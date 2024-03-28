復活節｜入境處料周五60萬人北上　商場推免費泊車日吸客留港消費

復活節及清明節長假期將至，入境處預計有約1,100萬人次出入境，更估計周五（29日）為高峰期，將有60.1萬人次經陸路出境。在港人持續北上熱潮下，近期本港各區已接連出現店舖結業潮，零售和食肆為重災區，有不少商戶趁長假期推減價促銷留住港人，其中尖沙咀海港城首推全「城」免費泊車日，最長可以泊足10小時，冀吸引有車人士消費。而網上近期亦出現「全港執笠關注組」及「留港消費關注組」，呼籲市民留港度復活節。



(海港城網頁圖片)

商場推免費泊車日 入場即獲5小時免費優惠

明日（29 日）將展開復活節及清明節長假期，港人最熱衷假期外遊，加上北上熱潮不減，入境處預計有約1,100萬人次出入境，其中周五（29日）為高峰期，料多達60.1萬人經陸路離境，相信會再創北上人次紀錄。

為了留住港人，各區都有不同活動和商戶優惠，其中尖沙咀海港城於復活節長假期間（3月29日至4月1日），將首次推出全「城」免費泊車日，只要駕車入海港城停車場，即可獲免費泊車5小時，如在場內每消費 $100，可獲額外贈送多1小時免費泊車，即若在商場內消費500元，全日最長可以免費泊車10小時。

全港結業潮惹關注 網上現執笠關注組 籲復活節留港消費

近期本港各區都出現店舖結業潮，包括大昌行集團旗下有39年歷史的大昌食品市場的28間門店，下月將結束營運；金記冰室在北區的7間分店亦接連結業等，引來多人關注。社交平台Facebook亦出現「全港店舖執笠結業消息關注組」和「留港消費關注組」，有不少網民近日呼籲市民留港消費，尤其在今次復活節長假期，盡量留在香港，幫助提振經濟。

有網民呼籲市民在復活節假期留港消費。(facebook群組截圖)

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