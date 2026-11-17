筆下心澄｜李兆華

《青山醫院六十五周年系列三：青山共融》

昨天受邀叫我寫一篇文章，說李醫生你十月便真正退休了，臨別秋波，你為醫院的社區工作寫一篇文章吧。我說寫什麼呢？他說寫今年65周年開放日主題—共融(Inclusion)及抗逆力(Resilience)吧。



也好，我剛好昨天門診有一個病人，已經八十五歲了。她很不幸，二十多歲便患有精神分裂症，初時病情較難處理，1989年她病情最差時，還入過葵涌醫院住了幾個月，但奇跡地她之後的病情控制得很好，她也定期覆診、按時服藥。



社會對病人的接受、幫助、關心，除了可讓他們病情不會復發，更讓她們可以在社會開心地生活。（資料圖片/陳嘉元攝）

她單身，從未結婚，無兒無女，只是一個人住在元朗的公屋，父母已不在，有一個弟弟也住元朗，但不親。出院後初時，她在庇護工場工作，之後轉到元朗一間很小型的手作坊做工，我估是按件計，病人手腳慢，她的老板也沒所謂，這幾十年如一日讓她安心工作。她每日都按時返工、放工，賺一點錢。她日常開支不大，一般放工後去附近的街市買一點餸回家，煮飯、做家務、睡覺，天明便又是另一天了。

我十年前接手她這個案，對她又更了解了。雖然她無兒無女，但很多工友及職員對她很好，很關心她。她不只生活簡單，思想也很單純、與世無爭，見到她總令人感到安寧快樂。

很不幸，五年前她開始有認知障礙症。三年前她跌倒，斷了骨，最後進了天水圍一間老人院。在老人院裡，她也是模範病人。

昨天早上覆診，她與兩個退了休的前工友黃生及黎小姐一同前來。她坐在輪椅上，手裡拿著一樽可樂，看來頗在狀態，黃生說：「李醫生，你上次給的『補腦丸』很有效，所以婆婆記性及對答都變好了。黎小姐說：「以前在工場婆婆偶然都有自言自語，不過我地冇嘢㗎，繼續錫佢，佢鐘意食雲吞粉，飲可樂，我地咪買俾佢囉。」病人好像知道我即將退休，問我是否今年，我答是呀，並叮囑她要定期食藥。

她離開後，我便想起以前書本教精神分裂症病人很大機會長期失能，沒有工作能力，而婆婆的情況令到我們醫生大跌眼鏡。「點解婆婆可以咁好呢？」我相信一方面是因為婆婆的性格單純及生活簡單，減少了很多我們凡人的壓力，但更重要的是社會對她的接受，對她的幫助、關心，令她的病情不會復發，讓她可以在社會開心地生活，她以前手作坊的老闆、她的工友、黃生、黎小姐都是我們共融的好例子。

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。（資料圖片）

【同場預告】

青山醫院將於2026年12月5日（星期六）舉行65周年開放日，主題為「抗逆‧共融」。當日備有一系列精神健康教育活動，歡迎全港市民免費入場參觀。

作者李兆華是青山醫院精神健康學院顧問醫生。



「筆下心澄」欄目由青山醫院醫護人員撰寫，安撫讀者情緒波瀾。故事細節經修改以保障病人私隱。



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