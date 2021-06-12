和諧社會不能只靠法律

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-12 07:00

周三（6月9日）有立法會議員批評本港明年11月將舉辦的同樂運動會，被指措辭不恰當。同日，有酒店被指要求員工必須接種新冠疫苗，並暗示可能會與裁員相關。就兩件事件，平機會也問及如何回應。

明年11月11至19日，香港將舉辦的第11屆同樂運動會，並以「在多元中團結」（Unity in Diversity）為主題，推動平等共融，歡迎任何人士參加，無分種族、宗教、年齡、性別、性取向、能力或背景。

立法會議員何君堯直指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元要唔要都罷」。（鄭子峰攝）

何君堯：同樂運動會有失體面

惟由於活動乃由同志群體主辦，因此也被一些人視為與同志平權運動相關。立法會議員梁美芬認為同樂運動會是推廣同志運動，及批評部分政府部門高調參與或支持活動。議員何君堯甚至形容活動「有失體面」，及形容同樂運動會的經濟收益為「污糟錢」。

平機會主席朱敏健指，同樂運動會宣揚的是平等、共融、包容精神，而非「宣揚同性婚姻」，並希望各界不要上綱上線。同時，他指出香港未就性傾向歧視立法，因此在法例上難以證明何君堯言論涉及歧視。

其實即使政府就性傾向歧視立法，也不代表一些敏感言論自此絕跡。說到底，法律只能為社會訂立最低標準的界線，但在其之上，社會成員之間是否互相尊重，彼此平等看待，有時候也非法律所能處理，而是考驗公民質素，亦即是市民能否崇尚多元、包容共濟。

疫苗接種要僱傭體諒

同樣在周三，半島酒店母公司香港上海大酒店向員工發信，冀他們8月底前新冠疫苗接種率達七成，並預告業務未來數月如未能改善會考慮裁員。雖然酒店後來向傳媒表示，若員工不打針，不會有懲罰，但事件令人一度以為酒店以裁員相逼。

誠如平機會指出，若然企業不問因由，一律要求所有僱員打針，並以解僱作為不接種的後果，將對孕婦等不適合打針者有較大負面影響，除沒有合理理由支持，或構成間接歧視。但即使僱主制定豁免條件，或許可以免卻間接歧視的指控，但是否代表僱傭之間就沒有磨擦？只怕也不一定。歸根結柢，僱主希望員工接種以保障工作間及店舖的安全，但也需要與僱員多作溝通，曉以大義。另一邊廂，員工也要明白公司的需要，以及正確認識疫苗接種的安全性，不宜因一時印象或感覺而拒絕合作。

社會是充滿歧視和衝突，抑或能夠和諧包容地相處，法律只能夠提供最基本的框架，作用有限。放諸其他社會爭議同樣如此。香港近年來一直受政治爭議等問題撕裂，即便現在不算是劍拔弩張，但也是矛盾處處。我們應該如何求同存異，尋找共識，實在需要更大的同理心，能夠從別人的角度看問題。