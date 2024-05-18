逆市自救︱蝦麵店奇招求Like集氣獲業主減租　老闆寄語自強繼續衝

【小店/執笠潮/結業潮/逆市自救/北上消費/留港消費】香港恢復全面通關後一年多，市道依然不似預期，加上港人持續北上消費，旅客改變旅遊模式，興起「深度遊」或「窮遊」，間接令不少商舖門可羅雀，市面出現店舖「執笠潮」，餐飲業、零售業都叫苦連天，不知多少老闆邊捱邊嘆氣。



灣仔「蝦麵店」老闆Ricky就不甘坐以待斃，想出奇招在社交平台facebook及instagram求Like集氣，再以Like數跟業主商討減租，最終獲業主同意減5%租金，為期6個月。能夠成功減租，業主的善良固然重要，但Ricky自強的意志亦居功不少。到底Ricky為何會在餐飲業打拼，又如何在逆市中絕地求生？



蝦麵店老闆Ricky本為企業管理顧問，2016年接手經營蝦麵店，並學習如何烹煮蝦麵和湯底。（黃寶瑩攝）

棄高薪厚職轉投餐飲業 獲相熟夫婦傳授秘方接手蝦麵店

今年37歲的Ricky，擁有3個學士及碩士學位，包括金融、政治與哲學及法律系，畢業後在大公司出任管理顧問，成為「企業醫生」，曾經為跨國企業處理10億項目；他又曾服務一家族辦公室，直至2016年毅然放棄高薪厚職，轉行投身餐飲業，由以往在冷氣房工作，現在要「落手落腳」在廚房煮麵，這個決定源自「蝦麵店」上一手老闆的邀請。

「蝦麵店」在灣仔經營了25年，上一手老闆夫婦從馬來西亞跟師傅學習秘方熬煮湯底，烹調出一碗又一碗蝦湯麵。至2016年，老闆夫婦都因為年紀老邁，渴望退休，但又苦無後人繼承，於是就問相識多年的Ricky「有冇興趣學識點樣做一個傳統馬來西亞麵嘅手藝呀？」Ricky希望能將傳統手藝傳承下去，於是跟隨老闆夫婦學習煮麵，並接手蝦麵店。

Ricky訴說其轉職背後的暖心故事，現在回想起當初選擇餐飲的原因，除了那對夫婦給予機會外，更主要原因是他覺得從事餐飲業，每天都可以接觸不同階層的人，如同事、顧客、業主或是商業夥伴等，是其中一個接觸面最廣的行業，可以令他感受這個世界多一點，亦有助他思考價值觀。

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疫後通關市道反高潮式轉差 香港變冷清生意一落千丈

蝦麵店在疫情期間生意反覆，幸好在不少區份，如黃大仙、將軍澳等都有支持者團購外賣，令蝦麵店仍可有一定生意額。當接近疫情尾聲時，Ricky又跟大部份食肆老闆一樣，憧憬著通關後香港可以很快複常，市道將會好轉起來，豈料情況恰恰相反。

Ricky憶述在去年聖誕節前他與其他同行還在憧憬生意會好轉，尤其是聖誕節很多時候一家大細會出來玩，亦有很多遊客會過來感受節日氣氛。但結果去年聖誕節生意很慘淡，「我哋先驚覺原來疫情完咗，開關之後嘅聖誕節會比疫情嗰陣時嘅聖誕節仲差」，由那時起Ricky就開始意識到生意有機會差下去。

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事實上，通關之後Ricky的確觀察到香港人因為疫情被困在香港3年，通關後很多時候會想出國外遊，而當大多數人離港旅遊，香港亦變得冷清。Ricky想起那時候感覺到香港氣氛，以及其生意上都受到影響，近期蝦麵店生意額亦有繼續跌下去的趨勢。

最高峰時有5間分店的蝦麵店，有3間分店因疫情期間政府禁堂食等防疫措施影響而倒閉，位於鰂魚涌的最後一間分店，亦於今年3月初結業，現時只剩下灣仔總店，生意亦比疫情前少一倍。面對嚴峻的營商環境，Ricky亦不免有感到絕望的時候。

嗰種絕望係第一你冇能力去改變外在環境，而內在係諗咗好多方法去做但係好似做咗冇成效，呢個就係絕望個位。 蝦麵店老闆Ricky

不過，Ricky沒有被負面情緒壓垮，調整過心態後決定再試新方法改善餐廳生意。在Facebook等社交媒體收集Like數再向業主商討減租，正正是Ricky想出來的一個試驗計劃。

集Like成功獲減租冀創三贏局面 回饋食客推不同優惠

Ricky說這個活動的構思源自Facebook專頁「執笠關注組」，他在專頁內看到很多不同的留言，坊間對餐廳對業主的看法普遍較負面，有很多人罵業主不肯減租，導致很多餐廳捱不住而倒閉。對於大眾對業主的評價，Ricky認為是由於資訊不平衡造成，可能大眾看到香港人流大減，市面一片蕭條，但業主在周末逛商場時，看到人頭湧湧，會覺得可能是餐廳本身有問題，才吸引不到客人。

