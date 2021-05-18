關心是藍是黃不如以溝通消弭對立

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-18 17:17

梵蒂岡周一（17日）委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教。自2019年1月起便懸空的天主教香港教區主教一職雖終有定論，但在反修例年代繼任的主教，其政治立場自然也備受關注。

周守人近年曾就政治事件表態，強調要聆聽年輕人聲音，「藍絲」或會認為這樣不好。但他在修例風波期間亦曾批評暴力行為，認為提出「港獨」違法，於《港區國安法》生效後向兩間華仁書院發信指學校不是政治組織，也可能會被「黃絲」認為保守。

不意外地，周守人周二（18日）會見傳媒時，不少提問也是在探詢他的政治立場，比如他是否會參與六四悼念，對中國政府「拆十字架」的行為有何看法等。

其實這種場面也可以說是香港社會撕裂的縮影。在宗教、慈善、教育、商業消費等各個層面，社會都陷入涇渭分明的黃藍對立，予以「中立」的空間也日益塌縮。因此像周守仁這樣既譴責年輕人的行為，又呼籲聆聽、理解年輕人想法，可能兩面不討好。

周守仁與湯漢、夏志誠一同見記者。（梁鵬威攝）

堵不如疏 立場不同更需溝通

但就如周守仁所言，年輕人也有很多種，對香港時勢有不同看法，要多了解年輕人的想法，邀請他們討論而非辯論。香港社會同樣，市民有黃的也有藍的，有深的也有淺的，我們需要的是走出同溫層，聆聽不同的聲音，用良性溝通代替惡意辯論。

周守仁周一被問及中國「拆十字架」時，表示主觀「感受不好」，但想要知道政府此舉背後的原因。又比如他認為提出「香港獨立」是犯法，但也需要理解，為何有人認為香港需要「獨立」。這兩件事可以說是在黃藍的兩端，但只停留在主觀的感受或者問題的表面解決並不足夠，理解背後的行為動機才是根本。

同樣地，一些市民對於政府的管治以至防疫措施也甚為反感，但與其停留在表面感受，何不走多步思考這樣做的需要？而政府多次談到在執法人員的工作和新的法理條文規管下，社會目前歸於平靜，並對此頗為自得。但當政府滿足於法律換來社會安寧時，其實更必須明白執法是堵，溝通為疏，只堵不疏，很難不擔心民情再次泛濫。

（資料圖片）

對於周守仁出任主教，不少學者和天主教教友認為其願與不同人溝通，善於「傾得透徹」，再加上他擁有心理學的學術背景，將是修復教會撕裂，帶領教友和解的宗教領袖。如果說教區嘗試找和解的領路人，那麼我們的社會，誰又該去建立溝通的橋樑？誰又能去了解年輕人的心聲，讓對立的雙方真正明白對方的所思所想，而不僅僅在表面的平靜下繼續積累對立與憤怒？這是香港政府和社會必須共同審慎思考的問題。