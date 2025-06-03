來稿｜黃循財政府——穩中求變　應對世局

來稿作者：陳文坪



黃循財於5月21日宣佈新內閣名單。出乎外界預料的是，在副總理職位「二缺一」下，他沒有宣佈新的副總理人選，只是繼續委為副總理的顏金勇繼續擔任副手兼貿工部長；同時，委任三名統籌部長來協助政務，分別是尚穆根為國家安全統籌部長兼內政部長、陳振聲任公共服務統籌部長兼國防部長、王乙康受委負責社會政策統籌部長兼衛生部長。其中公共服務統籌部長一職是新設立的，目的是讓公共服務更好的提升與精進。

在應對紛亂時局，如關稅戰及地緣政治不斷改變之時，黃循財新一屆政府的部長大體還是維持原狀 ，沒有作大幅度更動。特別是在應對關稅及地緣政治方面的部長如財政部、貿工部、數字（碼）部、主管貿易關係、人力部、外交部等部門都暫時「按兵不動」。至少須到政府任期中期才會看到更大的調整。

黃循財去年5月從擔任20年總理的李顯龍手中接過領導棒子，成為新國第四代領導人。過去一年來，他走訪全國30多個選區訪民情活動，並在今年5月3日舉行全國大選。他首次領軍帶領執政黨人民行動黨參加大選，囊括國會97席中的87席，得票率高達65.57%，可謂是獲得人民的大力支持。

在面對一個比以往更不確定和難以預測的世局中，新加坡總理黃循財開始新一屆政府任期。他領導的政府以行穩致遠為己任，賦予多位核心成員更大的監管責任、指導新人、統籌事務；與此同時，擢升、調動現任政務官員成為高級政務部長及政務次長以加強熟悉不同部門政務運作、磨練意志，以便在中期內閣改組時挑起更大重任；再者，提撥多位新當選議員擔任代部長、高級政務部長、政務部長等職務，來加強內閣陣容，為政府帶來不同的視角與觀點。

雖說如此，黃循財內閣還是大膽啟用新人，委任九名新的政務官，為內閣注入新血，帶入新的觀點。這包括獲擢升的後座議員朱倍慶（原東北區市長）和周凱年，以及新進議員蕭振祥、梁振偉、劉潔敏、迪內希、吳培銘、吳函燕和賽義德哈倫醫生。其中，蕭振祥擔任交通部代部長兼財政部高級政務部長，梁振偉則受委文化、社區及青體部代部長兼教育部高級政務部長。

新當選議員蕭振祥、梁振偉（同為47歲）為何能力得到肯定？沒有經過一段時間即被賦予重任出任代部長？這與他們過去擔任公職有關。前者曾擔任人力部和貿工部第二常任秘書，負責制定許多政策；後者參選前則是武裝部隊陸軍總長，也曾擔任國防部副常任秘書（科技）。他們在崗位上已有多年，可以看出他們的領導才能。

其實，無論是高級公務員，還是武裝部隊高官，都屬於政府體制的一部分。對政府部門的運作，都有一定的經驗與認識。兩位新人被委予代部長，就是讓他們儘快了解部門政務的運作，挑起更大的重任。而且，代部長鬚在接下來時間裏證明自己的才幹、能力方能「轉正」。

新一屆政府有九位新成員的加入，相信能為新一屆政府在施政上注入新的視野、新的動力、新的維度；為國家建設開創新的高度、新的方向、新的發展方略；為人民創造更好的生活素質、居住環境、美好家園、社會福祉。

隨着新內閣的成立，加之多數部門由原任部長繼續掌政，早前成立的應對關稅韌性小組領導團隊也維持不變，這有利於各項政策的延續性，以及更好的協助企業克服眼前的困境與轉型，併為工人提供更針對性的培訓，以掌握新技能來應對企業對員工的需求，如人工智能（AI）的發展與應用，從而提高生產力來降低成本，提高競爭力。

黃循財總理領導的政府已在5月23日就職。高票上任的新屆政府將行穩致遠，新人也委予肩挑重任，人民也會有所期待。但面對關稅戰帶來的壓力，如何為開創更好的福祉與未來，促進經濟增長、為年青人提供更好的就業機會、協助人民降低生活成本，以及更新與加強社會契約，是政府施政的重點。換句話說，黃循財政府是沒有「蜜月期」的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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