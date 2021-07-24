只有政府才能修補社會撕裂

撰文：評論編輯室
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特首林鄭月娥周五（23日）接受電台節目訪問，指出反修例運動至今引起的是「治安問題」，並非「政治問題」。就在前一日，區域法院終於完成纏繞兩年的「721元朗白衣人事件」的裁決，判處七被告三年半至七年的刑期，並形容事件為「無的放肆的集體私刑」。
若然2019年修訂《逃犯條例》所引發的爭議只是治安問題，為什麼執法及司法卻未能撫平社會的傷痕，以至不論是「黃絲」或是「藍絲」都在裁決後未見滿意？

2019年的反修例運動無疑使香港成為失序之城，街頭上充斥著暴力和違法的場面。無論「藍」、「黃」，不論政治取態為何，也不應該支持暴力違法之事，更不應合理化危及人身安全的行為。這些都是全社會所關注的治安問題，亦是香港作為重要的國際金融中心的基礎。

然而，兩年過去，政府在處理「治安問題」的同時，也不能迴避「政治問題」。面對近二百萬市民和平上街表達訴求，當日特區政府的做法無疑是引人爭議，如何與社會溝通及解說是官員必須學懂的一課。當香港警隊成為了社會衝突的磨心後，官員亦錯過了及早解決社會予盾的機會。這些都是繫於政府高層的政治決定，而非簡單說「可以做得更好」就可以蒙混過去。

法庭處理治安而非社會問題

七名涉及「721元朗事件」的白衣人被檢控，法官葉佐文形容他們的行為是「無的放肆的集體私刑」，引起巿民極大恐慌。法院是次的判決無疑是為事件的性質立下關鍵的裁決。任何人亦不能動用私刑，使社會陷入無窮無盡的暴力之中。然而，法庭可以處理的是個別人士違法的行為，事件中七被告被分別判處三年半至七年的刑期，但其他施襲的刑事責任，警方在部署上是否未能及時阻止事件，以及如何撫平社會對於政府以至治安的信心，都是政府不能迴避的問題。

事件發生至今已經兩年，香港亦出現了翻天覆地的變化。有些人選擇了移民離開，有些人仍然努力地留下來繼續生活，但不變的是不同政治立場的市民依然互相敵視。社會最大的共識應該就是政府不能再逃避問題，需要積極地回應不同立場的市民的質疑及需要，重建香港人對於這個城市的信心。

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