安經緯專欄

當《紐約時報》在社交平台X發布「英偉達董事會一致通過恢復黃仁勳主席及行政總裁職務」的突發消息時，留言區湧現排山倒海的冷嘲熱諷。數碼時代，網民的記憶力往往比編輯部的臉皮更持久。



陷「大型出醜現場」仍死咬不放？

這場被網民戲稱為「大型出醜現場」的輿論反噬，之所以棘手，在於《紐約時報》此前已為黃仁勳度身訂造一套「身敗名裂」的劇本。就在其重掌帥印前10多天，這家百年老店接連出招：11月12日刊出傳記作者評論《我寫了黃仁勳的傳記，這是導致他垮台的原因》；11月20日再拋長篇調查報道《威脅、侮辱、和解金：黃仁勳如何將羞辱常態化》，引述匿名消息指黃仁勳長年「恐嚇」下屬；同時將其私人感情風波與「中國間諜」掛鉤。字裏行間，儼然已作出「蓋棺定論」。

但現實未按劇本發展。英偉達董事會在徵詢美國政府高層意見後，確認黃仁勳復職不構成國安風險，並由全體董事一致投票迎回這位靈魂人物。

更令人拍案叫絕的是該報的「死撐」姿態。在發布黃仁勳復職的帖文中，《紐約時報》依然不甘心，在短短數十個字內刻意重提其「婚外情」以及「美國情報部門認為該女子是中國情報資產」的舊調。這種在事實面前依然死咬不放的寫法，瞬間點燃了網民的怒火。

為政治目的埋葬自身公信力

於是，留言區迅速變成集體翻舊帳的嘉年華。有人貼出該報早前「預測黃仁勳垮台」的截圖，冷冷反問：「你們打算更正這篇報道嗎？」有人把《紐約時報》改成《一九八四》中的「真理部時報」，替其補上潛台詞：「其實美國情報部門根本沒這樣說，我們完蛋了。」電腦科學家Philip Greenspun的留言更是一針見血：「《紐約時報》之前才告訴我們，黃仁勳對下屬犯下了『種族滅絕』。現在我們又要再一次被告知他是個受愛戴的人了嗎？我實在很難跟上『真理部』所有的最新消息啊。」

風波迴響巨大，不只因黃仁勳戲劇性回歸，更因它暴露當代西方主流媒體的「預設立場式新聞」。過去，傳統大報憑藉資訊壟斷，透過選擇性引述匿名消息、放大單一負面事件，在法庭或董事會裁決前先行發動「媒體審判」；一旦當事人倒台，便順理成章收割「揭弊」光環。今次，它們卻撞上鐵板：在人工智能與全球算力競賽的現實面前，市場與董事會用真金白銀投下信任票，華府在權衡國家利益與產業現實後亦作出務實判斷。隨着員工歡呼黃仁勳回歸、投資者重新買入推高股價，那套「職場暴君」與「國安漏洞」的鴻篇巨製，瞬間淪為網絡時代的笑柄。

《紐約時報》辦公室裏，或許真如網民調侃，坐滿抱頭痛哭的「情報線記者」。但這份以深厚新聞傳統自居的百年大報，真正該痛哭的並非黃仁勳沒有如其所願垮台；而是媒體為服務特定政治議程而放棄操守，親手埋葬了自己所剩無幾的公信力。

話說得太盡，尤其是謊話，緣份勢必早盡。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



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