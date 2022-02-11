疫情到了關鍵時刻　政策制定須有章法

撰文：評論編輯室
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香港確診數字繼續每日以高達一千宗攀升，周五（11日）錄得的確診數字就達1,325宗，形勢非但未有回落的跡象，疫情傳播的速度更是比想像中迅速，而且死亡個案更已再度出現。香港大學醫學院周四（10日）發表了疫情推算數據，預計本地確診數字將進一步攀升，並首次提出政府應積極考慮各個應對方案，尤其是現時已經到了考慮「封城」措施的可行性。為此，港大醫學院院長梁卓偉在記者會上更以「急不容緩」形容現時的情況

根據香港大學醫學院推算，即使政府施行最新的社交距離措施，疫情似乎都難以受到控制，最高峰或會導致2.8萬人染疫，1.1萬人確診，而因出現重症而入院的數字更會達468人，令醫療體系迅速崩潰，死亡人數更會在6月達到高峰，接近一千人因為疫情而過身。而假如2月23日復課後，部份防疫撤銷，死亡人數更將上升最少三倍，達6993人。然而，港大團隊提出，假如政府能夠及時採取持續的封城措拖，死亡數字則或許能控制在115之內。面對當前疫情的變化，政府無疑已經不能排除所有方案的可行性，當前應是制定各項應變方案，把握應對疫情的時機，絕不能坐以待斃，甚至失去應變疫情的意志和決心。

本港疫情蔓延多區，本月初元朗的檢測中心大排長龍。(鄭子峰攝)

考驗政府治理能力時候已到

這一波疫情來勢洶洶，尤其是現時病毒Omicron的傳播率達7.2倍，即一宗個案可以造成另外7人確診，形勢可謂甚為嚴峻,政府絕不能掉以輕心。在這個時候，作為香港特區的首長不但不應該再拘泥於各種小節，擔心外國傳媒、商會或本地商界精英的批評，而要以香港最大的利益為前題，考慮所有方案的可行性，對所有可能發生的形勢進行研判分析，把握應對疫情的時機和空間。

而包括政府的專家團在內，社會已提出各項應對疫情的措施方案。除了港大醫學院發表的推算和應對方案，袁國勇教授早前亦提出以逆向隔離，保護長者或長期病患者等未受感染及未接種疫苗的高危群組，避免他們受到感染。而其他的專家學者亦已經詳述了全民檢測、疫苗氣泡，梁卓偉甚至拋磚引玉的「封城」措施是應當前對危機的關鍵。怎樣應變因而是考驗這任政府的決心和膽色。假如政府仍然像早前實落疫苗氣泡的措施一樣舉旗不定，最終只會是再次錯失應對疫情的時機。若屆時面對大量死亡個案，政府將是難辭其究。

梁卓偉建議政府應積極考慮封城遏止疫情。

「封城」不應被排除於考慮方案之外

各種方案都是茲事體大，社會和政府都需要時間消化接受。當每日的確診數字都仍然以過千宗上升，而且病源追蹤和香港醫療體系亦明顯地已經出現不勝負荷的情況時，政府亦不能貿然排除任何方案於考慮之外。誠如特首林鄭月娥周二（8日）記者會所言，確保市民生命安全及醫療體系不崩潰是至為重要的公眾利益。目前就更是到了事不避難的時候，是時候考慮一切的方案，並為香港作出最合適的選擇。病毒不會等候最佳的方案出現，政府更是需要及時作出應對方案，香港社會的安全才可以得到保障。

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