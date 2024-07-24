大埔宏福苑法團通過3.3億工程　業主擬召特別大會被警告要付訟費

41年樓齡的大埔宏福苑，其法團於今年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，並要求8座共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費。部分不滿業主曾按《建築物條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表；惟被現任法團拒絕，法團又向全屋苑居民派「問卷調查」索取民意，另向280多名不滿的業主發信，警告將有需要承擔訟費。



有業主周二（23日）晚上召集其他業主商討解決方案，並邀請反圍標大聯盟召集人莊榮輝講解情況。莊榮輝稱，目前屋苑可針對法團主席拒絕開會，向民政署投訴或入稟土地審裁處控告法團主席，並要求重開會議。有街坊指一直認為法團代表鮮少與居民溝通，而自己過去少理屋苑事務，今次重新關注屋苑發展，「好多人都瞓醒！」



大埔宏福苑約50名業主周二晚聚集商討解決方案。（廖雁雄攝）

外牆重修改鋪瓷磚費用升一倍 每戶需付16至18萬

據出席業主稱，法團今年1月提供三個方案，進行全個屋苑的外牆維修，當時三個方案中，第一個是就外牆損毀部分，採用紙皮石修補；第二方案則是基於第一方案，再塗上防水漆料，兩者均涉價1.5億元。

法團所選的第三方案，是將所有外牆重修，再重舖紙皮石；惟今年6月，法團突然指，由於承建商未及訂購物料，需改用「瓦仔」（瓷磚）取代原來物料；在工程、物料有變下，令標書估價是前兩個方案逾一倍的3.3億元。

除此之外，法團亦要求全個屋苑共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費。

+ 8

法團稱收七成民意拒絕開特別大會 反圍標大聯盟教向民政署投訴

其後部分不滿業主按《建築物條例》法定要求，收集5%業主人數同意，於本月5日要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。惟至今超過法定限期的14日，現任法團仍未按條例要求通知召開會議，反而向全屋苑居民派「問卷調查」，並指索取七成民意下，拒絕召開特別大會。法團另向同意開會的280多名業主發信，詢問他們是否知悉若要就事件入稟狀告法庭，將有需要承擔訟費。

反圍標大聯盟召集人莊榮輝向居民講解指，目前可循法團主席拒絕按法定要求召開特別業主大會跟進，因所謂問卷的「民意」不具法例效力，而《建築物條例》則明文規定只要有5%業主同意，法團便需開會。他表示，居民可向民政署投訴或入稟土地審裁處控告法團主席，並要求重開會議。

反圍標大聯盟召集人莊榮輝指宏福苑居民可向民政署投訴。）

居民：法團以問卷充當承諾授權書

居於宏福苑逾20年的徐先生說：「（法團）每次決定都係寄份表叫我哋答ABC，無得畀我哋再選第4個方案。」他表示，雖然過去未有出席業主大會，但強調從未授權法團代表自己，法團卻會以問卷充當承諾授權。惟1月所開、議決維修方案的業主大會中卻並非公開會議，「開大會太唔透明，應該每個業主都有張通知書，你唔去你嘅事，唔應該用授權票遏止其他業主出席。」

居於宏福苑逾20年的徐先生強調從未授權法團代表自己，法團卻會以問卷充當承諾授權。（廖雁雄攝）

另一位居住20年的陳先生（化名）指法團一直以來「好麻麻、好差」，因為對上一次、約10年前有關污水喉的大維修，已令業主與法團關係轉差，最後令雙方需對簿公堂解決。他續指，街坊本有壞打算，但今次方案是「差到難以置信」。

他說，過去法團近十年都有「洗樓」取得居民授權，多涉有爭議項目；但當有人想召開特別大會，就會「威嚇」簽名業主稱有法律責任取消簽名。「今次睇到個效果，好多人都瞓醒，包括我自己，其實係好事嚟」，因為過去街坊為口奔馳，面對業主大會都會得過且過，今次引起大家關注也非壞事。