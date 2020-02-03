防範疫症社區爆發　外傭僱主與政府須多走一步

截止周一（2月3日），本港確診15宗新型肺炎病例，當中第11與第15宗的確診者近期未曾往返內地，應為本地傳染。再加上，與香港「一河之隔」的深圳周一出現3宗社區傳播病例，香港爆發本地社區傳播的風險不可低估。要阻截病毒傳播，其中一個最有效的方法是減少市民之間的接觸。政府與社會已有一些對策，但香港近40萬外傭習慣於休息日出外聚會，人流聚集不免增加病毒傳播的風險。縱使外傭已加強保護措施，他們和傭主及政府都仍可做得更多。

傳染病專家港大教授袁國勇一直強調社區防治的重要性，他上周六（1日）接受訪問時更指如果新病毒傳播能力與流感相似，足以令全港140萬人感染。過去一個月已有不少香港人從內地回港，他們與入境的內地人同樣可能帶病，本港的社區防疫非常重要。無疑，現階段而言關口控制並非防疫的「全部」，本地防疫亦是不可忽視的重要一環。

本地防疫最基本的做法是減少市民出外和聚集以控制病毒傳播。現時，政府已宣布學校停學、公務員彈性在家工作，並呼籲其他傭主效法，這些政策對本地防疫都會有一定效果。不少市民亦已減少外出及社交活動，市面上人流減少。至於香港近40萬外傭，政府上周四（1月30日）亦呼籲他們在休息日留在家中，以免病毒社區傳播。無疑，他們往往習慣於休息日出外聚會，當中更有部分跨區到中環等地聚會。一旦外傭不幸染病，這些聚會可能令疫症傳播，對公共衛生不無潛在風險。

印傭無懼新型冠狀病毒持續擴散，今日依舊坐在銅鑼灣的行人天橋休憩。（歐陽德浩攝）

僱主體諒 政府協助

政府雖已提醒外傭注意健康及留在家中，菲律賓及印尼駐港總領事館亦發出類似呼籲，但似乎效果並不明顯。周日（2月2日），香港島一帶仍有不少外傭集會，大部分都戴上口罩及有消毒清潔。從傳媒訪問中可看出，有不少聚集的外傭仍然外出，是因為在傭主家中沒有私人空間，又或是休息日留在家中害怕仍被傭主要求工作等理由。其實在抗疫之時，外傭僱主應體諒外傭情況，盡可能向他們解釋出外的風險，提供多一點私人空間以及向他們保證不會在休息日要求他們工作，減低他們外出的意欲。保障外傭，其實不只有益於外傭，對僱主本身亦有好處。

政府方面，亦可多做一點以鼓勵外傭於此時間多留在家中，例如應加強多語言宣傳，提醒外傭避免外出。現時衛生防護中心網頁雖附有菲律賓、印尼語的健康資訊，但仍未有有關於新型肺炎的專門介紹，使不少外傭僱主與外傭交流有關疫症的資訊時，亦不確定他們是否充份了解。再者，外傭有其社交圈子，政府可考慮與菲律賓及印尼總領事館合作，藉他們推廣防疫資訊等，令預防疫症社區爆發的訊息能進入外傭群體。

印傭無懼新型冠狀病毒持續擴散，今日依舊坐在銅鑼灣的行人天橋休憩。（歐陽德浩攝）

除了外傭之外，本港市民亦必須清楚，疫症的威脅並非只局限於外來，必須謹慎應對社區內存在的危機。現時最令人擔憂的是過去兩周有不少香港人從內地回港，基於新型肺炎病毒有較長的潛伏期，染病亦未必有明顯病徵，難以確知本地傳播的情況。市民應該堅持打好「防疫戰」——照顧個人衛生、盡量減少與他人接觸、懷疑染病應該立即求醫等。