特殊學校涉虐兒・1｜告密信、閉路電視曝光　家長職員斥校方消極

嚴重智障兒童學校大埔匡智松嶺第二校，兩年前遭《香港01》揭發學童被夾斷手指、長期約束、鯁喉腦幹死亡等事件後，再爆出懷疑虐兒事件。記者獲得附有影片和相片的告密信，並訪問多位家長和職員，揭發有學生被「笠頭」、違反指引長期被手紮約束。校方一早收到投訴，但並無調查及正視，家長報警後，涉事老師至今無被停職。

辦學團體匡智會反指傳媒不實報道，又指警方已介入調查，現階段不評論。警方接獲兩名家長報案，正調查至少五名學童懷疑遭虐待事件，案件列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫時無人被捕。



記者：李穎霖

攝影：馬楚烽、王海圖、周智堅、余俊亮、歐嘉樂

剪接：蕭堃桁



特殊學校再涉虐兒・專頁｜收到告密信後 家長、職員經歷了什麼

▼匡智松嶺第二校有學生被衣服「笠頭」▼



家長、記者收到告密信

今次虐兒醜聞爆發的起因，是今年8月，幾名匡智松嶺第二校的學生家長，收到附有圖文和影片的多封告密信，指控數名現職老師由2014年至今涉嫌虐兒。《香港01》記者亦受到部份文件和影片。

▼匡智松嶺第二校有學生被口水巾「笠頭」▼



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影片顯示學生遭笠頭達十分鐘 哭聲淒厲

根據告密信和影片，2014年一名老師及一名教學助理，被指曾以外套笠住一名學生頭部，學生掙扎時，二人捉住學生雙手制止，過程長達十分鐘。2018年，一名學生上課時因想離開座位而鬧情緒，一名老師用手按住學生的頭部並大聲喝令，另一將口水巾丟往學生的面部蓋住，學生哭得淒厲。

今年8月，P女士（化名）與幾名家長收到附有圖文和影片的多封告密信，她指校長拒跟進事件。（李穎霖攝）

家長：校長似無打算處理

「收到第二封信，我覺得這老師很恐怖，才開始質疑。」P女士（化名）是其中一位收到信的家長，她和其他家長要求學校徹查。她引述校長指，校方亦收到告密信，「校長稱這是上一任校長在任時發生的事，沒可能找她（現任校長）處理」，「校長好像沒有打算理會這問題。」

曾任職松嶺二校的A（化名）看過相片和影片，確認片中的都是學校的老師及學生。（歐嘉樂攝）

職員：片中老師仍在職

不止家長，曾任職松嶺二校的A（化名）亦指，校長曾表示不用處理告密信，「告密信不具名就處理不到，不用處理，寫寫報告就可以了。」A指校長認為告密信中的相片模糊，不能以此指控學校虐兒，因而沒有調查。

不過A看畢相片和影片後，確認片中的都是學校的老師及學生，涉事的老師更仍在職：「你也可見到老師在做什麼、學生有否掙扎，甚至有片段可見有學生哭得很厲害。」他認為，以衣服及口水巾笠學生頭的做法不恰當，直指「笠頭通常只會對犯人做」，只會令學生感到更害怕。「虐兒事件，一件都不能多，何況嚴重智障學生都不會說話。這些小朋友最應受保護。」

松嶺二校的前職員B（化名）說，校內的笠頭事件，校內經常發生笠頭事件，更有人教他以此方法處理情緒失控的學生。（余俊亮攝）

「當養狗對付小朋友 笠住頭可令他冷靜」

校內的笠頭事件，或不止告密信所指的兩宗。「是經常在不同的課室，不同學生身上出現。」另一位松嶺二校的前職員B（化名）說，當遇上學生情緒失控，令課堂無法繼續進行，有老師都會用「最快的方法」——笠頭來對付學生。

「有老師教我，說對付這些小朋友，像養狗一般就可以了。如他們不聽話，就做一些事令他聽話，然後示範給我看有什麼可以做，如笠住他的頭令他冷靜。」B說，曾有同事向他示範如何笠頭。

學生雙手被綁致紅腫 家長報警

告密信指控，有學生在宿舍被人用約束工具手紮及口水巾，長時間綁住雙手及身體，甚至睡覺時都無鬆開。今年6月，有家長發現兒子雙手被綁致紅腫，於是報警。

警方證實6月收到有關報案。學校曾就此開會，最初的會議紀錄列明，宿舍晚上人手不足，故該學生整晚熟睡過程都要使用手紮；不過，有關紀錄後來改為「入睡前及睡醒後使用手紮」。

報警家長轉軚 為校方站台

到今年10月，學校發聲明回應虐兒指控，那位報警的家長卻變成為學校站台，稱是醫生批淮約束。

「看了學校的聲明也覺得很好笑，找一個曾報警的家長，支持學校沒有虐兒。」A認為醫生批准有需要的時候才可約束，並有時間限制，但學校無跟指引，亂用才導致學生的手瘀腫。

A認為但學校無跟醫生指引，亂用手紮導致學生的手瘀腫。（歐嘉樂攝）

通訊群組譴責公審「篤灰」家長 憂子女受害

有不願具名的家長向記者展示通訊群組內容，曾有人說若將事件搞大，學校會收不到捐款，沒有資源、人手，最後都是子女受害。不過該校是資助學校，營運與捐款無關，但部份希望徹查事件的家長已備受壓力。

A又透露，今次虐兒事件爆出後，有受害學生家長向學校投訴，但學校事後開會討論時，竟決定以後對該學生的行為問題，採取「被動處理」，只作口頭勸籲，不作實質制止，只作記錄，如騷擾到其他學生，老師亦只拉開他們，A批評做法完全沒有教導成份。

新界北總區重案組調查

到今年8月底，警方再接獲一名44歲女子報案，懷疑在2014至今年6月期間，松嶺二校內有人不恰當對待其兒子及另外三名學生。警方指，連同6月收到的報案，關於該校的個案現時一併交由新界北總區重案組調查，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，暫未有人被捕。

10月3日，教育局局長蔡若蓮表示，收到八宗關於松嶺二校的匿名或家長投訴，當中包括懷疑虐兒個案。（資料圖片／廖雁雄攝）

教育局收八宗投訴涉虐兒

教育局局長蔡若蓮於10月3日表示，早前收到八宗關於松嶺二校的匿名或家長投訴，涉及學校人事管理、防疫措施、懷疑虐兒的個案。局方已即時跟進，並責成辦學團體調查，及向教育局提交報告。

匡智會松嶺二校位於大埔，是嚴重智障兒童學校連宿舍。（周智堅攝）

匡智會：法團校董會成立調查小組

匡智會10月2日和3日連續發聲明，指已將匿名投訴中，涉學校可能發生對學生的不當行為及相片，交予警方調查，稱會嚴肅處理事件，法團校董亦已成立調查小組進行深入調查。不過涉事的老師，至今都無被停職。

《香港01》就家長及前職員的指控，再追問匡智會，會方指相關部門正調查，現階段不評論。教育局指，由於警方正就調查該校懷疑虐兒個案，教育局不便作出評論。教育局除了會繼續緊密跟進投訴外，亦會適時採取一切必要行動，確保學校運作暢順及學生福祉。

▼重溫2020年松嶺二校「無聲吶喊」調查報道▼



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