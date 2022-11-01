特殊學校涉虐兒・2｜教育局查兩年前事故：無證據　職員：無改善

嚴重智障兒童學校大埔匡智會松嶺二校，近日有多宗懷疑虐兒個案，重案組正調查。《香港01》兩年前同樣揭發過，該校學童被職員夾斷手指、長期捆綁、鯁喉窒息腦幹死亡。事隔兩年，教育局局長蔡若蓮才首次公開調查進展，表示無證據教職員有不當行為。

有職員稱兩年來，仍有學童被夾手，家長怕子女無書讀而不敢追究。立法會議員梁美芬亦關注過去三年兩次涉嫌虐兒事件，質疑政府不作為，勞福局和教育局互相推卸責任。



記者：李穎霖

攝影：馬楚烽、王海圖、周智堅、余俊亮、歐嘉樂

剪接：蕭堃桁



特殊學校再涉虐兒・專頁｜收到告密信後 家長、職員經歷了什麼

01獨家揭發多宗意外 夾斷手指、鯁喉腦幹死亡

匡智松嶺第二校早前爆出虐兒醜聞，有人指控學校教職員用衣服笠住學生頭部、違反指引長期用工具約束學生，更有事發的影片曝光。

事實上，匡智松嶺第二校並非首次捲入虐兒事件。《香港01》曾獨家報道，於2019年，該校宿舍有學童被職員用門夾斷手指，有閉路電視片段證明事件，而學校涉隱瞞事件及多次改口。另外，當時學校亦有有學童長期被綁及困在房間，更有學童被餵食時鯁喉，窒息至腦幹死亡。

10月3日，教育局局長蔡若蓮接受訪問，首次表示局方認為沒有足夠證據顯示，2019年匡智松嶺第二校的老師或職員有不恰當行為。（資料圖片／廖雁雄攝）

調查兩年教育局終開腔：無足夠證據有不當行為

10月3日，教育局局長蔡若蓮接受訪問，首次表示學校已就2019年的個案提交報告，而局方審視後，認為沒有足夠證據顯示老師或職員有不恰當行為。

匡智松嶺第二校前職員B表示，《香港01》2020年刊出學校社工涉夾斷學童手指報道後，仍在宿舍見過類似情況。（余俊亮攝）

報道曝光後再有學生被夾手

不過，記者接觸到學校前職員B，他說《香港01》的報道2020年刊出後，仍在宿舍見過類似情況。

B表示，曾有老師將學生推入房間，學生掙扎推門，結果前臂被門夾住。學生當時有尖叫和大哭，手部紅腫，整個過程有三分鐘。

怕無書讀 家長棄追究

校方對家長稱是學生自己弄傷，B說只敢私下告知實情，但家長卻說沒有辦法追究：「如果他發聲，小朋友無法在這學校讀書，很難再找到其他學校。」

老師對家長話，係小朋友自己整親。我有同家長講，其實佢係被老師夾到手。 但家長同我講話冇辦法，如果佢出聲，呢啲小朋友唔可以喺度讀書，咁樣就好難喺第二間學校讀書喇。 匡智會松嶺二校前職員B（化名）

經民聯立法會議員梁美芬認為，告密信中的指控，校方有需要解釋是否專業處理嚴重智障兒童的手法。（資料圖片／廖雁雄攝）

梁美芬：已有表面證據 勞福局教育局互相踢球

經民聯立法會議員梁美芬認為，松嶺二校再爆出涉嫌虐兒，兩次均有閉路電視片段流出，已可提供到表面證據，但政府過去三年並無監督，勞福局、教育局互相踢球，並無處理問題。她認為校方有需要解釋告密信中的指控，是否專業處理嚴重智障兒童的手法：「如是專業手法，學校應要釋疑，我們作為普通人看了十分憂慮，亦理解為何家長會憂慮。」

梁美芬又認為，不應將重點放在爆料的人是否與學校有人事糾紛，亦不應糾結應是學校的前任校長，抑或現任負責人處理事件，重要的是有否處理及糾正問題：「我們一定是站在保護兒童的一邊。」

▼匡智松嶺第二校有學生被衣服「笠頭」▼



嚴重弱智人士協會主席黎沛薇認為，學校盡快就事件完成調查報告，才能令家長安心。她表示，嚴重智障人士不懂用言語表達需要，而是透過行為表達，惟這些行為在其他人眼中未必恰當，故認為特殊學校應為員工加強培訓：「了解到這些行為不具挑戰性，處理的方法或不一樣，不需要用到約束、隔離。」

▼匡智松嶺第二校有學生被口水巾「笠頭」▼



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▼重溫2020年松嶺二校「無聲吶喊」調查報道▼



無聲吶喊・專頁｜揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