【武漢肺炎】「封關」應建基科學理性　激進抗爭非防疫出路

農曆新年假期完結，周三（29日）大部分香港人都要復工復市，但由於武漢肺炎急速來襲，部分人要求「全面封關」以杜絕內地人來港。這種主張背後的非理性情緒讓人憂慮，亦應該引起社會警愓。一些激進鼓吹者甚至以放置炸彈、破壞公共交通、發動醫護人員罷工等違法暴力或不理性的方式爭取「訴求」，結果是社會陷入更大恐慌，大家必須對這些行徑予以嚴厲讉責，避免香港繼續陷入情緒化的意識形態抗爭中。

疫情引起全球高度關注，加上患者未必有發熱、咳嗽等明顯病徵，有一段較長時間的潛伏期，政府當然應該謹慎檢視各種加強入境檢疫的舉措，並以「寧緊勿鬆」的精神落實。只是，防疫必須建基於科學與理性，「全面封關」呼聲縱然聽似合理，卻把防疫手段簡化為非此即彼的二元對立選項，忽略各個群體的合理權益與需要，更是違反科學規律，並非客觀地研判防疫的真正需要、某些措施是否切實可行。更大的警號是，當中甚至充斥政治情緒，一些政治利益團體企圖迫使政府與市民服膺於一種「政治正確」，借此鞏固前段時間搶佔的政治地位。

「全面封關」合理可行嗎？

香港社會對沙士（SARS）之痛記憶猶新，如今武漢肺炎來勢洶洶，引起公眾恐慌，提出「封關」要求可以理解，畢竟迄今香港的確診個案絕大多數都是外部輸入。事實上，政府近日一些應對疫症的措施，包括自1月27日起禁止湖北居民和十四日內到過湖北的人（除香港居民外）入境香港、30日起封閉香港高鐵站，向國家申請停止赴港旅行團及停止發放「自由行」簽註，等等，也已經是局部「封關」的性質。

港府今次應對疫情的表現並不理想，加上前段時間社會對政府處理反修例運動的舉措普遍質疑，因此這些防疫舉措無法即時贏回信任。例如坊間早有聲音要求政府對高鐵乘客進行檢疫監測，但政府遲遲未有行動，如今決定封閉高鐵站，難免予人後知後覺之感。不過，政府能夠亡羊補牢，也是控制疫情亟需要的。上述措施是否足夠，當然有爭議，我們固然不能抱持僥倖心態「靜觀其效」，但也不能先入為主地咬定它們沒有作用。

香港至今確診病例為12宗，必須謹慎應對，防範社區感染風險更是當前要務，但「全面封關」是否就一了百了，又是否對症下藥？一些醫護因擔心工作環境「爆煲」而支持「全面封關」，甚至蘊釀發動罷工迫使政府就範，他們的擔憂可以理解，但其訴求並非理性專業。香港公營醫療系統的問題已是老生常談，時下正處冬季流感季節，歷年都是醫護承受巨大壓力的時刻，政府與醫管局責無旁貸，必須全力支援他們渡過難關，並合理地因應肺炎疫情威脅調派資源，保障醫護。但也正因為醫護肩負重責，罷工損及醫護專業性與社會大眾福祉，只會兩敗俱傷，絕不可取，甚至是違背醫護的專業操守。

關於封關的討論需要合理，就好像前段時期的反修例運動，或許一些示威者違反了法律，但由於社會信任急速下墜，政府在執法時亦應考慮個別情況，不應對一些無意及輕微的罪行過於強勢，「有法大哂」，以便更好在騷亂之後修復社會關係。防疫當然重要，但不能一句「防疫」就什麼道理都不顧。

目前「全面封關」鼓吹者要求封香港與內地之間各個口岸，目的只是禁止內地人來港，這就不是純粹對疫情，而是在借題發揮，渲染陸港矛盾。單從科學角度來看，全球多個地區已出現病例，台灣亦已經出現9宗確診病例，如果內地要禁，那其他有確診病例的國家或地區是否也該被禁？由內地或台灣返港的香港市民是否同時要禁？真要做到「全面」，不是應該使香港孤島化，不容許任何出入境，包括來自於其他地方的旅客嗎？事實上，香港口岸的使用者絕大多數為本地居民，周五公布的最新數字顯示，周四（1月30日）內地居民只佔全體入境人數的9.1%。比起十四日前下降了90%。當港人離港時到過有疫情的地區，並不會因為他們是港人就會較小甚至沒有感染風險，如果要封關，是否也該拒絕讓他們回港？這又關乎香港居民擁有出入境自由的權利。這些問題都不是可以簡單處理的。

