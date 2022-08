佩洛西一意孤行　局勢一去不返

最令人關注的問題先放在前頭。佩洛西訪問台灣會否引發中美戰爭?應該不會,我們也希望不會。但無可否認,這位美國眾議院議長一意孤行地訪問台灣,將會令台海局勢以及中美關係即刻進入下一個階段——對抗白熱化。



佩洛西幾乎篤定會訪問台灣。美國已經騎虎難下,認為臨陣退縮相當於向中國示弱,將令中國在台灣問題上更加進取。但另一方面,中國既已嚴正警告,佩洛西訪問台灣的話,也不可能不強硬回應。哈佛大學國際關係學教授Stephen Walt在社交平台上納悶何以美國政府的外交策略混亂而缺乏協調,卻不知道這可以說是「大國政治的悲劇」,是中美修昔底德陷阱的結果。

美國眾議院議長佩洛西8月1日訪問新加坡,與總理李顯龍會面。(Ministry of Communications and Information, Singapore via AP)