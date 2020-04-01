【新冠肺炎】非常時期應有非常的稅收政策

全球經濟正受新冠肺炎拖累，經濟下行的深度和廣度仍是不明。在各國政府的援助計劃推陳出新之時，立法會的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議政府主動提前重估差餉租值，實不無道理。除此之外，隨着俗稱「綠色炸彈」的薪俸稅稅單於第二季陸續寄出，港府更應在危難當前主動伸出援手，讓民眾暫緩繳稅。

（資料圖片）

現時計算物業的應課差餉租值，是假設物業在指定估價依據日期作出租用途時，估計可得的市值租金。在評估應課稅額時，當局會將鄰近同類型樓盤的公開市場租金、樓齡、面積大小、位置，甚至是交通和康樂設施等因素，納入為考慮之列，以確保稅額的合理性，而在2020/21財政年度，差餉的徵收率則維持在市場租金5%。

租值應更「貼市」

問題是，由於應課差餉租值的估值依據日期常設為10月1日，這使應課稅額的金額，未必反映當下經濟環境的突變。雖說本港經濟去年底已見疲態，惟新冠肺炎來襲不但使復甦遙遠無期，更反將本港拖入蕭條邊沿，其深度和廣度仍難預料。從聯儲局兩周內連環減息、各行央行欲仿效「無限量寬」來打救經濟看來，新冠肺炎的威力，大多會比2008年金融海嘯有過之而無不及。在民眾生計朝不保夕之時，謝偉銓議員建議政府可主動提前重估差餉租值，讓市民將繳稅的租值更加「貼市」，不無道理。

在本港樓市長年扭曲和積存強大的剛性需求下，樓價和租金高居不下，若在非常時期續用現行機制，未必能反映出民眾的經濟能力。據差餉物業估價署剛公布的數字，即使本港前後受反修例運動和新冠肺炎影響，上月的私人住宅售價指數仍為370.7，按月「僅跌」2.1%，而租金指數更結束連跌5個月的弱勢，不跌反升，完全未能反映市面上百業蕭條的現況，更遑論是失業潮的漣漪效應尚未完全浮現。

縱然在現行機制上，市民如對物業的應課差餉租值有感不滿，可在指定日期內提出反對，讓差餉物業估價署重估租值。可是，去年10月到現在僅僅半年，經濟下行速度之快令人震驚，故下月當局發出差餉及地租通知書時，定會有大批業主因經濟環境丕變而不服上訴。因此，當局與其耗費大量人力物力重估租值，倒不如一刀切將去年10月的估值砍掉重練，以此為惠民紓困的措施，既能起到公關之效，又能紓解民困。

推動減租、暫緩繳稅

或許有論者質疑，最新一份《財政預算案》已宣佈寬減全港住宅業主四季差餉，每戶每季上限為1,500元，即有約61%的住宅物業於下年度毋須交差餉，故實際上不會受重估影響。可是，政府目前若要穩住就業，只能取決於顧主良好意願，惟顧主的意願則取決於租金等營運成本，故重估租值不但可視為是政府利誘工商鋪業主減租的誘因，更遠比特首的隔空呼籲來得實際。

除此之外，隨着一眾打工仔陸續收到「綠色炸彈」，港府亦可考慮暫緩繳稅的安排，讓民眾多個「應急錢」旁身。儘管稅務局在3月22日已宣布，由於公務員重回特別工作安排，提出反對及暫緩繳稅等申請將順延處理，惟箇中的出發點只是基於行政安排和人手不足，而非站在紓困措施的角度出發。但在全民獲派一萬元遙遠無期時，遠水不能救近火，故暫緩繳稅的安排不但所涉的行政程序不多，民眾亦能享受到立竿見影之效，值得視為「補漏拾遺」的安排。