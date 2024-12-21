來稿｜IP與粉絲朝聖旅遊經濟

來稿作者：KL



在今年5月，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍向時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港應樹立「無處不旅遊」理念，本地旅遊業應積極求變，以創新思維發展新路線、新產品等，擦亮香港「最佳旅遊目的地」的「金漆招牌」。

筆者沒有文化旅遊體育的專業背景，與部份港人一樣，只是不時會看動漫和打機、到其他地方旅行，也會在電視上觀看英超、歐聯等足球賽事。從下而上的角度出發，其實不難發現，在IG打卡盛行的年代，結合於政治傳播理論中經常提到的「身份認同」，以此作為旅遊策略的主軸，或許可以成為吸引各地旅客來港的新引擎。

簡單而言，在香港發展獨一無二的主題景點，並以此持續吸引世界各地的粉絲來港「朝聖」和過夜，而非即日來回的短途旅客，便屬關鍵因素。借鑒內地的萬里長城為例，「不到長城非好漢」早已是家傳戶曉的金句，上各大社交媒體一看，不但吸引一代又一代、來自各省市的國民到長城「認證當好漢」，也吸引不少外國旅客打卡留念，來參觀這難以複製的世界文化遺產。

按同一道理，其實香港也有條件在天壇大佛或地質公園以外，建立類似「難以複製」的主題景點，進一步吸引不同主題粉絲親身來港。日本早前在橫濱豎立1:1初代高達，會場內亦有售賣紀念品、主題料理等。上海的Gundam Base也在2023豎立1:1自由高達，成為不少高達迷必去的朝聖景點。而香港其實也有潛力與日本商討高達IP，考慮在大嶼山建一座1:1的高達。

今年是《機動武鬥傳G高達》30周年紀念，也是一部相當具備「香港味」的高達，主角杜門是一名代表新日本的武鬥家，而其師父正是亦正亦邪的新香港代表東方不敗。故事中，各地代表在地球為爭取冠軍和背後的世界統治權而展開激戰，最後決賽的經典「師徒對決」正是於香港大嶼山舉行。試想像，如香港最終能有一部G高達／九龍高達／盟主高達（前者為主角機，後兩者為東方不敗的機體）屹立於大嶼山，加上售賣地區限定周邊產品，相信能吸引全球不少高達迷前來朝聖。

日本動漫、遊戲在世界大行其道，而意外地香港也「演出」過不少作品，例如最近榮升父親的「名偵探之孫」金田一一，便曾經在香港被捲入案件和破案，如果獲IP授權，或可在其破案經過的地方「追溯」建立景點，正如《哈利波特》在國王十字車站的九又四分三的月台，也是事後「補回」景點。《百變小櫻Magic Card》的劇場版之《相約在香港》也是以香港作背景，而著名電玩遊戲《生化危機6》中的主要舞台之一「偉葉市及達芝市」，相信玩家亦不難發現其原型。

假如我們能靈活運用已有的著名IP，或許可以用更快地實行IP經濟學，吸引不同粉絲親身來港朝聖，帶動酒店、零售等其他行作業。事實上，即使是港產片也有不同的景點，如最近再次被提及的電影《食神》中香港仔太白海鮮舫，已決定於本月尾復刻當「佛跳牆」的菜式；《黑社會以和為貴》中東莞仔在老龍坑街的經典跨欄等，香港無處不是打卡的「朝聖」地點。

早前有報章社論建議發展「熊貓IP經濟」，引用《成語動畫廊》的熊貓博士作例子，希望本地商界能建立具香港特色的熊貓IP，但品牌要在全球爆紅創造口碑，既要時間統籌亦無必勝方程式，可以說成功「從來無短路」。正如本地男團有今天的人氣，也須從造星節目Day 0開始建立，相信新上任的文體局局長羅淑佩比誰都更清楚。既然如此，何不先由成功IP「借東風」開始？

作者筆名KL，曾任職記者及公關，現職政策研究，於英國列斯大學取得政治傳播碩士學位。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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