梁卓偉表示香港是國際樞紐，封關意味獨善其身。他續言封關並非只封閉某些旅客，或針對某個特定地方，而是禁止所有人出入境香港。（梁鵬威攝）

從單純的衛生角度而言，將香港孤島化的「全面封關」自然是隔絕疫情的「最好」方法，就好像一個被毒蛇咬了手臂的人，最乾脆的救援方法是即時切斷其手臂，避免毒素影響身體其他部位。然而，在現代醫療環境裏，這種粗暴手法並非「最好」；同樣地，「全面封關」的所謂「最好」亦只是片面的，只是就防疫的安全系數高低而言。現實中社會的運作是多面的，制定公共衞生策略也自然應考慮到多方面的因素，衡量封關帶來的社會整體成本與香港面對的疫症風險是否相稱。港大醫學院院長梁卓偉便指出，過去二十餘年香港經歷過禽流感、沙士、豬流感等事件，從未曾因本地或外地疫症而全面封關。本港傳染病權威專家袁國勇更直言，即使要封關，如今也已過了最好時機。

香港政府既要最大程度地維護公共衞生安全，也要顧及實際可操作性與必要性等關乎社會整體利益的元素。封關當然是防疫的一種手段，但具體實施時關鍵問題不在於「一刀切」與否，更不是借着對疫情的恐慌而鼓吹不科學的排斥政策。大家應該討論的是如何緊密掌握形勢發展，因應每一天的變化，研判「封多少」及「如何封」。其實，真到萬不得己的時候，香港恐怕不僅要「全面封關」，還要實施宵禁等極端措施，禁止香港市民之間的日常社會交往，但無視實際可行性而蠻橫要求「全面封關」，無視香港與內地唇齒相依的經濟民生與資源聯繫，無視這種激烈措施的後遺症，就不僅並不符合香港的整體需要，甚至會破壞香港市民的根本利益。

疫情不應作政治消費

撇除政策層面的落實難度與合理性、相對應性不談，「全面封關」論調中流露的強烈歧視與排斥心態，也突顯其不理性的一面。這種心態既包含對特區政府的不滿，也凝聚了反修例運動中積聚的「抗中」情緒。近來社會上一些人企圖將防疫與「封關」對等，激化港人對內地人的偏見，錯誤營造出「全面封關」是防疫，也是「救香港」的「唯一」出路，甚至有意見領袖借機為「黃色經濟圈」加持，這種煽情言論除了繼續消耗香港人的安全感與專業性，背離我們一向標榜的開放寬容精神，讓全世界以為香港人只懂得埋怨，還能帶來什麼？或許對於個別政治投機者而言，內地出現疫症是他們撈取政治資本的契機，可以大加利用，但大眾必須對此嚴加提防，以科學取代情緒，以理性取代恐慌。

在社會需要克服困難之時，一些人卻情緒化地借著「抗中」及對疫情的憂慮恐慌作政治炒作，試圖固化「中港隔閡」的思維，是極不負責任的政治消費行為。若為求達到目的而使用激進手段，要脅政府接受非此即彼的防疫主張，更是對社會百害無益的行為，不可姑息。

農曆新年到來之際，網絡上有人號召醫護全體罷工，向政府施壓以求「全面封關」。更甚者，27日（週一）明愛醫院急症室一男廁內引爆炸彈、翌日有人深圳灣口岸亦有炸彈引爆，社交媒體有人承認，這兩個極端行動的目的都是要脅醫護罷工，繼而逼迫政府「全面封關」。到了週三，即年假過後首個工作天，更有激進人士以堵路、於鐵路放障礙物等方式，試圖再逼市民「罷工」。這些行為與反修例運動裏出現的暴力抗爭手法如出一轍，就是要以武力強迫他人接受違法的訴求，並認為一旦對方不接受，他們就有權通過一切手段、甚至危害公眾利益的行為來達到目的。香港人一定認識到，這些暴力行為出於同一批人，目的也是一樣，企圖製造最大的恐慌，讓香港的管治失效。這種企圖絕對無法成功，更不符合香港人的利益，政府相關部門必須強勢制止，讓整個社會理性、專心應對身處的困難。

28日晚上6時許，頻道「九十二籤」再度發文，再次承認與明愛醫院一案有關。(網上截圖)

面對問題，社會需要理性討論，尋找較好的方法。若誤認為只要用勇武激進行動，便可「成功爭取」，不但令當下的防疫工作失焦，亦令不少人形成「武勇是條出路」的錯誤認知。要知道，所謂的「武勇」已斷送不少年輕人的將來，白白消耗了社會大量能量，在不同政見的市民間累積了許多仇恨。更何況，疫症威脅就在眼前，正要社會上下團結抗疫，香港已再經不起進一步的社會撕裂。