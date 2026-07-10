來稿｜別等荷里活廣場悲劇重演才談精神復康

來稿作者：羅浚軒



香港社會談及思覺失調（精神分裂症），往往只在出現暴力事件、住院個案或社會爭議時才突然關注，例如荷里活廣場途人被襲擊或屯門開槍事件。但真正值得深思的，不是危機後如何補救，而是本港是否已建立一套足夠前移、完整且具人情味的社區支援系統，讓患者不必一步步走向失控邊緣。精神病的處理從來不應只是「食藥」兩個字可以概括，術業有專攻，它牽涉家庭、社區、復康、就業、社交與長期跟進的整體工程。唯有把醫療、心理、社會及復元元素全面整合，才能真正幫助患者在高壓的香港城市環境中重建生活。



心理教育是賦能日常生活的工具

社會常把患者視為「有病的人」，卻忽略他們同時是要上學、工作、與家人相處、要在城市中生活的人。若支援系統只停留在急症、覆診和藥物管理，便只是處理表面症狀，而非處理生活本身。在高壓、快節奏、家庭負擔重的香港，這種支援缺口的後果，往往在某次危機中瞬間爆發，導致資源浪費、患者反覆入院，以及家庭長期承受沉重壓力。最終，這種「防守型」模式無法有效阻止精神健康危機的發生。

心理教育（psychoeducation）是整全照顧的核心。它不只是簡單向患者或家屬講解病名，而是一套有結構、循序漸進的介入方式，目的在於協助患者理解病徵、辨識復發警號、掌握藥物作用與副作用處理策略，以及學習如何與家人共同制定危機應對計劃。其價值不在於知識輸入，而在於把醫療知識轉化為患者與照顧者的日常行動能力。研究一致支持，心理教育能有效減低復發率、提升服藥依從性，並改善家庭整體應對能力，尤其當家屬共同參與時效果更為顯著。

然而，心理教育必須謹慎推行。提升患者對病情的「洞察」不一定帶來更好心理狀態：部分患者在更清楚意識到自身病情後，反而可能感受到更強烈的標籤壓力、自尊下降，甚至引發抑鬱。因此，心理教育不能粗暴推行或淪為「要求患者正面面對」的道德說教，而需注重個別化、共情與漸進原則。真正有效的心理教育，是讓整個照顧網絡一起學習如何支持患者，而非把責任一股腦丟給患者本人。

強化家庭作為支援核心的功能

在香港的精神健康照顧體系中，家屬往往是第一線照顧者，卻經常是最缺乏支援的一群。家庭介入對減低復發、改善服藥依從性及提升整體穩定性有明顯幫助。思覺失調影響的不只是個人情緒與思想，還會深刻改變家庭內的溝通模式、照顧負擔、經濟壓力與衝突頻率。很多家庭直到情況嚴重，才懂得如何辨識早期警號、處理患者拒藥情況、避免正面衝突，或在適當時機及早求助。若制度沒有把家屬納入介入架構，家人便被迫在缺乏裝備的情況下承擔最沉重責任，這不只是家庭問題，更是公共政策問題。

香港公共精神健康服務若要真正進步，就不應只關注「患者有沒有覆診」，而應積極問「家屬有沒有被教育、被支援、被提供喘息空間」。沒有家屬支持的復康很容易變成孤軍作戰；而一個把家屬視為合作夥伴的制度，才有可能大幅壓低復發風險，提升患者重返社區與社交生活的機會。

社工應扮演好跨專業團隊橋樑

思覺失調的全面照顧絕非單一專業所能完成，而是需要跨專業團隊（interprofessional team）的緊密協作，包括精神科醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師及社工等。各專業分工明確又互相補足：醫生與護士主責藥物治療與生理監測，心理學家提供認知行為介入，職業治療師協助日常生活技能重建，而社工則負責把醫療成果延伸至社區生活層面。社工在其中扮演不可或缺的橋樑角色，包括個案管理、外展探訪、康復訓練、家庭支援、福利轉介及長期跟進。

