紅山半島｜查毅超獨立屋僭建及霸官地　屋宇署地政總署將發清拆令

今年9月一場世紀暴雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島多間獨立屋涉僭建霸官地，其中《香港01》發現特首顧問團成員查毅超的獨立屋，亦疑涉嫌僭建及霸官地建花園。



屋宇署和地政總署今晚（17日）表示，於早前聯合巡查行動中曾到涉事獨立屋視察及搜證，發現該獨立屋涉及僭建和非法佔用政府土地情況。兩個部門將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》 發出清拆令和通知，相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即俗稱「釘契」。



特首顧問團成員查毅超持有的紅山半島獨立屋，涉霸千呎官地建花園及僭建。（香港01製圖）

山泥傾瀉後已清險官地花園草皮 未還原花園地基

查毅超持有的紅山半島獨立屋，於2020年2月以逾9,625萬元買入。獨立屋位於紅山半島松柏徑臨海的山坡，有開墾並霸佔山坡官地作花園。花園佔地近千平方呎，9月初山泥傾瀉後，航拍清楚顯示查毅超屋外的花園有鋪草皮；記者10月再到場視察，發現花園上的草皮已被清走，但在山坡上僭建的花園地基仍未還原。

翻查高空圖片，2019年12月官地位置並無花園；2020年7月的高空圖顯示，涉事獨立屋對開的山坡官地當時正進行工程，即霸地的花園是查毅超買入後才動工興建。

底層向外擴建 自製陽台

該獨立屋亦有幾處僭建。對比核准圖則和旁邊的獨立屋，獨立屋最底層有半層有明顯向花園擴建的跡象。向外擴建的半層，頂部連接原裝的樓梯，又加上黑色欄杆，成為了陽台，上面放上了幾張椅子。

這些底層擴建出花園的僭建，在紅山半島十分常見，在查毅超的獨立屋附近，亦很容易就找到有同類僭建物，部份更直接在花園上僭建一層。

2020年7月的高空圖顯示，查毅超獨立屋對開的官地當時正進行工程，開墾了山坡。（地政總署）

屋宇署及地政總署已進入20間臨海獨立屋視察及搜證

屋宇署及地政總署今晚表示，就紅山半島獨立屋僭建及非法佔用政府土地問題，屋宇署及地政總署於9月22日啓動聯合行動，按「風險為本」的執管方針，聚焦優先巡查該臨海一帶85間獨立屋（還有山泥傾瀉位置的四間獨立屋）。截至昨日（16日），巡查行動一共覆蓋34間獨立屋，已成功進入20間獨立屋視察及搜證，至於餘下14間獨立屋的業主已聯絡政府安排陸續視察。下階段的巡查行動將於本周後期展開。

查毅超是科技園董事局主席，今年3月更獲委任為特首顧問團創新與創業小組成員。（資料圖片／李澤彤攝）

清拆令會送達土地註冊處「釘契」

屋宇署和地政總署表示，於聯合巡查行動中曾到涉事的獨立屋視察及搜證，發現該獨立屋涉及僭建和非法佔用政府土地情況。兩個部門將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》 發出清拆令和通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即俗稱「釘契」。

兩部門重申，政府在紅山半島的巡查行動將會繼續，一如以往，兩個部門的執管工作並不會考慮業主或佔用人的身份或背景。

▼9月25日 屋宇署及地政總署再進入紅山半島調查▼



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9月8日熱帶氣旋海葵殘餘相關的低壓槽，為香港帶來世紀暴雨，紅山半島臨海的70號及72號獨立屋對開山坡發生山泥傾瀉，意外揭發紅山半島多幢獨立屋涉霸官地及僭建。屋宇署及地政總署對紅山半島展開聯合行動後，包括涉山泥傾瀉的70及72號屋更拆部份主力牆。

▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

