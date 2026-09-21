徐兆恒｜世界阿茲海默症日——及早檢測給自己一個守護大腦的機會

來稿作者：徐兆恒醫生



相信很多人都有聽過 「阿茲海默症」，但大眾未必能明白「阿茲海默症」、「腦退化症」 及「認知障礙症」等的病症名詞的分別。藉今天（9月21日）是世界阿茲海默症日，就讓我為大家介紹以上的分別，希望協助全球各地正視認知障礙症的問題。



阿茲海默症疾病成因

我們以前常聽到的「老人癡呆症」，因「癡呆」一詞帶有貶義、歧視及負面元素，容易對患者及其家屬造成心理標籤和傷害。因此香港政府及醫護界於2010年將「老人癡呆症」改稱為「腦退化症」，並在2013年起統一正名為「認知障礙症」。「認知障礙症」 的最常見成因則是「阿茲海默症」(佔整體個案約六至七成) 。

「阿茲海默症」起病隱匿，早期診斷困難。它是一個連續疾病的病譜系，通常由50歲以上開始， 從出現腦內病理改變，沒有症狀。經過持續的進展，而最終出現臨床症狀。主要病理學是因為腦皮質內β-類澱粉蛋白(Amyloid β protein, Aβ )沉積形成斑塊。另外tau蛋白(tau)異常磷酸化而形成神經原纖維纏結。這些病變阻斷神經細胞間的神經訊號傳導，並產生毒性引發神經細胞死亡。這些病變通常首先發生在負責記憶的海馬體，並伸延到腦部其他地方，病變可以長達10至20年，最終出現認知障礙。

病者主要出現學習新知識能力下降、近期記憶力減退、頻繁遺忘事件、出現重複提問、無法記清時間和預預約事件等。

血液檢測技術已逐步成熟

以往要了解腦部狀況，主要靠磁力共振（MRI）或正電子腦掃描（Amyloid/Tau PET Scan）等影像檢查。亦可透過腰椎穿刺抽取腦脊液（CSF）。然而，影像檢查價格昂貴且輻射及示蹤劑的普及率有限；而抽取腦脊液則屬於具創傷性的侵入性檢查，臨床上較難作為普羅大眾的常規早期篩查工具。這些局限，往往令患者錯失了在「黃金期」及早介入的時機。隨着醫學檢驗技術的突破，現在透過高靈敏度血液檢測，例如新一代的高靈敏度「單分子免疫檢測技術」（Single Molecule Immune Detection, SMID），其靈敏度可達 fg/ml 級別，能精準滿足從臨床前期、輕度認知障礙期到痴呆期等不同階段的定量檢測需求，精準捕捉血液中微量的早期病理變化。透過測量與大腦健康相關的「生物標誌物」，例如磷酸化tau蛋白 (p-Tau 217) ，神經絲輕鏈 (NfL) 膠質纖維酸性蛋白（GFAP）。

p-Tau 217（磷酸化tau蛋白217）是目前醫學界公認診斷阿茲海默症比較有效的血液生物標誌物。研究顯示，p-Tau217的準確率極高，與腦內Aβ和tau病理高度一致，其預測Aβ和tau病理的敏感度分別達82%和83%，準確性分別為86%和83%。NfL （神經絲輕鏈）是反映腦神經細胞軸突受損與退化的重要指標。血液中的水平在認知功能臨床症狀出現前10年水平快速升高，反映神經退行變的嚴重程度。NfL並非阿茲海默症獨有，在多種其他神經退化疾病中均會顯著升高。GFAP這項指標反映了腦內星形膠質細胞的增生情況。血液中高水平可間接反映大腦早期及中期的Aβ蛋白沉積情況。

2026年，香港醫學界發表了最新的共識聲明，明確指出血液生物標誌物（Blood-based biomarkers）可作為評估阿茲海默症病理的首線輔助測試。同時，國內亦發布了最新的《阿爾茨海默病血液蛋白標誌物及其檢測技術專家共識（2026版）》，亦作出同樣的建議。

相比複雜的影像檢查，血液檢測已發展到可提供簡單，快捷及更方便的準確醫學判斷。如果你或家人屬於以下任何一類，應認真考慮進行大腦健康評估：​50歲或以上，開始留意到自己或家人記憶力有變化；有認知障礙症家族病史；本身有高血壓、高血糖、高血脂，或有吸煙習慣——這些都是影響腦血管健康的重要風險因素。

大腦健康不只是個人的事

需要強調的是，血液檢測結果並不等於確診阿茲海默症。它的作用是提供多一項客觀數據，讓你同醫生有更多資訊去判斷下一步治療方法。如果結果顯示需要關注，醫護人員可以及早建議進一步檢查或介入，而非等到問題惡化才補救。

現時我們已經有抗澱粉樣蛋白藥物（Anti-amyloid therapies）等突破性針對療法，若能在疾病早期（輕度認知障礙或早期痴呆階段）及時發現並在合適情況下用藥，能有效減緩認知功能的衰退。

大腦健康從來不只是個人的事。當長者的認知能力開始下降，承受壓力的不僅是患者本人，更包括肩負照顧責任的家人。及早了解風險，既是對自己負責，亦是對家庭的一份承擔。除檢測之外，日常保持充足睡眠、規律運動、均衡飲食，以及妥善控制「三高」，均有助維持大腦健康。但首要之務，是勇於正視問題，不再逃避。雖然公立醫院未正式引入高靈敏度血液生物標誌物檢測，但是坊間不少私家醫院開始開拓此服務，我們亦期待大腦健康檢查變得更為便捷普及。在世界阿茲海默症日之際，我們更應謹記：與其等到記憶力明顯衰退才後悔莫及，不如趁今日，以一管血液，給自己一個及早了解大腦健康的機會。

作者徐兆恒醫生是播道醫院院長。



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