而作為一個餐飲業從業員，Ricky認為是社會上比較前線的行業，接觸面較廣，所以就立刻思考自己會不會可以做一些事去達到一個多贏的局面。於是他便想到「求Like減租」行動，若業主同意減租，一方面可以為他們帶來一個正面形象「一洗污名」，另一方面就是蝦麵店會以減租幅度雙倍的額度推出不同優惠，客人可以較便宜的價錢在店內消費，最後就是餐廳可以減少成本，更加有本錢做到薄利多銷。

當然，「求Like減租」並不是「寫包單」能成功，Ricky亦知道如果業主不同意也沒有辦法，但總算嘗試過，因此Ricky十分感激業主願意接受他的請求。他記得當時業主反應很正面，更在短短一星期內就回覆他同意減租，而且幅度及時間都比Ricky預計的更大更長。在整個商討過程中，對方更沒有「反價」或要斟酌，更表示「希望大家捱過這段時間」。

Ricky又分享有同為餐廳老闆的朋友近來想擴張，得知他成功獲業主減租後，對他的業主產生好感，於是便找Ricky做中間人，詢問業主是否仍有其他空置的租盤。業主有了正面形象，租盤要租出亦容易了，Ricky認為這也是業主的得益。

獲減租後，Ricky亦履行承諾推出數項優惠，包括平日堂食中午12時30前離座可享9折優惠、所有時段堂食或外賣飯類單點或套餐9折，以及每日下午4時後盲袋或盲枱套餐，小食主食連飲品只68元。Ricky介紹指盲袋或盲枱套餐是類似蝦麵店的「Omakase（廚師發辦）」，客人不會知道套餐內容，方便一些有選擇困難的食客。

與同事打成一片特設「深宵心事台」 要求將心比己服務客人

Ricky在英國的蝦麵店分店將於5月內開張，並有一位員工會隨他到英國發展並在當地定居，訪問當日剛好他們為該名同事餞行。飯桌上Ricky與一眾員工相處融洽，打成一片，關係比一般老闆及打工仔更加密切。

談起與同事的相處，Ricky得意地說他以往較空閒時，會在收工回家後開「深宵心事台」，有煩惱或想找人談心的同事可以隨時來電。他覺得這是一件可以自豪的事，因為想放多一點心思在同事身上，畢竟做餐飲業需要密集地接觸不同客人，有情緒需要很正常。Ricky認為工作時他們是同事，拍檔關係，但晚上可以做朋友，而他亦很享受這種緊密的關係。

老闆真心相待，員工自然感受得到，亦更願意為老闆著想。Ricky的員工在疫情期間就曾向他建議，生意那麼差不如減薪一起捱下去，他們更主動提出將薪金打七折。一班伙記願意跟自己一起捱，令Ricky感動萬分，亦會感覺到大家「真係喺同一條船」，可以一起去面對難關。當然，Ricky最後並沒有答應減薪，對著如此真誠的同事，如非到絕境，他又怎會捨得呢？

「執笠關注組」專頁內亦有人留言大數食肆三大罪，價錢昂貴，食物質素參差以及服務態度差，因此令不少人留港消費意欲大減。Ricky看到後亦有反省蝦麵店有沒有照顧好客人的需求，而他對同事的要求就是將心比己，己所不欲勿施於人，帶著同理心去服務客人，譬如自己也吃不下嚥的食物就不能提供給客人等。

我成日覺得同事係米飯班主，老細只係負責出糧，所以其實佢哋開唔開心係一間舖成唔成功嘅很關鍵嘅位。 蝦麵店老闆Ricky

感未來不明朗如霧中探路 寄語同行要自強繼續衝

成功獲業主減租，但Ricky仍感到未來不明朗，他形容處境好像是要在霧裡面探到一條出路，是要向前走？留在原地等霧散去？都只能憑自己覓得出路，改變不了外在環境，就惟有改變自己的心態。

在這「寒冬時期」，Ricky希望同行要自強，「加油繼續衝」，他相信大部分做餐飲行業的人的韌性都很高，因為餐飲行業是數一數二最難做的行業，而既然入了這一行，就不要抱怨自己的選擇，做好自己才有轉機。

對於Ricky的「求Like減租」方法，食客黃先生就認為現在的小店都很難經營，Ricky的方法挺好，亦證明蝦麵店有自己的市場。他又贊賞業主夠開通，願意聽租客的聲音。另一位食客彭先生就認同方法新穎，不過只憑Like數未必有足夠力度令業主點頭同意減租。他又覺得香港零售飲食業現時面對很大壓力，經營不容易，亦有很多餐廳已倒閉，如果業主們有能力的話，應該要幫租客渡過這個難關。

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