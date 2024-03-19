食環署銅鑼灣搗破無牌食物製造工場　一人被捕　銷毀約50公斤食物

食環署今日（19日）採取突擊行動，在銅鑼灣利園山道一間懷疑非法用作食物製造工場的樓上單位，搗破一間無牌食物製造工場。行動中拘捕一名人士，就涉嫌無牌經營食物製造工場展開檢控程序，並銷毀約60公斤食物，當中包括已製成準備運送的飯盒。



工場派傳單宣傳電話訂購飯盒

食環署根據搜集所得情報，今日（19日）採取突擊行動，在銅鑼灣利園山道一間懷疑非法用作食物製造工場的樓上單位，成功搗破一間透過派發宣傳單張及接受以電話訂購飯盒的無牌食物製造工場，拘捕一名人士，就涉嫌無牌經營食物製造工場展開檢控程序，並銷毀約50公斤食物，包括已製成準備運送的飯盒。

食環署發言人呼籲，市民如欲透過網上或電話訂購食物，應確保食物源自持牌食物業處所，而持牌食物業處所須在處所入口附近顯眼處展示已領有牌照的告示，以資識別。此外，提供外賣服務的持牌食物業處所亦須在宣傳印刷品上清晰提供相關牌照的資料，讓市民知悉。

發言人又指，會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌經營食物業的違法行為，以保障食物安全及公眾健康。根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物製造工場，皆屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。