奇妙的揭發者｜小紅書落戶香港　才是最熱的點

維多利亞港的夜色依舊璀璨，但香港這座城市似乎正在經歷一場無聲的焦慮。曾經的「亞洲國際都會」少了幾分令人心跳加速的熱度。走在尖沙咀海濱，不難發現遊客們依然舉着手機拍照，但鏡頭裡的香港，是否還是那個令人嚮往的夢幻之都？在這座城市尋找新動能的關鍵時刻，一個大膽的構想浮現：引進小紅書這類能夠創造熱點的社交平台，讓其正式落戶香港，或許能為這座城市重新注入活力與溫度。



香港的旅遊業正面臨轉型陣痛。過去依賴購物豪客的模式已難以為繼，奢侈品店門口的長龍不再，藥房與珠寶店的黃金時代已成回憶。然而，另一種旅遊形態正在全球興起——體驗式、深度化的「打卡經濟」。年輕一代旅行者不再滿足於走馬觀花和瘋狂購物，他們渴望發現城市的另一面：隱藏在小巷中的文青咖啡館、只有當地人才知道的觀景秘點、充滿故事的老字號店鋪。這種轉變恰恰是小紅書最擅長捕捉和放大的內容。小紅書上的香港不只有迪士尼和山頂纜車，還有深水埗的文創小店、西環的壁畫角落、離島上的秘境沙灘。這些內容不僅呈現了香港的多維面貌，更創造了一種新型的城市敘事——不再是冷硬的金融中心，而是有溫度、有故事的生活空間。

內地黃金周第四日（5月4日），有內地旅客在西環網紅景點打卡，借有「HONG KONG」字樣招牌紀錄來港。（梁鵬威攝）

將小紅書引入香港，數碼港無疑是最理想的落戶地點。這個位於港島南區的科技園區，自誕生之日起就承載着香港發展數碼產業的夢想。其臨海的地理位置、開放的空間設計，與小紅書倡導的生活美學不謀而合。想像一下，如果小紅書將亞太總部設於數碼港，不僅能為園區帶來數百個高質素的創意職位，更能形成一個內容創作的生態圈。KOL們可以在海濱長廊拍攝穿搭、在園區咖啡廳分享生活點滴、在多功能工作室製作專業內容。數碼港的科技企業還能與小紅書合作開發AR/VR等新技術，讓用戶「預體驗」香港的景點與活動。這種結合將使數碼港真正成為香港數位文化的孵化器，而非只是一片辦公大樓的集合。

西九文化區同樣是極具潛力的選址。作為香港最大的文化項目，西九需要的不只是硬體設施，更需要能持續產生內容與話題的軟實力。小紅書入駐西九，可以圍繞M+博物館、故宮文化博物館等場館，開發一系列藝術與生活結合的內容。試想，KOL們在M+展廳前分享穿搭靈感，在戲曲中心後台探秘傳統粵劇，在海濱長廊直播維港日落——這些內容將讓西九的文化活動突破場館限制，觸及更廣泛的受眾。更進一步，小紅書可以與西九合作舉辦「小紅書周末市集」，集合本土設計師、文創品牌與美食攤位，打造線下體驗與線上傳播的閉環。這種模式既能活化西九的公共空間，又能為本土創意人才提供展示平台。

美國網紅Speed早前訪港，吸引大批粉絲圍觀。

港鐵物業也是值得考慮的合作對象。作為全港最大的商業地產業主之一，港鐵擁有眾多商場與寫字樓資源。將小紅書引入如圓方、國際金融中心等標誌性物業，可以創造「交通+商業+內容」的新型生態。例如，在九龍站上蓋的圓方商場設立「小紅書體驗中心」，遊客可以在此獲取最新的打卡攻略，參與品牌快閃活動，甚至預約KOL導覽服務。港鐵還可以利用其龐大的乘客流量，與小紅書合作開發「地鐵沿線打卡地圖」，引導遊客探索非傳統景點，如鑽石山的南蓮園池等。這種合作將使港鐵物業從單純的商業空間，轉型為內容生產與消費的樞紐。

中環同樣不應被排除在選址考慮之外。雖然租金高昂，但中環的國際化形象與小紅書的定位相得益彰。將小紅書辦公室設於中環，可以強化其作為跨國平台的屬性，便於與國際品牌、金融機構的對接。更妙的是，小紅書入駐中環，可以重新詮釋這片金融中心的文化內涵。KOL們可以帶用戶探索中環的歷史建築、隱世酒吧、天台秘境，呈現一個既有國際範兒又有本土情懷的中環形象。這種內容不僅能吸引內地遊客，也能讓本地年輕人重新發現自己城市的魅力。

小紅書落戶香港的意義遠不止於增加一個企業總部。它代表着香港城市敘事的轉變——從「購物天堂」到「生活體驗之都」。這種轉變需要政策層面的創新思維。民政事務局可以考慮放寬旅館條例，允許更多特色民宿合法經營，為遊客提供多元住宿選擇。旅遊發展局可以與小紅書合作開發「社區深度遊」項目，培訓本地人成為社區導覽員。商經局可以推出「數碼內容創作者簽證」，吸引內地及海外KOL以香港為基地創作內容。這些政策「拆牆鬆綁」，將為香港旅遊業開闢新路。

日本名星木村拓哉的二女兒，有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki）近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（香港旅遊發展局提供）

香港一年接待超過四千萬遊客，這本身就是一個巨大的熱點。但熱點需要轉化為經濟效益，需要與時俱進的內容與體驗。小紅書落戶香港，不僅能讓這座城市在內地遊客心中保持新鮮感，更能成為香港進軍東南亞市場的跳板。當印尼、泰國的年輕用戶透過小紅書發現香港的多元面貌，這座城市的國際旅遊吸引力將得到質的提升。

夜幕低垂，維港兩岸的燈光依舊璀璨。但香港需要的不是更多的霓虹燈，而是能點燃城市熱情的火種。小紅書這類平台，正是能夠創造持續熱點的火種。讓這火種在香港落地生根，或許能照亮這座城市未來的路。香港的故事，不應只有金融與購物；香港的溫度，不應只存在於老電影與懷舊歌曲中。透過小紅書的鏡頭，世界將看到一個既國際又本土、既繁華又質樸、既快節奏又充滿生活美學的香港——這或許才是這座城市最真實也最迷人的樣子。