來稿｜智慧物流革新中醫藥配藥流程

來稿作者：于承忠、劉銳業



隨著香港人口老化趨勢加劇，中醫藥服務需求與日俱增，惟業界長期面臨人手短缺及配藥效率等挑戰。有見及此，物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）成功開發出一套嶄新的智慧中藥房配藥系統，透過結合人工智能視覺分析、物聯網及自動化倉儲技術，致力提升中藥配藥的準確度和營運效率。

傳統中藥配藥過程主要依賴人手操作，當中存在多個潛在風險。首先是藥材識別問題，由於部分中藥材外觀相似，容易因人為判斷失誤而導致配錯藥的情況。其次，傳統百子櫃難以準確追蹤數百種藥材的存量，導致庫存管理效率低下。第三，缺乏標準化的配藥流程往往造成藥品質量參差。最後，整個配藥過程極為依賴人手操作，不僅需要大量經驗豐富的人員，培訓時間亦相當漫長。現時，年青人對中藥行業充滿疑問，導致中藥行業青黃不接情況。

為解決上述問題，研發中心引入三項創新技術。第一項是智能視覺分析系統，採用高解析度攝影機拍攝藥材，再透過人工智能算法即時比對確認藥材品種，同時自動記錄整個配藥過程以確保可追溯性。第二項是智能藥櫃系統，配備LED指示燈引導取藥，並整合電子磅作準確稱重，系統更可自動更新庫存紀錄。第三項則是自動倉儲系統，專門處理非常用藥材，既可優化儲存空間，又能減少人手操作，同時做到與傳統藥櫃的無縫連接。

新系統的運作流程經過精心設計，從醫師開立電子處方開始，智能藥櫃隨即亮燈指引工作人員取藥。操作員按照系統指示在指定位置取藥後，視覺系統會立即進行驗證，再經電子磅稱重確認。最後由自動化設備負責包裝及運送工作。這套全自動化流程不僅可實現99.9%的配藥準確率，更確保整個過程全程可追溯，大大提升配藥質量保證。

展望未來，該系統將進一步整合更多先進技術，包括運用人工智能優化處方配搭、引入預測分析以改善庫存管理、應用區塊鏈技術加強藥材追溯等。這些創新應用不僅為發展個人化中醫藥方案鋪路，更可與現有醫院資訊系統及電子病歷實現無縫對接，進一步推動中醫藥現代化發展。

物流及供應鏈專家指出，創新科技的應用不僅能大幅提升中藥配藥的準確度和營運效率，更能協助業界在保存傳統中醫藥文化的同時，推動行業可持續發展。隨著本港人口結構持續改變，銀髮市場興起，加上大灣區發展帶來的機遇，中醫藥服務需求將持續增長，智慧科技的應用可望為中醫藥界開創新局面，為市民帶來更優質的醫療服務。

本文其中一位筆者（劉銳業博士）領導的研究項目「建立大灣區大健康產業的可持續發展」旨在深入探討大健康產業如何成為區域經濟增長的新引擎，並與聯合國永續發展目標相結合。「建立大灣區大健康產業的可持續發展國際會議」將會於7月24日至25日舉行，通過學者、政策制定者、協會領導者和產業從業者的深入交流，大灣區大健康產業發展藍圖將更加清晰。在人口老齡化加速和健康意識提升的背景下，大灣區大健康產業必將成為區域經濟的重要支柱和民生改善的關鍵力量。香港應把握這一歷史機遇，充分發揮自身優勢，與其他大灣區城市攜手共建健康灣區、智慧灣區，為居民提供更優質的健康服務，同時為可持續發展目標作出積極貢獻。

作者于承忠博士是香港航運物流協會新供應鏈召集人，劉銳業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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