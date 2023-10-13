大坑西邨最後時光｜小店不捨獨有鄰里情　43年眼鏡店老闆：好徬徨

全港碩果僅存私營廉租屋邨、落成逾半世紀的石硤尾大坑西邨，將於明年3月清拆，目前進入倒數階段，除了一眾居民最遲需於明年2月底遷出，邨內的小商戶亦同樣面臨與多年心血告別，也與日夕相對的鄰里說再見，遺下無盡感歎與唏噓。



該些小店以服務街坊為主，離開社區後不知何去何從。其中開業43年的眼鏡老店，當年以足夠買半層樓的18.8萬元標金高價投得商舖租用，如今取回這筆標金已成「雞肋」，連搬舖費用也不夠支付，眼鏡店老闆坦言：「真係好徬徨！」



大坑西邨清拆在即 6小店限期明年2.29遷走

面臨清拆的大坑西邨於1965年落成，至今已有58年歷史，最高峰有逾1,700 戶居民，還有多間商舖，但隨着商戶搬遷及結業，現時餘下六間租戶分布於民興樓地下和二樓，包括「大昌眼鏡店」、「麗宮髮型屋」、「鄰里琴行」、「自柔電器」、「人人公正藥行」等。

今年6月26日早上，幾間小店的大門上，都貼了一封由「香港平民屋宇有限公司」向商戶發出的律師信。信中提到，因大坑西邨即將重建，將終止商戶的租約，商戶須於今年12月31 日之前交吉遷出，經多方斡旋後，與居民一樣獲延期至最遲於明年2月29日遷走。

43年眼鏡老店由東邨搬到西邨難逃二次拆遷

在大坑西邨民興樓的騎樓外牆，掛着兩個巨型眼鏡舊式霓虹招牌，亦是開業43年「大昌眼鏡」的生招牌，離遠已能認出這間眼鏡舖。今年63歲的第二代老闆李先生子承父業經營「大昌眼鏡」，其前身是在大坑東邨的「東成眼鏡」，喻意「大坑東邨」和「成功」。1979年因政府要重建大坑東邨，當年20歲的他和父親便選中了就近的大坑西邨作為新舖位置，改名為「大昌」，則喻意為「大坑西邨」和「昌明」。

李先生憶述，當時因舖位稀少導致競爭激烈，舖位採招標進行招租，當年以18.8萬元的高價標金投得這個舖位，一直租用並服務區內街坊至今，他笑說：「嗰時有班熟客喺度同埋經濟環境都好好，亦都好多間舖頭爭要呢個位，所以先爭到咁高。嗰時18萬幾係好多錢，可以買到半層樓㗎喇！」

事隔多年後，沒想到店舖面臨第二度拆遷，而且清拆已是事在必行，令他感到逼在眉睫。他指當年拆遷獲發搬遷津貼，但今次卻只得一紙通告和一封律師信，連該筆標金也是幾經申訴才能取回，然而今時不同往日，多年來物價通脹和樓價經歷幾何級數飆升，現在買半層樓至少要花300萬元，而他努力爭取回來的18.8萬元，恐連搬遷費用都不夠支付，李先生形容：「真係好徬徨！」

他坦言很希望可以找到合適新舖位繼續經營，尤其因為店內仍存有大量眼鏡和驗眼工具等貨品，貨存藏量相信要花一年以上才能完全清貨，當中有少量是60年代生產、由德國製造的18K金古董眼鏡。他嘆道：「呢度啲貨年零、兩年都清唔晒，就算搵到間舖，裝修都要個幾兩個月，仲未計錢的問題，60至70萬裝修一定要。」他稱明白「平民屋宇」根據合約毋須賠償，但期望可以體諒租戶，發放搬遷津貼。

眼鏡老店的時代終結 傳統「車鏡」工藝沒落

說到「大昌眼鏡」的由來，老闆李先生不諱言當年要習得一門手藝，方可搵食，因此自15歲開始跟父親學師，他笑言，當時因未有工廠可以利用機械代工，所以入行第一步是學習「車鏡」，「要車得靚都幾難吓，因為要用人手車，可以話係一門藝術、手工藝術。𠵱家就完全冇啦，全部都機械化，𠵱家眼鏡舖都冇人識人手車鏡㗎喇。」他娓娓道來往日點滴。

李先生自幼在大坑東邨長大，後來因重建問題搬到大坑西邨，他說：「嗰時大坑東邨仲係7層徙置區，（大坑西邨）呢邊初期叫好高級，因為佢有獨立廁所，嗰時呢邊都真係幾旺吓，因為居民密度好高，一間屋全部都係人，閒閒哋都住7、8個，就唔同𠵱家，同埋以前有間大眾百貨，又有酒樓，都真係好旺吓。」

他形容，當年行業需要特定手藝，而且並不是人人有錢配眼鏡，所以眼鏡店不多，估計現時各區眼鏡店的數量較上世紀70、80年代多出近三倍，他解釋：「嗰時唔興戴眼鏡，就算有近視啲人自己都唔知，因為當時生活水平低，隨着生活水平變高，𠵱家啲人比較着重視力，慢慢先多人着重眼鏡，變咗係時裝。」

