任區議員胡耀昌亦指出匡智會可做得更好。

記者於會後曾追問陳家立就虐兒事件的回應，但他並未回應問題，只着記者向匡智會傳訊處查詢，及查看會方10月初發出的兩份聲明。

記者於會後曾追問陳家立就虐兒事件的回應，但他只着記者向匡智會傳訊處查詢，及查看會方10月初發出的兩份聲明。（梁鵬威攝）

投訴增至12宗 教育局上月突擊巡查

教育局代表陳勵德於會上指，局方於今年7月至11月4日，共收到12宗關於松嶺二校涉及人事管理、防疫措施、懷疑虐兒的個案。她指，匡智會已成立獨立調查委員會調查事件，預計本月底會完成，並向局方提交報告。

陳勵德表示，事件曝光後，教育局於10月初曾突擊巡查松嶺二校，抽查閉路電視，並未發現虐兒個案，又稱針對「學校不足的地方」提出建議，但未交代是哪方面的問題。她又表示，局方有會見匡智會及法團代表，討論學校人事問題，10月中亦曾派人到學校四日，會見所有職員。

區議員查詢換辦學團體可能性

區議員譚爾培表示，對松嶺二校校長缺席會議感失望，反問「既然來了，為何不開完會？」他指，希望教育局披露資料予公眾，故於會上要求局方提供2019年及是次事件的調查報告，又向局方了解更換特殊學校辦學團體的可能性：「發生了這麼多次（虐兒事件），不如考慮一下人事調配，或換一間機構服務大埔區。」

大埔區議會主席毛家俊指，對校長缺席的原因有質疑，又認為匡智會於會上的回應不理想，不但無法提供學校老師流失率的基本資料，亦無解釋校內處理虐兒事件的政策，給予校外人士信心。毛家俊又表示，欣賞教育局的處理，及有條理地交代了10月至今局方的工作，希望局方接下來可接觸家長，了解事件，及定期更新調查進度。

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