【逃犯條例】生在富裕家庭卻難安居　「母子」關係如何能好？

政府計劃將《逃犯條例》修訂案提交立法會二讀，引發示威並釀成周三（12日）的激烈警民衝突。當日特首林鄭月娥在禮賓府接受電視台專訪時，以自己身為人母的身份來辯解推動修例是盡母親的責任，其間更流下眼淚，但很多市民不領情，更有一群母親發起聯署，批評她搞公關騷，回應稱「香港的孩子不用你作他們的母親，他們要你當一個負責任的政府領導」。

誠然，發起抗爭的民主派在示威出現暴力時拒絕主動降溫，任由暴力行為擴散，讓年輕人冒上生命危險，是不負責任的舉動。然而，林鄭的「媽媽論」也是不倫不類的比喻。姑勿論林鄭作為公職人員，理論上應是市民公僕，此番言論卻視市民如「孩子」，恍如回到封建社會的「父母官」，甚為不宜，只會彰顯其對政治倫理的無知，同時卻又傲慢自專的態度。



即使退一步說，嘗試站在「媽媽論」的立場來討論問題，即林鄭若真希望做一名母親，想說服市民她能夠真正關愛市民，平常就有相當多工作需要處理。要知道，今天的香港政府坐擁上萬億財政儲備，如果要以家庭來比喻，實稱得上是富裕家庭。但林鄭作為「母親」，掌握家庭資源，究竟又是否有保障好孩子的衣食住行呢？

胡志偉批評林鄭在電視專訪中稱自己是兩個兒子的媽媽，不能令香港人任性，怒斥「佢（林鄭）幾時死」。（歐嘉樂攝）

論住，提供孩子一個安居的成長環境，是所有父母理所當然的責任。但近年在香港成長的年輕一代，只看到全港足足有20多萬蝸居「劏房」的市民，大批家庭輪候公屋遙遙無期，不少青年為了一絲抽公屋的希望，寧可不加人工，只為保留申請公屋的資格。在市場上，未補地價居屋可以賣到800萬，今天香港的樓價實在已經不是簡單的「努力上進」四個字可以追上。林鄭上任以來，卻依然向市民鼓吹「置業至上」的思維，利用土地大辯論掩人耳目，將問題無限延後，卻不正視住屋問題已是香港必須解決的燃眉之急。唯有從根本革新房策思維，大幅提高公屋單位的比例，先求「有得住」，再講「買唔買」，才是治本之策。



論衣食行，市民可能會覺得，林鄭不是推出了「公共交通費用補貼計劃」嗎？但這充其量只是亡羊補牢，根本問題出在「大市場，小政府」施政綱領，從本質上就是縱容商界大財團予取予攜。如果說大財團也是林鄭的子女的話，他們可算是深得父母偏愛的嫡子，而一般市民充其量只是「爹不疼娘不愛」的庶子，不但港鐵票價年年只加不減，而且沙中線種種問題，也顯得港鐵只是一名分得家產後就揮霍無度的敗家子；港鐵還有另一敗家兄弟名為領展，壟斷市民生活之餘，近年還不斷出售手中物業，只求賺取更大利潤。



林鄭上任之初，也曾經想對庶子擺出一副母親面貌，上述「公共交通費用補貼計劃」，就是將他從港鐵手上取得的「家用」，分出一些交給庶子充饑。但除此之外，似乎也沒有其他多少作為，反而領展壟斷依然、居住環境繼續惡化、港鐵票價問題無從解決、取消強積金「對冲」仍有待落實。甚至還嫌部分庶子老而無用，想逼他們出外工作減少家庭負擔，就提高長者綜援申領年齡門檻，殊為涼薄。



姑勿論是次衝突，政府及示威者誰要負更大的責任。即使站在家庭衝突的角度，部分示威者過度使用武力固有其不是，但面對極端叛逆的子女，很難說沒有家庭背景的因素，林鄭作為母親，是否也應該反躬自省，加強溝通，理解他們被「逼上梁山」的原因呢？平常沒有做好養育工作，大事臨頭才想起要「提醒」，其實是不負責任。我們期望，林鄭月娥能夠深切自省，助青年解決社會問題，給他們更美好前程，只有這樣，她才堪稱負責任的政治家。