佩洛西一意孤行　局勢一去不返

最令人關注的問題先放在前頭。佩洛西訪問台灣會否引發中美戰爭？應該不會，我們也希望不會。但無可否認，這位美國眾議院議長一意孤行地訪問台灣，將會令台海局勢以及中美關係即刻進入下一個階段——對抗白熱化。



佩洛西幾乎篤定會訪問台灣。美國已經騎虎難下，認為臨陣退縮相當於向中國示弱，將令中國在台灣問題上更加進取。但另一方面，中國既已嚴正警告，佩洛西訪問台灣的話，也不可能不強硬回應。哈佛大學國際關係學教授Stephen Walt在社交平台上納悶何以美國政府的外交策略混亂而缺乏協調，卻不知道這可以說是「大國政治的悲劇」，是中美修昔底德陷阱的結果。

美國眾議院議長佩洛西8月1日訪問新加坡，與總理李顯龍會面。(Ministry of Communications and Information, Singapore via AP)

美一再操弄台灣牌 北京勢撥亂反正

佩洛西料在8月2日晚抵達台北，翌日會晤蔡英文後離開。其訪台所引發的局勢升溫，不會是僅兩三天的危機。歷史如果可以參考，1995年至96年的台海危機說明了，緊張的局勢動輒以年計。那時李登輝是在6月出訪美國，7月中國解放軍向台海試射飛彈，12月美國尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台海，翌年3月解放軍進行軍事演習。

當年的台海危機尚且持續了接近一年，佩洛西訪台所引發的緊張局面必然更難收拾。今時不同往日，如今不但中美兩國自2018年貿易戰以來關係一直升溫，台灣朝野兩黨操弄台獨議題變本加厲，而且拜登政府推出涉台法案、加大售台武器、支持台灣在世衛組織的觀察員資格、邀請台灣參加「民主峰會」，國務院網站甚至曾刪除「台灣是中國一部分」。美方既然一再掏空「一中原則」，北京肯定不會輕易了事。是底線思維也好，生怕養虎為患也好，中方必然會藉佩洛西訪台一事嚴正反制，扭轉當前台獨力量坐大的勢頭。

外交部或許會召見美國駐華大使，嚴重的情況是召回駐美大使甚至驅逐美國外交人員。中方的軍事的回應亦很可能不止於伴飛這類單次行動。解放軍料將更恆常地出現在台灣水域，軍機常態地穿越台海中線，甚至封鎖台灣水域。須知道中方在不久之前才強調，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。若然中方採取類似行動，台海局勢肯定便會進入新階段，現在台灣偏安一隅的格局將一去不返。這對台灣百害無利，奈何朝野兩黨竟仍對佩洛西之行表示歡迎，奢想美援牌可以操弄，毫無以小事大之智。

兩條戰線 對美對台百害無利

須知道美國在能力上鞭長莫及，在決心上不會為此與中國開戰，在道理上無任何理據可以挑起軍事衝突。更何況美國目前已有「歐洲戰線」，因着烏克蘭戰爭而與俄羅斯陷入泥漿摔角，制裁措施賠上的經濟代價愈來愈大，此際根本分身不暇開闢「亞洲戰線」。反觀中國在新冠疫情期間已打出雙循環的自主政策，不惜在清零政策下進行經濟運作，美國比起中國肯定更加有需要維持經濟接觸。

無怪乎《紐約時報》名筆佛里曼（Thomas Friedman）直斥佩洛西的訪台決定魯莽，「時機再糟糕不過」，《金融時報》的社評亦表示「眾議院議長的訪問不明智也不合時宜」。明知如此，佩洛西這政壇老驥亦堅決訪台，拜登政府不論是願意或是無奈也容許其成行，背後盤算或許就在於要複製對付俄羅斯的戲碼，藉台海危機來拉攏歐洲、亞洲盟友國家，加強對中國的圍堵封鎖。美國在不想開戰但又不想兩岸統一的「兩不」下試圖阻止中國崛起，最終因着佩洛西訪台而與中國進入對抗白熱化的新階段，結果只會發現適得其反。