兩代生意服務三代街坊 老闆最不捨43年「客情」

李先生又細數當年，眼鏡店兩代做街坊生意，高峰期在80年代，過年期間屬旺季，他憶述：「過年大家都要整套新衫、買對新鞋，眼鏡都要買新嘅，以前新年氣氛係好濃厚，年尾真係好旺，旺到好多時趕貨趕到要通宵，個個嘅願望都係想喺過年前攞到副新眼鏡。」

李先生指出，近10年隨着本港人口老化，大坑西邨陸續有住戶遷走，生意亦因而大減，現時月租 7,000 元，只能賺回微薄薪水，稱：「啲人愈搬愈少，同埋香港其他區（居民）又係結咗婚就會搬走，人口少咗，當然生意都會少咗。」

李先生對於大坑西邨的一眾老顧客亦大感不捨，他形容多年間與客人彼此已建立深厚的「客情」，他說：「有啲甚至係由佢細路讀書開始識，到佢𠵱家都做咗人哋阿爸阿媽，都會帶個仔嚟配眼鏡，甚至有好多年紀比較大嘅配到𠵱家都有孫，真係唔捨得！」

樂在鄰里處處聞 舊街坊長大後回邨辦琴行培育邨童

在大坑西邨每一隅都充滿鄰里情懷。自幼在邨內長大的Karen，雖然曾經搬離成長地，但她長大後未有忘本，20年前回來大坑西邨開辦琴行至今，更取名為「鄰里琴行」，多年來致力為區內街坊服務，培育邨內孩童，現時有約120名學生。在她的琴行中，放了一個相架，內有一幅紀念圖片印着「鄰里之音，樂在鄰里；鄰里之福，恩臨鄰里」，「鄰里」已是她的生活圈子裏不可或缺的人和事，她笑說：「呢度有好多小朋友，我一路睇住佢哋大，真係會好唔捨得。」

租約原於明年7月到期，惟現時須提早結束。Karen表示，琴行因要處理多部鋼琴和不同音樂設備，搬遷需時，她又擔心日後失去主要客源，一臉無奈地說：「我同部分家長都有傾過，搬過白田佢哋都覺得有啲遠，因為仲要行條斜路落去。」

Karen指，今年7月19日，民興樓地下6間商戶聯合去信平民屋宇，一共提出６項要求，包括與居民搬遷時間相同、半年搬遷免租期、搬遷或補助津貼、重建完成後優先回遷、向大昌眼鏡歸還標金、免還原單位，但除了店舖毋須還原、豁免商舖租戶繳交租金及歸還標金外，其他訴求都不獲回應。

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琴行女東冀酌情獲搬遷津貼：平民屋宇要以德服民

Karen嘆道，商戶理解合約條款，大家也明白邨內老化問題嚴重，願意配合重建，惟眼見邨內很多長者境況淒涼，若然失去現時居所，在外面恐難以找到容身之處，故她希望當局能夠體諒住戶，同時能體恤小商戶，她稱：「我哋配合社會進步，但（平民屋宇）都要以德服民！」

她舉例，就如當年市建局清拆裕民坊時，曾酌情為商販提供搬遷津貼，她說：「其實真係要體恤吓小商戶，我哋租咗咁多年或者努力咗咁多年去建立生意或者一個圈子，每一間舖都要裝修，特別係我做咗隔聲，都做咗唔少錢，我搬琴都要錢，搬一部都要700元，呢度有成6、７部琴，所以就算少少嘅津貼，對我哋嚟講已經係大大嘅幫助。」

她又不諱言，最初接獲「清場令」通知時，仍是半信半疑，所以一直保持平常心，後來她看見很多街坊加入抗議行動，始發現真的要跟大坑西邨倒數了，心情開始焦急，亦着手在原區尋找新舖位，無奈至今仍未有着落。她亦希望大坑西邨重建完成後，可獲優先回遷。

電器舖東主嘆失獨有人情味：出面唔會有呢啲感情

「自柔電器」是這裏年資最短的商戶，進駐大坑西邨僅6年。老闆余先生說，當時是經朋友介紹到邨內開店，沒想到短短數年間便與街坊建立出深厚情誼，他笑說：「好多時朝早飲完茶，好多街坊會過嚟傾吓偈當過日晨，有時佢哋都會寄放物件喺舖頭，或者買完嘢可以搬咗上樓先再畀錢都得，老區啲人比較有口齒。」

余先生提及，電器舖有約9成客人均是區內熟客，但他現時仍未在附近找到新舖位，若搬離該區，擔心生意會受影響，他嘆道：「其實出面經濟環境咁差，搬到咁遠都好難維生。」他又認為搬遷後，大坑西新邨獨有的人情味也會隨之而流逝，「出面啲新屋苑唔會有呢啲感情，連隔離姓咩都未必知。」余先生輕嘆。

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