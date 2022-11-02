特殊學校涉虐兒・3｜課表證人手不足　前職員斥管理混亂影響學生

嚴重智障兒童學校大埔匡智松嶺二校，近月除爆出懷疑虐兒事件外，教師人手亦不足，多堂課堂無人教，需合班上課及由有空堂的老師代課。有離職老師指控，人手流失是因校內人事混亂、有人針對老師造成，認為有人觀課後胡亂評分，以至教師心淡離職。有人更指控校內出現作弄老師、故意激怒學生的行為，直指有關行為有機會影響學生健康。

匡智會回應指，法團校董會已成立「調查小組」調查事件，但未回應有關人事管理的指控。



記者：李穎霖

攝影：馬楚烽、王海圖、周智堅、余俊亮、歐嘉樂

剪接：蕭堃桁



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課表揭每日20節課無人教

匡智會松嶺二校的編制約有20名老師，上學年完結後，有七名老師離職，現時學校有至少八名老師的空缺。

「簡直是真空。時間表上有一半也是沒老師上課。」做過松嶺二校的A（化名）指，學校要求其他老師代課，但因多個教師空缺未填補，人手不足以應付原本的課堂，學校採取合班，即將兩個不同年級的課堂合併上課，並由同一位老師教授。

《香港01》收到一份松嶺二校今個學期初的上課時間表，每日有近20節課堂無人教，需合班上課或由有空堂的老師代課。

做過松嶺二校的A（化名）指，學校教師人手不足，認為人手流失與學校高層的管理、觀課亂評分有關。（歐嘉樂攝）

併班或違教育局人數規定

A表示，合班上課或代課都「不只是入去教書咁簡單」，需寫教案、準備教具，工作量增多之餘，學生人數變多的同時，班上的行為問題亦增多，以致老師壓力大增。

教育局有規範特殊學校每班學生人數，介乎8至15人，視乎學校的類別而定，故合班上課有機會超過局方定下的人數上限。據知有人曾向教育局投訴，事後學校高層取消合班安排，但因教師人手不足而空出來的課堂，仍需現職老師代課。

匡智會松嶺二校位於大埔，是嚴重智障兒童學校連宿舍。（周智堅攝）

評核混亂致教師流失嚴重

有職員認為，學校高層的管理、評核方式，導致流失愈來愈嚴重。A表示，學校會安排高層觀課，並針對老師的課堂表現評分，但曾出現「亂評」情況：「有老師明明有進行活動、維持課室秩序，但評課老師夠膽說沒有。」

A表示，有人曾就此向校長投訴，校長答應會跟進，但最後不了了之，又感嘆離職的教師中不乏「幫得手」的老師。

匡智會松嶺二校位於大埔，是嚴重智障兒童學校連宿舍。（周智堅攝）

評分從滿意變非常不滿

記者接觸到其中一名離職老師C（化名），他表示自己曾被「亂評課」。C上學期被觀課所得到的分數不太差，他提供的一份觀課評分表顯示，所有項目都得到「滿意」或「普通」的評價。雖然觀課老師有列出可改善地方，但亦有指出他教學時的優點。

不過，到了下學期，C被觀課兩次後，大部份評鑑項目都只獲「非常不同意」及「不同意」，評語只有一大堆要改善地方，一個優點都沒有，令他覺得被針對。

C表示，曾詢問負責觀課的高層，「非常不同意」和「不同意」之間的評分標準是什麼、如何做才可以進步，但他指對方無法解釋。C甚至就評分問題向校長查詢：「問了三次，校長每次都說沒有空，不會回答我這些問題，待有空再說。」

C認為，觀課的評分對老師來說非常重要，希望可以進步，提升教學質素，但多次詢問都無法得到答案，令他質疑學校高屠是否「搞事」。他又強調，其他老師亦遭遇相似經歷，有人因而心淡離職。

已離職的B（化名）指控，匡智松嶺第二校內曾出現作弄同事的行為。（余俊亮攝）

離職員工聲稱被作弄

另一位已離職的B（化名）指控，校內曾出現作弄同事的行為。他舉例指，學生的輪椅放上巴士後需要鎖好，但曾見過有人故意解開已鎖好的輪椅，又稱上課時學生被激怒，「我需要別人協助時，其他人都不幫我。」

《香港01》曾獨家報道，2017年松嶺二校宿舍一名8歲學童，被餵食時鯁喉，腦幹死亡。（香港01製圖）

餵錯食物會危害學生

《香港01》曾獨家報道，2017年松嶺二校宿舍一名8歲學童，被餵食時鯁喉，腦幹死亡。不過，B表示作弄、針對的行為在餵學童進食時亦會發生：「一些不好的教學助理不會提醒，看着別人分錯餐，餵錯食物給學生吃，這樣很危險。」

匡智會10月發聲明，指除懷疑虐兒事件外，匿名投訴中提及，有關學校行政管理、教學指控等問題，都會由法團校董會成立的「調查小組」調查。

匡智會10月發聲明，指法團校董會成立的「調查小組」，會調查匿名投訴中提及的指控。（匡智會Facebook）

《香港01》曾就學校人事問題的指控向匡智會查詢，會方指現階段不評論。記者亦曾就關指控向教育局查詢，局方表示高度關注有關該校涉及人事管理、防疫抗疫安排，以及懷疑虐兒的投訴，現正嚴正作出跟進，包括與辦學團體及學校法團校董會代表會面，責成辦學團體及法團校董會嚴肅跟進及盡快向教育局提交調查報告。

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