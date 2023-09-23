JPEX｜至少15交易平台聲稱申請牌照　證監會拒證實：無回應

JPEX涉嫌詐騙案，引爆事件的是證監會點名警告，指JPEX虛假宣稱正在申請牌照。證監會在記者會上表示，不會公開正在申請「虛擬資產服務提供商牌照」的申請者名單，理由是「驚」市民會「誤以為」這些平台可信賴。

《香港01》記者統計，坊間至少15間加密貨幣交易平台，或上市公司、證券公司，宣稱「正申請」、「擬申請」、「計劃申請」、「展開序幕」、「正式出擊」、「預計某年某月獲得」牌照。記者逐一向證監會查詢，這些宣稱是否準確、是否正在申請。證監會拒絕證實這些平台的聲稱是否屬實，亦拒絕公開名單及書面回應，僅口頭稱無回應。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

香港一些加密貨幣場外兌換店（OTC），可用現金兌換不同的加密貨幣，不限交易平台，但部份宣傳使用JPEX有折扣優惠。圖為旺角一間兌換店。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

證監會斥正申請是誤導 JPEX：將、有意、有計劃

證監會9月13日點名JPEX六宗罪，包括透過網紅KOL、場外找換店（OTC）虛假或誤導陳述「指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照」，但事實上JPEX從未提交申請。

JPEX當晚反駁，稱今年2月23日的公告，是「將」在香港申請牌照，是「有意」、「有計劃」申請。

香港引入「虛擬資產交易平台」發牌制度，2023年6月1日實施，有一年時間的「過渡安排」。（證監會）

發牌制度有一年過渡期 公眾不知誰可過渡

香港引入「虛擬資產交易平台」發牌制度，今年6月1日實施，有一年時間的「過渡安排」，今年6月前「在本港經營真正的業務，並設有真正的業務據點」的平台，才可繼續在明年5月底前參與過渡安排，否則違法；過渡安排中，有9個月時間讓原有平台提交申請；如無意申領牌照，應在12個月過渡期逐步結束業務。

▼9月18日 警方、證監會交代JPEX案情▼



記者會中表明拒絕公開名單

警方事隔五日，即9月18日（星期一）展開拘捕行動，拘捕林作、陳怡、JPEX員工等人，到19日（星期二），警方和證監會才開記者會交代事件。

究竟有幾多間平台，在這個「過渡安排」中呢？證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，在9月19日的記者會表明不會公布，因「驚」公布名單，會令投資者誤以為是可信賴的。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（左）。（左朗星攝）

關於有個名單啦，話到畀公眾聽，有邊啲申請緊牌照嘅，咁我哋其實證監會嘅睇法呢，係覺得呢個名單呢，係唔係幾恰當嘅。 因為我哋驚擺咗呢個名單去我哋嘅網頁呢，投資者呢就誤以為，呢啲申請緊牌照嘅交易平台呢，係可信賴嘅，係已經受監管嘅。 咁我哋反而調返轉，我哋𠵱家有嘅名單呢，就係已經獲發牌嘅。咁𠵱家暫時有兩間嘅交易平台呢，係喺我哋呢個名單上嘅。 證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣

2023年4月13日，香港Web3嘉年華（Hong Kong Web3 Festival 2023），有外國加密貨幣交易平台設有展示攤位。（路透社）

「展開序幕」、「正式出擊」 究竟有無申請？

《香港01》記者統計，坊間至少15間加密貨幣交易平台，或上市公司、證券公司，宣稱「正申請」、「擬申請」、「展開序幕」、「正式出擊」、「預計某年某月獲得」牌照，這些平台大多數是香港加密貨幣投資者在使用的，很多都參加過香港的金融科技周、web 3.0嘉年華等活動，但全部都未獲得香港證監會發牌。

例如一間美國的交易平台，在去年本港金融科技周有展覽攤位，今年9月在網上媒體投放「特約內容」廣告，用的字眼是，「為在香港市場申請牌照展開序幕」。「展開序幕」代表什麼呢？

近年在全港多個地方大賣廣告的加密貨幣平台交易平台JEPX涉詐騙，被證監會名警方調查。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

一間本港開設、以「交易所」為名稱的公司，8月在網站發公告表示，「獲香港證監會頒發原則上批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動，將成為香港第三間持牌虛擬資產交易平台。」第一類和第七類，即「證券交易」和「提供自動化交易」，該公司有提供加密貨幣交易平台，目前用戶仍可以註冊使用，但該公司是否在「過渡安排」名單中呢？

一間本港上市公司，已經營多年加密貨幣交易平台，今年5月宣布「正式出擊」香港，但目前無從得知這個平台，是否處於「過渡安排」之中。

還有多間中國A股、美國納斯達克和本港上市的公司，宣稱「正申請」、「擬申請」、「計劃申請」等。

2023年5月23日，證監會記者會，解釋虛擬資產交易平台營運者監管制度。（資料圖片 / 張浩維攝）

15間交易所名單逐一提問 證監會全部無回應

《香港01》整理15間交易名單，向證監會查詢這些平台是否正申請「虛擬資產服務提供商牌照」，或者其聲稱是否準確。不過證監會發言人在截稿前回電稱，無回應，並無解釋原因，亦不以書面回覆。

「驚」投資者誤會有無數據支持？無回應

就9月19日記者會中，黃樂欣表示「驚」公布名單，會令投資者誤以為是可信賴的，「驚」有無數據或調查支持，證監會亦無回應。

立法會議員吳傑莊認為證監會因想想，既可以知道哪些申請中，又不會誤導市民的做法。（資料圖片 / 余俊亮攝）

吳傑莊：應披露給市民知道

對於證監會的做法，立法會議員吳傑莊認為，「我的想法是，如果有入表申請，知道有哪些，就應該披露給市民知道，因為這個過渡期還有九個月，就不希望再過渡期間出現類似事件。」

他認為應該盡量給多些資訊市民，「希望證監會可以想想，既可以知道哪些申請中，又不會誤導市民的做法。」

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼

