汀九橋南行線最快年底推智慧公路先導計劃　意外時可開路肩減擠塞

運輸署《交通運輸策略性研究》建議推動智慧公路，並計劃在汀九橋南行線實施智慧公路先導計劃。運輸署最新文件披露，計劃在汀九橋南行線安裝全覆蓋的自動事故檢測系統，實時感知交通意外等異常情況，並加強配備行車線管制訊號、可變速度限制標誌及可變信息顯示屏等令交通管制更快更到位，又預料實施先導計劃後，可因應實際路面狀況利用路肩維持容車量，紓緩因意外造成的交通阻塞。該署指工程計劃今年年底完成並啟用，會在收集數據及意見後考慮在測試其他智慧公路應用。



汀九橋南行線最快年底推智慧公路先導計劃。（資料圖片/廖雁雄攝）

運輸署向葵青區議會交通運輸委員會提交文件，交代「汀九橋智慧公路先導計劃」詳情，指現時汀九橋南行線為三線行車並設有路肩，由於各兩條行車線的青朗公路與屯門公路連接路車輛需在汀九橋南行線進行匯合至三條行車線，故汀九橋南行線於繁忙時段一般會較為擠塞，一旦因意外或其他情況而需要封閉行車線時，則會對橋面交通做成更大影響。

該署建議在汀九橋南行推智慧公路先導計劃，包括加裝全覆蓋的自動事故檢測系統，協助青馬管制區的控制中心全天候監察該路段的行車狀況，系統會透過數據和影像分析，實時感知異常情形、檢測出交通事故、靜止車輛、行人進入公路等情況。

汀九橋智慧公路先導計劃範圍。（運輸署文件）

另會加強配備行車線管制訊號、可變速度限制標誌及可變信息顯示屏，令交通管制更快更到位。當道路發生事故時，運輸署可降低路段車速限制，減低二次事故的風險，亦會透過增設可變信息顯示屏，向駕駛者提供更多實時訊息。

運輸署指，先導計劃落實後，預計該路段交通事故發生時，可以因應實際路面狀況利用路肩維持容車量，紓緩因意外造成的交通阻塞。 該署稱已委託路政署及機電署聘承建商進行土木及電機工程，現已展開前期工作，料工程最快今年底完成啟用，工程期間會維持三線行車，並集中在晚上進行。

運輸署續稱，會繼續與相關部門檢視於意外或其他情況而需要封閉行車線時的交通安排，制定利用路肩的方，也會透過先導計劃反應，在收集相關數據及意見後，考慮測試其他智慧公路的應用，並制定更廣泛的智慧公路實施策略。