【武漢肺炎】市民福祉為重　醫護罷工是否「推病人去死」？

武漢肺炎疫情擴大，香港要求「全面封關」以應對疫情的呼聲不絕，當中「醫管局員工陣線」周六（2月1日）表決通過，若周日與醫管局談判時「不能取得正面回應」，將由下周一（3日）起罷工5日，首階段將停止醫管局非緊急服務。這個組織的副主席羅卓堯批評，政府不作為，「推大家去送死」，顯然覺得自己是正確的一方。我們理解醫護人員長期面對人手短缺、資源緊張等壓力，這確實源於政府怠政懶政，但在社會理應團結抗疫的當下，罷工何嘗不是犧牲市民權益，用同樣偏激的態度去看，甚至是「推病人去死」？這不是香港社會所認識的醫護人員。倘若香港社會任由這種偏激思想主導，只會不必要地製造更多紛爭，到頭來整個社會都會蒙受損失。

面對今次疫情，政府確實後知後覺，不單連最基本的口罩供應也成問題，隔離設施不足亦令抗疫工作百上加斤。在這場戰役當中，醫護首當其衝，有不滿甚至怨恨完全可以理解。在這個情況下，透過「全面封關」從而在源頭堵截內地人，便成為許多人（包括部分醫護人員）認定的有效抗疫方法。

問題是，推行這個重大舉措必須考慮可行性、必要性等問題。港大微生物學系講座教授袁國勇便指出，每日約有四、五萬人從內地來港，近半是香港人，包括往來港大深圳醫院的人員，全面封關影響很大。更何況，根據1月30日的數據，撇除機場不計，只有不多於9.1%進入香港的旅客是内地人。

話說回頭，港府雖然顢頇無能，但卻在某程度上按照「封關」的邏輯辦事，只是沒有如罷工發起者所願，以隔絕內地人為目的，一刀切「全面封關」。例如政府已關閉西九高鐵站、叫停「自由行」簽注，以及關閉15個口岸當中6個，集中資源對檢查入境人士。另一方面，政府亦正在安排被發現的湖北人進入檢疫中心或盡快離港。我們可以批評政府在應對疫情上慢半拍，但又怎能情緒化地認為它「推大家去送死」呢？就連抗疫專家袁國勇亦強調，相信政府已很努力做防疫工作，但有部分要求未能做到，呼籲社會不應互相指摘。

醫管局員工陣線特別會員大會中，大比數支持下宣布通過罷工議案，下周一（3日）起分階段進行罷工。（梁鵬威攝）

香港人素來尊敬專業人員，醫生、護士更是地位崇高，因為他們與消防員一樣，從事救急扶危的工作。醫護人員擔心醫療體系「爆煲」，不難理解，但在當前武漢肺炎和冬季流感的雙重挑戰下，醫護人員理應緊守崗位，倘若動輒罷工進行抗爭，等同把醫護與病人權益置於對立面。在道德和專業操守層面，這都是說不過去的。香港的醫護人員不是「黃綠醫生」，他們都受過講究理性的現代醫學訓練，是社會上最理性的一群，不應以偏激手法表達訴求，更不應将無辜的病人權益作為要挟籌碼。

面對重大考驗，一般人尚且不應受到粗疏的情緒化思維驅動，何況是站在抗疫前線、肩負救急扶危重責的醫護人員？對於部分試圖通過罷工、達致「全面封關」目的的醫護，我們不敢苟同。希望他們臨崖勒馬，把市民福祉放在第一位。不然，社會紛爭只會持續下去，無法團結抗疫，到時便恨錯難返了。