社工的工作遠非「幫忙填表」那麼簡單，而是把治療、生活、家庭和社區重新連結起來。在香港高密度城市中，患者的復康障礙往往來自住房環境、經濟困難、失業壓力及社會標籤。透過持續跟進，社工能及早識別風險、協調資源，並幫助家庭建立可持續的照顧模式，從而大幅降低患者再次崩潰的風險。唯有強化社工在跨專業團隊中的核心地位，思覺失調服務才能從醫院為本轉向真正以人為本的社區復元模式。

多元輔助手段介入促情緒調節

除了傳統醫療與心理介入，藝術治療（art therapy）及各種運動療法正日益成為重要的非藥物輔助手段。藝術治療透過繪畫、音樂、戲劇等創作形式，幫助患者表達難以用語言描述的情感，減輕焦慮、提升自我價值感，並促進情緒調節。運動療法則能改善睡眠、釋放壓力荷爾蒙、提升腦內啡水平，對思覺失調患者的認知功能與情緒穩定有正面作用。

特別值得推廣的是足球療法等團體運動介入。足球作為團隊運動，能自然地培養合作、溝通、紀律與歸屬感，為精神健康康復者提供重投社會的低壓機會。透過參與足球訓練或比賽，患者可在安全的環境中練習社交技巧、重建自信，並逐步打破自我隔絕。結合社工或職業治療師的帶領，這類運動療法能有效補充傳統治療，幫助患者從「病人」角色逐步轉向「球員」或「團隊成員」的積極身份認同。香港可參考國際經驗，在社區中心或復康計劃中系統性地引入此類活動，作為跨專業團隊的延伸服務。

醫管局的 E.A.S.Y. Programme 及全港精神健康綜合社區中心（ICCMW）正推動社區支援模式。政府近年積極落實《基層醫療健康藍圖》，推廣《4Rs精神健康約章》，加強「醫教社同心協作」，並在地區康健中心提供情緒支援。2025年全港抑鬱指數調查更顯示港人情緒危機達歷史新高，Z世代抑鬱情況尤其嚴峻，凸顯全面社區介入的急切性。地區康健站、香港心聆（Mind HK）、浸信會愛羣社會服務處等，配合24小時精神科熱線，為有需要人士提供即時支援。

健康政策由精神健康諮詢委員會牽頭，分為三大主軸。首先是預防與及早識別：地區康健中心推行「健康心靈先導計劃」，為輕至中度情緒困擾人士提供低密度心理治療。目前有3個中心提供免費評估，2026年將增至更多，由具心理學或輔導背景人員跟進。在及早介入與治療方面，公私營協作縮短輪候，設立精神科熱線提供即時支援。在社區支援與復康方面，全港18區設精神健康綜合社區中心（ICCMW），提供一站式輔導及社交活動。

助人走向復元是城市文明體現

香港每逢相關事件，討論易走向恐慌或空泛同情。真正需要的是制度化早期介入、社區承托和家庭支援，避免「震驚—檢討—淡化—遺忘」的循環。2025年「全港抑鬱指數調查」顯示，港人情緒危機達歷史新高：整體抑鬱平均分7.27（13.1%中重度），焦慮平均分5.90（22.6%中重度），Z世代（18-24歲）高達43.5%受中重度抑鬱影響。超過一半人面對情緒困擾時不處理或不求助，部分依賴AI傾訴，延誤專業幫助。

總結而言，思覺失調的處理不能只靠醫院或藥物。心理教育、家庭介入、跨專業團隊合作（特別是社工角色）、藝術治療、運動及足球療法、社區照顧，長着雙眼的人都能看出，這些才是減少復發、提升復元能力、幫助患者重新融入社會的關鍵。對香港而言，真正的挑戰不在於「知不知道怎樣做」，而在於能否把這些理念轉化為穩定、可持續、貼地的服務系統。這不只是醫療改革，更是城市文明程度與社會韌性的體現。當社會願意投放資源於早期預防、家庭支援、跨專業協作及多元復元途徑（如藝術與運動），我們才能真正告別事件驅動的被動模式，讓每一位患者獲得理解、陪伴與長期支援。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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