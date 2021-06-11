榕樹蛾災｜長春社首見市區榕樹一成葉被咬　樹底現朱紅毛斑蛾蟲屍

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 22:39

「朱紅毛斑蛾」蟲害今年5月再次在新界區大爆發，蹤跡遍布屯門、天水圍、錦田、元朗、上水等，多棵榕樹被啃至禿頂，包括百年古樹。 長春社最新發現，「蛾災」肆虐下市區疑失守，在紅磡發現十多隻朱紅毛斑蛾幼蟲屍體，馬路旁20多棵垂葉榕被咬了5至10%樹葉，暫未發現成蟲或幼蟲活體。雖然該處蟲害未達「災難級」，但長春社擔心成蟲飛往附近古樹林立的尖沙咀區，在下月新一輪爆發期間，受影響區域進一步擴大。

長春社昨日（10日）在紅鸞道發現20多棵垂葉榕，樹葉被啃食了5至10%，樹下發現十多隻朱紅毛斑蛾的幼蟲屍體，是團體首次在市區發現朱紅毛斑蛾的蹤影，但未見成蟲（即飛蛾）或活蛾幼蟲，地下也不見大量蟲糞。

去年10月及今年5月，本港均出現朱紅毛斑蛾大爆發，四季常綠的榕樹，大量樹葉遭蛾蟲吃掉，只餘下零星綠葉，重災區集中在新界區。

下月新一輪爆發恐禍及尖沙咀百年古樹

長春社保育經理許淑君表示，最新在紅磡發現蛾蹤，未知是一直存在還是從新界移居，蠶食情況未及新界嚴重，若雨水充足，相信很快長出嫩葉，也能阻礙朱紅毛斑蛾大量繁殖，但關注下月新一輪爆發時，樹葉百分比會否進一步減少，而成蟲會否飛往附近榕樹林立的尖沙咀區，危害當區百年古樹。

▼朱紅毛斑蛾再爆發 新界多區見蛾蹤▼

+ 11 + 11 + 11

許淑君說，朱紅毛斑蛾的警號一直存在，尤其是去年起在新界大爆發，更值得政府及市民關注，認為現階段應把握時間向榕樹落藥，當新一批幼蟲開始吃葉時被毒死，一旦發現成蟲即捕捉，減少下一代繁殖數量。

▼朱紅毛斑蛾蟲的成長週期▼