悅心聲｜零門檻學會「精神急救法」　接住身邊人情緒困擾

香港心理衞生會專欄｜易俊傑

考考你：世界精神健康急救日是哪一日？你可能會想：「是不是10月10日？」這個猜想很合理。每年10月10日，衞生署都會發布新聞稿響應「世界精神衞生日」（又稱世界心理健康日）。這個日子由世界心理衞生聯盟在1992年訂立，聯合國和世界衞生組織都表示支持。不過抱歉，答案是錯的。「世界精神健康急救日」（World MHFA Day）不是「世界精神衞生日」。



精神急救亟需落於日常

「世界精神健康急救日」（World MHFA Day）由「精神健康急救國際」（Mental Health First Aid International）發起，定於每年的11月18日。這是一個讓全球看見精神健康支援者的重要日子，讓所有人都留意身邊人的精神健康，並且鼓勵更多人接受精神健康急救裝備，能夠與情緒困擾的人多走一步。

號召各界參與的方向有三，首先是肯定同行者，讓受訓急救員（MHFAiders）、會員導師、精神健康友善職場與社區站出來，獲得應有的認同。其次是分享除標籤：透過分享真實故事，鬆動對精神健康議題的標籤與沉默。推動「及早介入」也是重要環節，鼓勵市民及早察覺身邊人的情緒困擾，並主動求助，把急救落實於日常。

親子交流需非批判性聆聽

（以下情境由真人真事改寫，人物與細節已調整。）

第三節的精神健康急救課程一開始，導師問各位參加者：上星期有沒有和身邊人練習非批判聆聽？家長小娟舉手。她說，大女兒在小六時第一次「鎅手」（割腕）。升上中學後，情緒經常低落、無法專心上課，有一晚更問她：人生有甚麼意義？為甚麼還要生存？她試過帶女兒見醫生，女兒都很抗拒。

上完幾節課，她才明白一件事——「先處理心情，後處理事情」。女兒那些她一直以為是「唔聽話」、「唔合作」的表現，原來都是精神健康問題的症狀。她不是專業人士，但作為媽媽，原來也可以理解女兒。透過非批判性聆聽，她終於聽得見女兒一直沒法言喻的痛。

以下是她和女兒的一段對話：

小娟：「阿女，你心情如何呢？」

女兒：「我好痛苦！」

小娟：「你覺得好痛苦，可唔可以講多一點？」

女兒：「我很不想上學，媽媽。我無論怎樣做，都無別人那麼好。她們都很優秀、很聰明，但我卻甚麼都比不上。我成績又差，我都不知可以如何面對……」

小娟：「你覺得別人都比你好，你比較起上來覺得自己好差，成績又差，好徬徨，好無助，是不是這樣？」

女兒：「對啊，媽……就是這樣。」

小娟說，自從把課堂那一套「心法」用出來，女兒比以前講多了很多從沒說出口的話。女兒覺得媽媽和以前不同了：以前一聊天，媽媽就只說自己想說的那些建議和批評；現在很有耐性，會「接住」她的情緒，不指責，不加上個人意見。女兒說，她很喜歡現在的媽媽。

零門檻精神急救五步法

精神健康急救（MHFA）不是「用一整套專業工具去處理一個嚴重個案」。它的定位很直接：在一個人情緒剛開始出事、身邊還沒有專業人士的時候，你可以做多一點點，有方法地關心對方，讓對方的情緒有人「接住」。你不需要是輔導員或社工，任何人都做得到。

這套方法源於澳洲。香港心理衞生會在2004年引入香港，是唯一獲「精神健康急救（國際）」認可的機構，獲授權於中國（包括香港及澳門）發展課程、編印手冊及簽發證書。

課程現已在全球50多個國家舉辦，累計逾900萬人修畢，全球導師超過六萬名。

在香港，至今已有超過15萬名學員受訓成為急救員，導師人數亦已過1,000。學員來自社福界同工、企業管理層、教職員、家長及學生。行政長官連續兩年的《施政報告》都提出要推動社區及職場精神健康，並鼓勵更多學校和機構安排員工接受精神健康急救培訓。

課程主要有三大目的：辨識常見的精神及情緒問題、認識有效的介入方法及處理危機、協助有需要人士尋求專業服務或運用合適的社區資源。

而整套課程的核心，就是「精神健康急救的五項重點工作」（ALGEE）：

A — 接觸當事人、評估和協助處理危機（Approach the person, assess and assist with any crisis）

L — 非批判性聆聽及溝通（Listen and communicate non-judgmentally）

G — 給予當事人支持及提供資料（Give support and information）

E — 鼓勵當事人尋求合適的專業援助（Encourage the person to get appropriate professional help）

E — 鼓勵尋求其他支援（Encourage other supports）

課程亦涵蓋常見精神健康問題的徵狀、成因及急救處理，包括抑鬱症、焦慮症、物質濫用及思覺失調，並會介紹相關的社區資源。

現時精神健康急救共有四大核心課程，支援成年人的標準版（12小時）、支援青少年的關懷青少年版（14小時），支援長者的關懷長者版（12小時），供中學生報讀、支援同輩的學生互助版（分初中及高中版本，共三小時），除學生互助版外都供成年市民報讀，市民可按需要選擇。出席率達100%的參加者可獲香港心理衞生會頒發修業證書，證書自簽發日期起三年有效（學生互助版除外）。

向人求助絕非可恥的事

我在精神健康急救導師這個崗位已四年。每月獲邀到不同機構、學校、企業分享，不知不覺教了超過100班。老實說，這的確很累。

但容我分享一個不公開的秘密——「教班辛苦，但很滿足」。

每次參加者來的時候，都是空空而來；他們不是甚麼專業人士，可能自己還背着工作、家庭、財政、子女的壓力而來。他們帶來很多問題：到底我是不是有精神病？精神病可否康復？精神病人是否要一世吃藥？吃藥是否有好多副作用？找專業人士真的有用嗎？如果我有問題，我能夠處理到嗎？家人朋友有事，我要怎樣關心？關心，又會否做錯、會否刺激了對方、會否根本對方不想被關心？」

面對參加者的疑問，我逐一的回應和澄清，特別在「ALGEE」的「L — 非批判聆聽及溝通」，我會全力以赴教導參加者，讓他們能對「接情緒」有信心。同時也要清晰講解現時香港精神科的醫療配套和治療方法，讓他們能對「尋求專業人士協助」有信心。

12小時過後，我發現每次參加者都帶着滿足的表情和信心，滿滿而歸。「教班辛苦，但很滿足」，因為每教一次「精神健康急救」，是一段「反轉」的旅程—反轉一般人對精神健康的「不明不白、不求甚解、不談不說」；同時也是一場「覺醒」之旅—「覺醒」到原來關心人是這樣一回事、原來精神健康有問題時會有這些病徵、原來求助並不可恥！

作者易俊傑是精神健康急救資深導師，香港心理衞生會教育主任，註冊社工。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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