【武漢肺炎】何謂「道德綁架」醫護人員？

有醫護工會發起下周一（2月3日）罷工，逼迫政府「全面封關」以應對武漢肺炎，該工會宣稱已有逾6700名醫管局員工簽署罷工宣言，佔醫管局僱員總數逾8%，當中近七成為護士、7%為醫生。在疫情引發社會恐慌之際，「封關救港」之類的言論無疑有很強的煽動能力，激化前線醫護的情緒，但醫護罷工也必將對社會整體利益造成沉重衝擊，與這項專業本身所秉持的救急扶危精神相悖，絕不可取。

發起罷工的工會在反修例運動期間成立，在其自我介紹中表明「致力於政治問題、醫管局部問題、醫療系統問題主動發聲，幫助同業抵抗白色恐怖，爭取應有權益，誓與大家齊上齊落」。他們宣稱罷工旨在保護前線醫護人員，但卻把「全面封關」極為片面地簡化為「隔絕內地人」，既與醫護專業本應秉持的科學理性背道而馳，也讓人擔心他們正重施運動中學習的鬥爭方式，使抗疫政治化。人民的憤怒和恐慌容易成為政治操作的工具，脫歐如是，建立美國與墨西哥的邊境牆如是，但抗疫卻須眾志成城，醫護的角色更是舉足輕重，社會當下亟需要他們謹守專業，去政治化。

醫護工會宣稱已有逾6700名醫管局員工簽署罷工宣言，佔醫管局僱員總數逾8%，當中近七成為護士、7%為醫生。（羅君豪攝）

有一些醫護工會的代表指責反對罷工者「道德綁架」醫護人員，這種回應看似言之鑿鑿，事實上卻蒼白無力。醫護人員的天職正是在病患危急時提供服務，特別是在社會發生醫療危機的時候，傳染病就是其中一種。社會對醫護人員給予更高尊重，高度認同其專業性，同樣建基於這種認知。就算醫護人員認為「封關」可以減少疾病擴散，亦應專業理性地與政府及其他社會持份者共同探討可行方法，而非動輒作出「政府推醫護去死」之類的控訴，再以不容商議的姿態要求政府接受自己的主張，這種做法如同用整個香港市民衛生權益作為政治抗爭手段，毫無專業可言。若有人將專業工會的工作全面政治化，只會受社會鄙夷。

香港公營醫療體系長期超負荷，醫護持續承受巨大壓力，引爆是時間問題，這次罷工號召迅速獲得響應，也就不難理解。一些支持罷工的醫護在接受傳媒採訪時，便把矛頭直向醫管局管理層。然而，「抗疫」與「抗議」不可混為一談。「全面封關」與否，既要考慮其科學理據，視乎傳染病惡化的程度，包括對疫情的變化預期，也要衡量其代價及現實可行性。香港政府或許在某些方面缺乏果斷措施，但在隔絕內地與香港之間的人員流通上，已在跟着疫情變化調整。

香港公營醫療體系長期超負荷，醫護持續承受巨大壓力，引爆是時間問題，這次罷工號召迅速獲得響應，也就不難理解。（資料圖片）

我們希望前線醫護人員要相信香港社會是理智的，香港市民絕對不會置他們的利益於不顧，亦不會容許政府出賣醫護人員的權益，這既是維護醫護的工作權利，也是維護香港人的生命權益。我們擔心的是，反修例騷亂中積累的非理性對抗情緒仍壟罩於香港社會，加上疫情引起恐慌，對疫情變化的科學評估亦受扭曲。在這種混亂時刻，醫護更需要發揮專業精神。醫護之所以不能輕言罷工，不是「道德綁架」，而是因為這貶損自身專業，嚴重打擊香港社會對醫護人員長期形成的尊重，對更多恪盡職守的同事更是不負責任。而若當中摻雜別具野心的政治操作，更只會繼續撕裂香港內部的團結，絕不可取。希望大家本着專業精神，各自做好分內事，同舟共濟，打好這場防疫戰，這才是香港精神之所在。