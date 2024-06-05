荃灣小店推熱香餅漢堡意外爆紅反惹投訴　老闆致歉：沒料反應如此

不少港人遊日本時最愛品嘗的快餐店名物「熱香餅漢堡」，近日在荃灣一間屋邨餅店出現，並意外成為爆紅搶手貨。該店老闆從日本取靈感，再鑽研「二次創作」，以平民價推出後，引起熱烈關注，不少人專程由各區前來購買，每日風雨不改在店外大排長龍，日前更因排隊人龍阻路，惹來街坊報警投訴。



記者周一（3日）到餅店了解其受歡迎程度，當日在黃色暴雨警告下，仍無阻排隊人龍的搶購意欲，200個熱香餅漢堡新鮮出爐不足10分鐘，已聽到店員高呼「截龍」，瞬即售罄，老闆陳贊善稱：「真係冇諗過排咁長龍，反應咁熱烈。」他原本希望讓街坊吃到熱辣辣的即製漢堡，沒料影響行人出入，他願意致歉及答應想方法改善。



老闆陳贊善表示，對於阻礙到其人道路使用者十分抱歉，當初只想街坊可以吃到「熱辣辣」的漢堡，想不到反應如此熱烈，亦覺得這是「幸福地忙碌」（黃浩謙攝）

+ 2

該間爆紅小店「泰興餅店」在海壩街近福來邨經營了8年，主打平民價港式麵包，一直有熟客捧場，店內經常人頭湧湧，但成為排長龍人氣店，則為第一次。老闆陳贊善為免影響其他買麵包的顧客，刻意增設專隊，早上限量100個，下午200個，而且每人限購兩個，一方面解決人龍問題，二來亦不用顧客久等。陳贊善又專誠購入了兩個商用爐以加快烹煮速度，為的就是希望客人可以很快買到並吃到「新鮮熱辣」的熱香餅漢堡。薄利多銷的街坊小店也提供如此貼心服務，他解釋，因為父母一直教導，「你點對啲客，啲客就點對你」。

訪問期間，陳贊善數次向排隊的購客免費派杯裝水，又表示如有需要可借出雨傘，他說不想顧客為了買包而要排長龍，但始終製作需時，惟有盡量減少客人的不便。例如前一天天氣炎熱，烈日當空，他便借出雨傘予顧客遮蔭。

+ 7

為何會想到推出熱香餅漢堡？陳贊善指兩個月前去日本旅行時，試了當地麥當勞的熱香餅漢堡，又甜又鹹的味道令他很喜歡；估計熱香餅漢堡可以在荃灣賣出一定數量，於是回港後便著手嘗試將那味道還原。試了4、5次配方，加上請教了不同師傅及在日留學朋友後，他終於試出接近一模一樣的味道。

至於定價，因為泰興餅店始終是一間屋邨舖，客人主要是福來邨的居民或在附近上班的人，所以一個熱香餅漢堡只售15元，定位在居民負擔得起的水平。陳贊善接住說，餅店一向方針都是薄利多銷，而且福來邨是荃灣最舊的屋邨，以老人居多，所以希望以一個較便宜的價錢讓他們也可以吃到熱香餅漢堡。

陳贊善又指他們一向都會構思一些新產品，在傳統港式麵包外提供一些新頹的選擇給客人，例如早前推出的法包布甸。

不過，「人紅自然是非」，周日下午警方就接獲街坊投訴，指泰興餅店的人龍阻礙行人路，以及隔鄰滿樂大廈停車場的出入口。陳贊善表示感到十分抱歉，因為他並不想影響到其他街坊及商戶，未來會做得更好。他當日便向管理處借來路錐，並貼上告示提醒排隊的顧客留一些位置給其他人。

他強調並非刻意安排顧客等候，但因為想他們吃到「熱辣辣」的，所以包內的豬柳及蛋不能預先煎好再翻熱。「如果要快，我會推薦去快餐店，但我想客人食到熱辣辣嘅包，先好食」陳贊善曾試過派籌方式，以為這樣就不用客人排隊，不過就有客人最終「no show」沒有出現，浪費了預留的漢堡；客人離開太久才回來，漢堡亦不再「熱辣辣」。

泰興餅店能在逆市中突圍而出成長龍小店實非易事，陳贊善認為現時香港經濟受港人北上消費成風影響，無可否認中國內地人在創新方面領先港人，但他不希望香港人會落後太多，「畀心機」追趕他們的創作力，以及要敬業樂業，令客人滿足。

葉婆婆住在附近，平日留意到泰興餅店很多人排隊，周一（3日）下雨天人相對較少，於是便來光顧。泰興餅店熱香餅漢堡的第二輪開賣時間為12時30分，葉婆婆早於開賣時間30分鐘前便已排隊等候。她表示平日有在泰興餅店買麵包，今日「見人少咪嚟排吓」。

住九龍東的Winki早前已在Instagram留意到有人指泰興餅店的熱香餅漢堡，與日本麥當勞的味道一樣，剛好約了朋友來荃灣，於是便順道與朋友來一嚐其味道。她買完後，又手持熱香餅漢堡與餅店外的海報「打卡」。

尹先生就曾聽朋友說過泰興餅店的熱香餅漢堡味道很好，不過近日餅店都大排長龍，所以即使住附近，他這天也是第一次來排隊，加上下雨人流少了，於是來試一試。他又形容周末時泰興餅店的人龍「好誇張」。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！