施政報告｜明日大嶼局限多　建屋首選新界收地

經政府調動議程後，立法會財委會周五（27日）首項即審議「明日大嶼」計劃的前期研究撥款。特首林鄭月娥由拋出願景之今，只一味重申三十年後交椅洲人工島會成為生氣勃勃社區，無法反駁坊間對交通、基建和生活問題的質疑。

林鄭周三（25日）宣讀《施政報告》，重提推動明日大嶼的好處：商業用地是上佳投資項目，中長期提供包括資助房屋的住宅單位，鐵路和道路可以紓緩來往新界西北和港島的擠塞，吸納本地建築填料，而其他選址其他發展項目不能替代交椅洲。

明日大嶼料提供近1700公頃填海土地。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

樓房價格勢水漲船高

自從公布選址交椅洲開始，明日大嶼肯定失敗告終。問題不在於這世紀工程涉及6,240億元，若然公帑能使香港人人安居，再沒有人要捱貴租或住劏房，千億也是值得。問題是政府不斷強調這項工程乃有回報的投資，甚至打算公私營合作，意味日後出售的商業和住宅用地一定不會相宜。若然地皮昂貴，日後寫字樓和住宅價格只會水漲船高，還未計填海成本將不斷上升，控制明日大嶼工程開支將成政府考驗。羊毛出自羊身上，最終還是廣大市民要承受經濟代價。

今天商界和民間也抱怨商務居住成本難以負擔，政府首要任務是平抑樓房價格，絕非添加柴火，宣揚投資價值。倒過來說，萬一民眾商界認為那時候的土地住房太貴，拒絕進場，那明日大嶼就淪為大白象工程。

政府首階段研究在交椅洲一帶興建面積約1000公頃的人工島。（發展局圖片）

「新界牛」依舊受苦

論居住，政府預計明日大嶼最多提供7.8萬個住宅單位，公私營房屋七三比。依人工島商業區布局，官員口中的公營房屋，大部分為資助出售單位，甚至是較高價的首置上車盤。政府即使在其他地區興建足夠出租公屋惠及基層，但如此布局只會強化地區區隔，阻礙不同階層群體融和。即使對中產階級而言，置業等同半生做樓奴，人生規劃被扭曲，絕不值得。

論交通，政府計劃興建多種道路和鐵路網，貫通交椅洲、港島西、大嶼山和新界西北，方便島內人流穿梭之餘，新界西北來往港島亦有替代選擇。不過，政府同時發展新界西北和東涌，而兩區仍以居住為主，在交椅洲填海不會分散集中在港島北岸的經濟活動，即是說新界、離島的職住分離宿命難以完結甚或更糟，當中北大嶼山的連接路勢成交通樽頸，窒礙機場陸路交通。

議員勿輕輕放過

政府緩解土地房屋、就業和交通困局，開闢土地改善民生，值得肯定，但切忌好心做壞事，偏偏填海交椅洲的方案並非理想。既然能豪擲千億填海，何不選擇改劃中的洪水橋？洪水橋的優勢不遜交椅洲，尤其減輕填海和時間，分散核心商業區，給予新界西北居民有更多原區就業機會，減輕跨區出行的交通壓力，政府有更大空間容納更大比例的居屋出租公屋。

林鄭推動明日大嶼的決心堅如頑石，周五政府向財委會申請的5.5億元研究撥款，當中的可行性研究，涉及規劃、運輸基建、水域和工地勘測等，其目的早已不是考慮做不做，而是如何做。縱然民間提出不少替代方案，無奈政府充耳不聞，捨簡單直接的收地策略，取曲折多事的明日大嶼。如今立法會內只剩下建制派，他們打算保駕護航，延續「保皇黨」之惡名，抑或打算針對上述問題迫使政府回應，貨真價實做代議士？