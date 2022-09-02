疫情開放非大直路　慢慢來有時比較快

近日內地疫情再出現反彈，繼海南上月爆發疫情要封城之後，本周深圳、成都等地亦因疫情升溫而推出了封控措施。同時間，香港疫情亦在升溫，最近數日的每日確診數字都迫近萬宗，政府亦不得不考慮收緊防疫措施。



新冠疫情已持續了兩年半有餘，疫情防控總是反反覆覆，甚至似乎看不到終點。但我們亦必須明白，疫情防控復常之路不會是一條大直路，中間會有很多曲折。無論如何，開放都是最終的目標，社會應該積極探討開放的方式。

深圳科學園排起長龍進行檢測。（微博）

於科學和人情上都須討論開放

無論從科學或是人情之上，社會都要考慮和討論開放。新冠病毒不會自然消失，除非打算永遠與外界隔絕，否則早晚都要討論開放的問題。內地至今實行相對嚴格的防疫措施，是因為中國人口基數龐大、而且醫療資源不足，這些理由都可以理解。但即使再過一、兩年，人口基數和醫療資源條件也不會有很大差距，如果中國內地不找尋一種折衷方式去處理，那難道未來幾年間都處於當下般的狀態？

封控兩年半，已對社會帶來很大的現實挑戰。就經濟而言，防控政策帶來的影響今年已成為焦點。美中貿易全國委員會最近公布的一項調查就反映，疫情防控首度超越中美關係成為在華經營美企面對最大的挑戰。而且抗疫兩年半民眾已多少出現疲勞，復常的希望正漸漸點燃。像歐美那樣引起大量人民死亡當然是不乎人情，但將大部分低風險的人長期困於防疫政策當中，也不見得合符社會整體利益。

最近內地一則小風波就反映了民眾對於可能要持續處於封閉的憂慮。上月底，一篇學術論文《「閉關鎖國」不是對明清時期對外政策的客觀描述》在內地網路上廣泛流傳和被批評，不少人指出文章為明清的「鎖國」政策做辯護是服務於當下政治，為內地繼續執行嚴格防疫政策作理論工作。這種見解很大程度上曲解了論文的學術內容，在此不贅，但民眾的反應也反映了他們對要繼續封控到什麼時候的擔憂，以及不少人都希望終有一日能走出防控漸漸回復正常生活的心情。

找尋折衷方法開放

長期封閉肯定不是國家和香港的政策目標。周四（9月1日）黨刊《求是》雜誌就刊登了國家主席習近平的一篇講話，強調中國新發展格局是開放國內國際雙循環，而不是封閉的國內單循環。周三（8月31日），身兼中央港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正在「一帶一路高峰論壇」中又表達了國家希望香港主動作為，招展便捷的國際聯繫。即使內地的專家也多次坦言，國家需要考慮在某個時間開放。這些都說明了國家也在思考開放的問題。

對於香港而言，在「一國兩制」之下我們更應該發揮自己的獨特性，找尋開放之路。自今年初第五波疫情略為平伏後，香港推出了包括「3+4」檢疫等一系列開放政策，過去一個月確診、重症與死亡數字都呈上升趨勢，為了防止更大的人命損失有必要再收緊防疫政策。然而，這只是開放過程中一個正常情況，並非朝開放這個方向推進的策略整體有問題。

防疫政策時鬆時緊、反覆拉扯，是為了確保醫院體系不會因為疫情大流行而崩潰，確診者可以有序地得到治療並回復健康。例如日本和韓國，也並非像歐美一樣快速地開放國家，它們的政策亦是在收緊與放鬆之間拉鋸，並慢慢朝向開放進發。兩國今年初亦因為Omicron而收緊防控，但近來還是漸漸開放旅遊，過程也不是一步登天地馬上取消所有限制，而是慢慢一步一步作出嘗試。

疫情開放是一個嘗試過程，就正如國家改革開放也是一個嘗試。過程中我們可以參考別人的經驗，但當中卻少不免有一些東西要自己「摸着石頭過河」，未必能總是盡善盡美，也肯定不會是一條大直路。但我們總要走出嘗試的一步，而不是從一開始便否定嘗試的努力，或將其撻伐標籤。香港近來推出的「3+4」檢疫政策無疑也是一個嘗試，與內地逆向隔離也是如此。雖然近來疫情有所升溫，但我們仍應抱着客觀、實事求是的心態看待，不應一下子否定開放的努力。當下的疫情如果得到平伏後，我們還應該探討如何繼續開放。