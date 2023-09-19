修頓球場、葵涌運動場等10地點最適宜辦墟市　團體促政府簡化程序

撐．基層墟市聯盟今日（19日）發表「民間墟市用地列表」，並促請政府兌現承諾盡快提供場地舉辦基層墟市。聯盟收集意見選出10大適宜墟市用地，其中灣仔修頓球場及葵涌運動場獲評分最高。

聯盟指出，申請舉辦墟市的程序需耗時逾兩個月，而各政府部門申請準則不一，地區諮詢程序的門檻過高等問題，並建議政府成立專責部門以簡化申請程序及促請有關當局推出「試行提供適合舉辦墟市的政府場地」。



10大適宜墟市用地 灣仔修頓球場及葵涌運動場列雙冠

撐．基層墟市聯盟透過詢問18 區的各持份者包括地區團體、檔主及公眾意見， 收集了 167 個墟市場地的建議，並選取其中119個墟市政府用地作及評核。

社區發展陣線吳玉英表示，根據「墟市用地適宜準則」，包括考慮該用地的面積、可達性、設備配套等因素，以評核 119 個墟市建議場地，當中有 57 個墟市建議用地評分達至過半以上的評核水平，能夠達一定的合適度。

社區發展陣線吳玉英表示，評核 119 個墟市建議場地，當中有 57 個墟市建議用地評分達至過半以上的評核水平，能夠達一定的合適度。（洪芷菁攝）

在評分最高的10個墟市建議用地中，最高的為灣仔修頓球場及葵涌運動場，不過政府早前舉行 「香港夜繽紛」啟動禮的選址西九文化區未入十大，排名在第53位。

評分最高 10 個墟市建議用址為：



1.灣仔修頓球場



2.葵涌運動場



3.黃大仙廣場



4.美孚橋底(萬事達廣場對出）



5. 銅鑼灣東角道/記利佐治街行人專用區



6.屯門仁愛廣場



7.天水圍銀座廣場



8.葵青劇院對出空地



9.香港文化中心露天廣場（近鐘樓）



10.長沙灣遊樂場



她表示，將有關57 個墟市建議用地制定成為「民間墟市用地列表」，並將有關用地列表提交予政府部門，以供政府審査轄下場地舉辦墟巿的參考建議及準則。

申請舉辦墟市耗時逾兩個月 部門申請準則不一

撐．基層墟市聯盟成員姚舒敏表示，與成員團體多年來於不同政府場地申請舉辦地區墟市活動，但申請墟市程序及時間冗長，耗時超過2個月，亦需不斷補充申請表格以外的文件，而申辦團體需待活動數日前才可獲悉申請結果，令團體難以有合理時間準備及宣傳。

撐·基層墟市聯盟成員姚舒敏表示，成員團體多年來於不同政府場地申請舉辦地區墟市活動，但申請墟市程序及時間冗長，耗時超過2個月。（洪芷菁攝）

她亦指，不同部門之間的申請流程及準則不一，令申辦團體難以應對及遇上各種阻滯，如申請於房屋署的場地需取得區議會支持，有團體因無法完成「諮詢」區議會程序而無法成功申請。此外，康文署場地的臨時構築物的高度豁免限制為 1.7米，與其他政府部門場地要求的2米準則不一，令申辦團體無所適從。

售賣手工百家被及枕套的檔主陳女士表示，以往申請擺檔需時過長，往往需要幾個月時間，故每年只得擺一至兩次攤檔，縱使在家「密密縫」，展示手作工藝的機會太少。另一位售賣手工梘及頭飾的檔主石小姐亦表示，申請過程需要獲得多個部門審批，如地區民政處、地政總署、消防處等部門，故會出現如在1月申請，然而到3月仍未獲回覆及審批的情況。

過高門檻的地區諮詢程序

姚舒敏又指出，過高門檻的地區諮詢程序，如團體須得到過半區議員在限期内以書面回覆「支持」，方可完成程序。除了相關字眼並非政府内部較常用的「不反對」，若然區議員沒有及時回覆，同樣意味團體無法通過地區諮詢。

促盡快推出「試行提供適合舉辦墟市的政府場地」

姚舒敏又表示，鑑於環境及生態局於本年6月曾表示考慮到有團體希望政府可以提供政府場地，讓他們申請籌辦墟市，相關部門現正檢視轄下場地，計劃以試行形式，提供一些可供有興趣團體於指定日子申請舉辦墟市的場地，預計今年第三季左右公布詳情，包括場地地點、申請資格及程序等。

聯盟指，惟本年第三季即將完結，當局仍未公布有關試行措施，因此聯盟現促請當局能夠 「兌現承諾」，盡快推出「試行提供適合舉辦墟市的政府場地」，以供團體舉辦基層墟市。

墟市場地需多元

聯盟建議揀選墟市場地必須多元化，以切合不同社區階層人士的消費需要，建議政府揀選的場地必須多元化，並以聯盟訂定 「墟市市用地適宜準則」及「民間墟市用地列表」作為當局「試行提供適合舉辦墟市的政府場地」的場地參考建議，及審查轄下場地舉辦墟市的參考準則，從而能切合不同社區或階層人士的消費需要。

開放閒置用地辦墟市 成立專責部門簡化程序

聯盟亦建議，常規開放政府各區閒置用地以供恆常舉辦墟市，長遠設立恆常「墟市用地清單」，最後建議改善當局能夠推出針對「墟市活動」的一站式申請程序，包括成立專責部門、提供特定申請表格等，從而簡化申請程序及提升處理申請的效率。